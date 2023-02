Was Versicherungs-Mitarbeiter 2023 verdienen

28.2.2023 – Der Median über alle Branchen hinweg liegt aktuell bei 43.842 Euro Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen oder Prämien. Mitarbeiter aus dem Bereich „Bankwesen, Finanzen und Versicherung“ verdienen ohne akademische Ausbildung 45.623 Euro, mit Studienabschluss sind es sogar 62.894 Euro im Jahr.

Zum zwölften Mal in Folge hat die Stepstone Deutschland GmbH die Durchschnittsgehälter hierzulande analysiert. Die Ergebnisse stellen die Betreiber des Jobportals in ihrem „Gehaltsreport 2023“ vor. Die Studie liefert einen Überblick über Verdienste, aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen, Branchen, Bildungsgrad, Geschlecht, Studienrichtung, Berufserfahrung und Bundesländern.

Zur Studie

Der Auswertung liegen laut den Autoren 561.761 Vergütungsdaten von Stepstone zugrunde. Davon stammen 69 Prozent von Männern und 31 Prozent von Frauen. Der Anteil von Beschäftigten mit Personalverantwortung beträgt 32 Prozent. Den Zeitraum für die Erhebung geben die Autoren mit Januar 2021 bis November 2022 an.

Alle Gehaltsdaten sind in Euro angegeben und weisen den Median aus, sofern nicht anders angegeben. Die Daten beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen oder Prämien. Die Auswertung basiert auf erhobenen Informationen von Vollzeitbeschäftigten.

Der diesjährige Report ist mit der Vorgängeruntersuchung (VersicherungsJournal 1.4.2022) nicht unbedingt vergleichbar. 2022 hatte Stepstone die Auswertung in Kooperation mit der Gehalt.de GmbH erstellt.

Was die Deutschen im Schnitt verdienen

Im vorliegenden Report geben die Autoren das Brutto-Durchschnittsgehalt mit 53.118 Euro an. Der Median über alle Branchen liegt bei 43.842 Euro. Im Vorjahr waren es 44.074 Euro, den Durchschnitt beziffern Stepstone und Gehalt.de auf 51.009 Euro.

Zum Vergleich: 2021, ohne die Daten von Gehalt.de, legte Stepstone den Bruttodurchschnitts-Lohn in Deutschland auf 57.000 Euro fest (26.2.2021). 2020 waren es rund 58.800 Euro (5.3.2020).

Am meisten verdienen die Beschäftigten 2023 in Stuttgart mit 54.088 Euro. Die höchsten Gehälter zahlt laut Report das Bankwesen mit 57.631 Euro. Männer verdienen mit 46.008 Euro immer noch mehr als Frauen (40.000 Euro).

Deutlich macht sich der Bildungsgrad bemerkbar: Akademiker bringen 58.602 Euro nach Hause, Nicht-Akademiker 41.509 Euro. Auch Personalverantwortung zahlt sich für Mitarbeiter finanziell aus: Sie verdienen 50.118 Euro, ohne ausgewiesene Führungskompetenz beträgt das Jahresgehalt 41.143 Euro.

Regional große Gehaltsunterschiede

Betrachtet man die Bundesländer, liegt Baden-Württemberg mit einem Jahresgehalt von 47.962 Euro an der Spitze, gefolgt von Hessen (47.762 Euro) und Bayern (46.757 Euro). Schlusslicht ist Sachsen-Anhalt mit 36.122 Euro. Im Schnitt verdienen Beschäftigte im Osten der Republik 38.670 Euro, im Westen dagegen 45.461 Euro.

Die Gehälter an den großen Versicherungsstandorten Hamburg und München (15.3.2022) betragen 48.149 Euro in der Hansestadt und 53.595 Euro in der bayerischen Metropole. Stuttgart liegt mit 54.088 Euro noch vor München.

Am besten verdienen Beschäftigte bei den Banken

Vergleicht man die Branchen, zahlen die Banken ihren Beschäftigten immer noch die höchsten Saläre. Unter den Top fünf Wirtschaftszweigen liegt die Automobilindustrie auf dem letzten Rang. Hier die Aufstellung der Spitzenbereiche und was sie ihren Mitarbeitern im Schnitt zahlen:

Am schlechtesten sieht es für die Angestellten in der Gastronomie aus. Sie gehen mit 34.195 Euro nach Hause. Beschäftigte in der Land-, Forstwirtschaft, Fischerei und Gartenbau erhalten ein Einkommen von 36.141 Euro. Im Handwerk liegen die Jahresgehälter über alle Gewerke hinweg im Schnitt bei 37.483 Euro.

(Bild: Stepstone Gehaltsreport 2023)

Akademiker werden in der Finanzbranche gut bezahlt

Die Autoren des Gehaltsreports vergleichen auch die Einkommen ausgewählter Berufsgruppen. Vorne liegen Ärzte mit einem Jahreseinkommen von 93.793 Euro. Mitarbeiter aus „Bankwesen, Finanzen und Versicherung“ verdienen ohne akademische Ausbildung 45.623 Euro, mit Studienabschluss sind es 62.894 Euro.

Männer bringen in der Finanzbranche 54.940 Euro nach Haus, Frauen dagegen nur 43.848 Euro. Mitarbeiter in Führungspositionen erhalten eine Vergütung von 64.011 Euro, ohne Personalverantwortung sind es 45.517 Euro. Einsteiger verdienen im ersten Berufsjahr 36.482 Euro, bei über 25 Jahren Erfahrung können es 59.233 Euro sein.

Die Finanzbranche zahlt in Hamburg mit 55.321 Euro am meisten, vor Hessen (55.244 Euro) und Bayern (51.231 Euro).

Laut Kununu verdienen Versicherungsmitarbeiter mehr als Banker

Im aktuellen „Gehaltscheck 2023“ der Kununu GmbH liegen die Mitarbeiter der Assekuranz mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt von 59.629 Euro knapp vor den Bankern mit 59.053 Euro (31.1.2023).

Auch in den kommenden Jahren brauchen Mitarbeiter der Assekuranz wohl keine finanziellen Einbrüche zu fürchten. Ende 2022 passten Arbeitgeber und Gewerkschaftsvertreter den Tarifvertrag an, der jetzt bis März 2025 gültig ist (5.12.2022).

Die Ergebnisse in Kürze: Die Höhe der Inflationsausgleichs-Prämie beträgt 2.000 Euro für alle Beschäftigten. Die Angestellten im Außendienst profitieren erstmals von Einmalzahlungen ihres Arbeitgebers. Die tariflichen Konditionen wurden angepasst.

Die getroffenen Vereinbarungen gelten für die rund 173.000 Innendienst-Angestellten, die Auszubildenden und die gut 31.000 Beschäftigten des Werbeaußendienstes.