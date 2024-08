Was tun, wenn eine Neueinstellung zu teuer und knifflig erscheint?

5.8.2024 – Die Belastung kleiner Betriebe wie auch von Mittelständlern durch den Fachkräftemangel nimmt zu. Bewerber wissen das und stellen selbstbewusst ihre Forderungen. Nicht immer kann ein Arbeitgeber darauf eingehen, ohne sich finanziell zu übernehmen, interne Abläufe zu stören oder gestandene Mitarbeiter zu verärgern. Deswegen sollte die Personalsuche nicht ohne gründliche Vorüberlegungen erfolgen.

Gegenwärtig zeigen sich vor allem gut qualifizierte Bewerber selbstbewusst und anspruchsvoll. Die Wünsche, oft als Forderungen vorgebracht, sind unterschiedlich: 35-Stunden-Woche, familienverträgliche 80-Prozent-Arbeitszeit, Homeoffice oder höhere Gehaltsansprüche.

Es gibt für Unternehmer beziehungsweise Arbeitgeber im Umgang mit diesen Bewerbern und Bewerberinnen nicht die eine Lösung. Vielmehr kann diese so individuell sein wie die potenziellen Mitarbeiter selbst.

Ein paar Grundüberlegungen sollte man als Inhaber eines Vermittlerunternehmens aber anstellen.

Erstens: Muss die Stelle besetzt werden?

Muss ich die Stelle unbedingt besetzen? Vielleicht ist ein Strategiewechsel sinnvoll. Kann man das Büro gesundschrumpfen? Beispielsweise, indem man sich auf bestimmte ertragreichere Zielgruppen konzentriert oder auf bestimmte Produkte?

Dazu gehört auch, sich zu fragen, ob durch Investition in Technologien und Weiterbildung Arbeitsprozesse effizienter und weniger personalintensiv gestaltet werden können. Besonders Chatbots wie ChatGPT bieten Chancen, Texte, Angebote und Recherchen schneller zu erstellen.

Zweitens: Wie aufwendig ist die Einarbeitung des neuen Mitarbeiters?

Wenn der potenzielle neue Mitarbeiter zu teuer ist, dann kann man erwägen, es mit einem schlechter qualifizierten Bewerber zu probieren. Doch Chefs werden dann stärker kontrollieren und öfter Fehler ausbügeln müssen. Das kostet Zeit.

Der Arbeitgeber wird in externe Weiterbildung und Training „on the job“ investieren müssen, was Geld und Zeit kostet. Und das ohne die Sicherheit, dass der betreffende Mitarbeiter besser wird.

Dann werden die Kollegen murren, weil sie mit dem Neuen zusätzliche Arbeit haben, und das Arbeitsklima wird schwieriger. Und schließlich kann es sein, dass der Chef den Mitarbeiter wieder entlassen muss, was ohnehin nur in der Probezeit leichter geht. Und die ganze zeit- und kostenintensive Mitarbeitersuche geht von vorne los.

Drittens: Arbeitsprozesse und -routinen überdenken

Warum ist denn nur den jüngeren Bewerbern die Work-Life-Balance wichtig, das Homeoffice oder die Teilzeitarbeit? Warum nicht auch dem Inhaber selbst? Es wäre zu einfach, lediglich auf die angeblich arbeitsscheue Generation Z zu schimpfen, um weiterhin „business as usual“ zu betreiben.

Die ohne Frage schwierige Situation kann ein guter Ausgangspunkt sein, um die eigenen Werte und die Arbeitsweise zu hinterfragen. Was erfüllt mich? Was macht Freude? Wo sind meine Herausforderungen? Müssen es zwei Urlaube im Jahr sein? Oder reicht einer und dafür gibt es mehr Freizeit, Waldspaziergänge oder Radtouren?

Muss ich alles selbst machen oder werde ich mehr und mehr Coach meiner Mitarbeiter? Kann ich nicht einen Tag im Homeoffice verbringen, ohne Kundenbesuche?

Rahmenbedingungen überprüfen und anpassen

Das können Arbeitgeber konkret bei der Personalsuche tun: