Wann Detektive sozialversicherungspflichtig sind

13.5.2020 – Detektive, die von einer Detektei nach Stunden bezahlt und in deren Namen tätig werden, unterliegen der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Sozialversicherung. So das Hessische Landessozialgericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 6. April 2020 (L 1 BA 27/18).

Der Entscheidung lag die Klage einer Detektei zugrunde, welche die Überwachung mehrerer Supermärkte übernommen hatte. Zum Erfüllen der Aufgaben hatte der Betrieb seit Jahren mehrere Detektive engagiert.

Rentenversicherung fordert Nachzahlung von mehr als 65.000 Euro

Im Rahmen einer Betriebsprüfung ging die Deutsche Rentenversicherung von abhängigen Beschäftigungs-Verhältnissen aus. Sie forderte daher die Nachzahlung von Beiträgen zur Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Renten-Versicherung in Höhe von über 65.000 Euro.

Nach einem erfolglosen Widerspruch reichte der Inhaber der Detektei schließlich Klage gegen die Rentenversicherung ein. Die begründete er damit, dass die von ihm engagierten Detektive samt und sonders selbstständig tätig seien.

Weil er selbst nicht sämtliche Aufträge übernehmen könne, habe er sie an diese durchgereicht. Denn für die Supermärkte sei es einfacher, nur einen Ansprechpartner zu haben.

Diese Argumentation vermochte das Hessische Landessozialgericht nicht zu überzeugen. Es wies die Berufung des Mannes gegen ein seine Klage abweisendes Urteil der Vorinstanz als unbegründet zurück.

Abhängige Beschäftigungs-Verhältnisse

Nach Überzeugung der Richter erfüllten die engagierten Detektive die Voraussetzungen einer abhängigen und somit Sozialversicherungs-pflichtigen Tätigkeit. Sie trügen weder ein Unternehmensrisiko, noch verfügten sie über eigene Betriebsmittel oder Betriebsräume.

Darüber hinaus seien sie im Namen der Detektei aufgetreten und von dem Inhaber nach festen Stundensätzen bezahlt worden. Dieser habe die Aufträge entgegen seiner Bekundung auch nicht nur an die Beschäftigten durchgereicht.

Er selbst habe nämlich gegenüber den Supermärkten einen Stundensatz von 15,50 Euro abgerechnet. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme habe er den Detektiven davon jedoch lediglich zwischen 8 Euro und 11,50 Euro bezahlt.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.