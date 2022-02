Warum Corona für Versicherungs-Mitarbeiter auch Vorteile bringt

4.2.2022 – Wie kaum eine andere Branche hat die Assekuranz die Arbeitsschutz-Verordnung zur Eindämmung von Covid-19 konsequent umgesetzt – Arbeitgeber als auch Beschäftigte. Die Herausforderungen der vergangenen zwei Jahre soll sich im Tarifabschluss für den Innendienst auszahlen. Und wahrscheinlich sieht es für die Forderungen nicht mal schlecht aus – auch im Interesse der Unternehmen.

WERBUNG

Im Januar 2022 ist die Situation exakt wie im Jahr zuvor. Die Mehrheit der Arbeitnehmer arbeitet aufgrund der Coronakrise von zu Hause aus. Mittlerweile kennen viele Mitarbeiter aber die Vorteile, die die Ausnahmesituation mit sich bringt, wie eine aktuelle Erhebung von Statista zeigt.

Flexibilität und Eigenverantwortung

Der Großteil (58 Prozent) der 2.000 befragten Beschäftigten mit „klassischen Bürojobs“ arbeitet am heimischen Arbeitsplatz, so der „Future of Work Report 2022“ des Onlineportals für Statistik.

Die Mitarbeiter schätzen nach rund zwei Jahren die Vorzüge wie die Flexibilität im Alltag (80 Prozent). Ähnliches gilt aber auch für die Themen Work-Life-Balance und Eigenverantwortung. Hier haben 69 Prozent beziehungsweise 68 Prozent angegeben, dass sie diese Veränderungen positiv finden.

Geht es nach dem Willen der Beschäftigten, wird das Arbeitsmodell der Zukunft hybrid sein. 65 Prozent der Befragten wollen nach der Coronakrise in beiden Welten arbeiten, im Büro und zu Hause. Rund 21 Prozent bevorzugen ausschließlich das Homeoffice und nur 14 Prozent wollen den Schreibtisch im Firmengebäude als einzigen Arbeitsort.

Hybride Arbeitsmodelle könnten die Zukunft sein

Dieser Trend des hybriden Modells wird auch in der Versicherungswirtschaft diskutiert und getestet. Die Arbeitgeber treibt allerdings um, wie effizient in hybriden Teams gearbeitet werden kann.

Denn die Versicherer wollen „die Produktivität auch im Homeoffice sichern, die Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung stabil halten sowie neue Mitarbeiter einarbeiten, während die meisten Kollegen im Homeoffice sind“. So stellte der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) die Situation in seiner Verbandpublikation klar (1.12.2021).

Zur Erinnerung: Vor zwölf Monaten hatte die Versicherungsbranche laut AGV eine Homeofficequote von über 90 Prozent (15.1.2021). In der aktuellen Omikron-Welle setzt der Wirtschaftszweig die Vorgaben wieder strikt um (Medienspiegel 24.1.2022).

Versicherer werden Homeoffice ausbauen

An der Kultur der Heimarbeit hat sich also nicht viel geändert. Im Gegenteil, die Assekuranz denkt bereits an die Zukunft. Die Homeoffice-Möglichkeiten sollen gegenüber der Vor-Corona-Zeit sogar deutlich ausgebaut werden, bestätigte Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV, gegenüber dem VersicherungsJournal (10.11.2021).

Ein Beispiel dafür ist das Konzept der R+V Versicherungen einer „hybriden Arbeitswelt“. Die Mitarbeiter können seit dem 1. Oktober aus unterschiedlichen Anwesenheitsmodellen wählen und so ein bis vier Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten. Die Versicherungskammer Bayern und die Signal Iduna Versicherungen tüffteln ebenfalls an neuen Arbeitswelten (10.11.2021).

Forderungen: mehr Geld und Rechtsanspruche auf Homeoffice

Nach über zwei Jahren Heimarbeit und ihren Vorteilen wollen die Beschäftigten nicht mehr auf diese Flexibilität verzichten. Nicht umsonst will die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) bei den laufenden Tarifverhandlungen neben fünf Prozent Lohn auch einen Rechtsanspruch der Arbeitnehmer auf Homeoffice einfordern (23.12.2021).

Die Tarifverhandlungen starteten am 26. Januar. Fortsetzung folgt am 3. Februar. Die dritte Runde, wenn es bis dahin keine Einigung gibt, ist für den 1. April geplant.

Die Arbeitnehmervertreter erwarten in diesem Jahr einen Tarifabschluss, „der nicht nur die aktuelle Inflation ausgleicht und Reallohnverluste verhindert, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den guten Ergebnissen der Branche beteiligt“, so Verdi zum Auftakt der Gespräche.

Druck auf Arbeitgeber steigt

Der Inflationsausgleich dürfte bei den aktuellen Verhandlungen durchaus eine wichtige Rolle spielen. Denn auch die Versicherungsbranche legt in Zeiten des Fachkräftemangels Wert auf Mitarbeiterbindung und ein gutes Image bei potenziellen Kandidaten.

Eine Erhebung der Unternehmensberatung Willis Towers Watson (WTW) zeige, dass deutsche Unternehmen ihre Gehaltsbudgets für die Belegschaften in der zweiten Jahreshälfte 2021 deutlich erhöht haben. Planten die 502 befragten Firmen noch im Juli 2021 mit durchschnittlich 2,8 Prozent Lohnanstieg, korrigierten sie die Planung auf 3,1 Prozent im Dezember 2021.

Hintergrund dieser Maßnahme sei ein zunehmender Lohndruck, aufgrund der steigenden Inflation und des Fachkräftemangels, erklärt WTW in einer Mitteilung.

Abschlüsse für Innen- und Außendienst

Die Gehälter der Versicherungs-Angestellten im Innendienst sind zuletzt zum 1. April 2020 um 2,8 Prozent gestiegen. Die nächste Erhöhung erfolgte am 1. Juni 2021 (plus 2,0 Prozent; 2.12.2019).

Die Angestellten im Außendienst erhielten zuletzt zum 1. November 2020 – je nach Länge der Unternehmens-Zugehörigkeit – 1,71 oder 1,90 Prozent mehr. Zum 1. November 2021 wurde die nächste Erhöhung fällig (7.7.2020). Bei den Beschäftigten bei Versicherungsagenten und -maklern wurden die Vergütungen im September 2019 um 1,3 Prozent angehoben (13.8.2018).

Die tariflichen Vergütungen sind zwischen Juli und September 2021 mit (ohne) Sonderzahlungen um 0,9 (1,3) Prozent gestiegen. Die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister liegen mit 1,6 (1,7) Prozent klar über dem Niveau des Durchschnitts. Die Lohnentwicklung fiel zuletzt ebenfalls etwas besser als in der Gesamtwirtschaft aus. Dies geht aus aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts hervor (1.12.2021).