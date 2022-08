Was Mitarbeiter der Versicherungsbranche verdienen können

10.8.2022 – Die Kombination von Jobprofil, Arbeitgeber und Bundesland bestimmt die Höhe des Einkommens. Kaufleute für Versicherungen und Finanzen liegen eher am unteren Ende der Skala, während Versicherungs-Betriebswirte und -Makler im oberen mittleren Bereich zu finden sind. Mathematiker gehören zu den Topverdienern, wie ein Rechner von Gehalt.de belegt.

Wie sich Ausbildung und Qualifikation bei bestimmten Arbeitgebern in verschiedenen Branchen und Bundesländern bezahlt machen oder auch nicht, können Einsteiger und wechselwillige Kandidaten mit einem Rechner auf dem Portal der Gehalt.de GmbH überprüfen.

Laut Gehalt.de verdienen Kaufleute für Versicherungen und Finanzen aktuell 2.883 Euro Bruttogehalt (Median) bei 40 Wochenstunden. Dabei beträgt die Untergrenze 2.216 (unteres Quartil) und die Obergrenze 3.340 Euro (oberes Quartil).

Nach Bundesländern zahlen Arbeitgeber in Hessen zwischen 2.325 und 3.775 Euro im Monat, in Mecklenburg-Vorpommern liegt die Spanne zwischen 1.813 und 2.943 Euro.

Kaufleute für Versicherungen sollten Arbeitsort und Arbeitgeber prüfen

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen haben laut Angeboten auf dem Portal derzeit die Qual der Wahl und können sich Arbeitgeber und Arbeitsort praktisch aussuchen.

Ein Beispiel: Die VHV Versicherungen suchen Mitarbeiter als „Vertriebsunterstützung für den Innendienst“ in Frankfurt am Main oder Köln. Laut Schätzungen von Gehalt.de könnte für Bewerber hier ein Salär zwischen 4.518 und 5.850 Euro drin sein.

Neuer Trend auf dem Portal: Wer Verkauf kann, hat in der Versicherungsbranche gute Karten. Der Debeka Kranken-Versicherungsverein a.G. sucht für den Außendienst Vertriebsmitarbeiter als Quereinsteiger. Auch die Ergo Beratung und Vertrieb AG ist auf der Suche nach „Vertriebsberatern“, die nicht unbedingt als Profis mit langjähriger Erfahrung gelten.

WERBUNG

Was Versicherungs-Sachbearbeiter nach Hause tragen

Für den Versicherungs-Sachbearbeiter (oder die Versicherungsleistungs-Sachbearbeiterin) gibt das Portal zum Beispiel das monatliche Bruttoeinkommen im Schnitt zwischen 2.432 und 3.906 Euro bei 40 Wochenstunden an. Nach Firmenangaben basieren diese Berechnungen auf 9.880 Datensätzen.

In Hessen liegt die Gehaltsspanne für diesen Job sogar etwas höher: zwischen 2.552 und 4.098. In Mecklenburg-Vorpommern verdienen die Kandidaten, wie in anderen Berufen auch, deutlich weniger (1.990 bis 3.195 Euro).

Im Schadenmanagement der R+V Allgemeine Versicherung AG am Standort Hamburg könnten nach Schätzungen von Gehalt.de Kandidaten richtig Geld verdienen: Der Verdienst soll zwischen 5.646 und 7.311 Euro liegen.

An der Gehaltsspitze stehen Versicherungs-Mathematiker

Die Gehaltsspanne für Versicherungs-Betriebswirte in Deutschland liegt laut dem Portal zwischen 3.888 Euro am unteren Ende und 5.045 Euro in der Spitze. Den Median bei 40 Wochenstunden gibt die Plattform mit 4.428 Euro Brutto an.

Die Angaben für Versicherungsmakler im bundesdeutschen Schnitt liegen knapp darunter. 3.613 Euro beträgt die Untergrenze, den ausgewiesenen Maximalbetrag gibt Gehalt.de mit 4.879 Euro an. Den Median beziffern die Experten mit 4.199 Euro.

Rosig sieht es in ganz Deutschland für Versicherungs-Mathematiker aus. Die Spanne für die Zahlenprofis rangiert zwischen 5.446 und 6.784 Euro (Median: 6.078 Euro). Die Schätzungen für ausgeschriebene Stellen bleiben aber unter diesen Prognosen.

Ein Versicherungs-Mathematiker bei der Allianz Versicherungs-AG in München (für das Reserving Aktuariat) könnte laut Gehalt.de zwischen 4.355 und 6.290 Euro verdienen. Bei der Hannover Rück SE könnte ein Bewerber für „die Überwachung der Rückstellungen“ zwischen 5.000 und 6.452 Euro nach Hause tragen.

Bewerber werden zu umworbenen Kandidaten

Durch die Pandemie spitzt sich die Situation am Arbeitsmarkt insgesamt zu, nicht für die Kandidaten, sondern für die Arbeitgeber. Probleme, neue Mitarbeiter zu gewinnen, erwarten im laufenden Jahr sieben von zehn deutschen Unternehmen (76 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Willis Towers Watson (WTW) (VersicherungsJournal 26.4.2022).

Laut WTW haben deutsche Unternehmen vor allem im Bereich der ganzheitlichen Vergütungsstruktur großen Nachholbedarf. Nur zehn Prozent der befragten Firmen gaben an, dass sie im Vergleich zum Wettbewerb ausdifferenzierte Angebote besitzen. Zudem sind nur acht Prozent der Meinung, dass die Vergütungsstrategien an die neuen Anforderungen der Arbeitswelt angepasst wurden.

Beschäftigte in „Finanzen, Versicherung, Banking“ verdienen laut „Gehaltsreport 2022“ der Stepstone Deutschland GmbH und der Gehalt.de GmbH mit einem akademischen Abschluss 61.152 Euro. Bei den „Berufsgruppen mit einer nicht-akademischen Ausbildung“ liegt der Finanzsektor inklusive Versicherung an der Spitze: Beschäftigte verdienen hier mit 43.175 Euro am besten (1.4.2022).

Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) zufolge haben Vollzeitbeschäftigte in der Versicherungsbranche im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Monatsverdienst von brutto etwa 5.240 Euro (ohne Sonderzahlungen) erzielt (25.3.2022).