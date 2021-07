Was für Mitarbeitende in unsicheren Zeiten zählt

5.7.2021

Die beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland kommen aus der Automobil- und der Elektronikbranche. Zu diesem Ergebnis kommt die „Studie Randstad Employer Brand Research 2021“ der Randstad Deutschland GmbH & Co. KG. Für die Auswertung befragte die Personalagentur in Deutschland online 3.900 Beschäftigte und Arbeitsuchende im Alter zwischen 18 und 65 Jahren.

Laut Auswertung liegt in diesem Jahr die BMW-Group auf Platz eins, gefolgt von dem Fahrzeugzulieferer ZF Friedrichshafen AG und der Siemens AG. Wie die Auflistung der Top-Ten auf der Webseite der Studienautoren zeigt, schaffte es kein Versicherer auf die Liste der besten Dienstgeber.

Zusätzlich fragte Randstad nach Aspekten, die für die Wahl eines Jobs entscheidend sind. Für die Mehrheit der Befragten (68 Prozent) gibt ein sicherer Arbeitsplatz den Ausschlag. Das seien zehn Prozent mehr als noch 2020, so die Agentur. Fast gleichauf liegen ein attraktives Gehalt und Sozialleistungen. Diesen Faktor werten 67 Prozent (plus fünf Prozent zu 2020) als bedeutend.

Zum Vergleich: 90 Prozent der Angestellten, die für Versicherer arbeiten, sind mit ihrem Arbeitsplatz richtig zufrieden. 87 Prozent glauben, dass ihre Stelle auch in unsicheren Zeiten erhalten bleibt. Das zeigt die jährliche Mitarbeiter-Befragung des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) (VersicherungsJournal 2.7.2021).