Von der Kampfmittelfreiheit beim Betriebsstreik

16.8.2018 – Ein bestreiktes Unternehmen ist grundsätzlich dazu berechtigt, zum Streik aufgerufene Arbeitnehmer durch Zusage einer Prämie von einer Streikbeteiligung abzuhalten. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 14. August 2018 entschieden (1 AZR 287/17).

Die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) hatte die Beschäftigten eines Unternehmens in den Jahren 2015 und 2016 wiederholt zu Streikmaßnahmen aufgerufen. Ziel war es, einen Tarifvertrag zur Anerkennung regionaler Tarifverträge abzuschließen.

Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz

Der Arbeitgeber wollte auch an den Streiktagen einen möglichst stressfreien Betriebsablauf gewährleisten. Daher versprach er Beschäftigten, die sich nicht an dem Streik beteiligen und ihrer regulären Tätigkeit nachgehen, in einem betrieblichen Aushang die Zahlung einer „Streikbruchprämie“ in Höhe von 200 Euro brutto pro Tag.

Darin sah der Kläger, der sich an dem Streik beteiligt hatte, einen Verstoß gegen den arbeitsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz. Er verlangte daher von seinem Arbeitgeber, ihm ebenfalls die Prämie in Höhe von insgesamt 1.200 Euro brutto zu zahlen.

Arbeitskampfrechtliche Gründe

Mit dieser Forderung stieß er jedoch sowohl beim Arbeitsgericht als auch beim Landesarbeitsgericht auf Granit. Auch das von dem Kläger in Revision angerufene Bundesarbeitsgericht hielt die Klage für unbegründet.

Die Richter schlossen sich zwar der Meinung des Klägers an, dass die Zusage des beklagten Arbeitgebers, allen arbeitswilligen Arbeitnehmer eine Streikbruchprämie zahlen zu wollen, eine Ungleichbehandlung der streikenden und nicht streikenden Beschäftigten bedeutet. Das sei jedoch aus arbeitskampfrechtlichen Gründen gerechtfertigt gewesen.

Zulässige Maßnahme

Denn es habe sich vor dem Hintergrund, dass für beide soziale Gegenspieler eine „Kampfmittelfreiheit“ gelte, um eine grundsätzlich zulässige Maßnahme gehandelt. Die freiwilligen Sonderleistungen des Arbeitgebers hätten schließlich dem legitimen Zweck gedient, einen möglichst stressfreien Betriebsauflauf zu gewährleisten und damit dem Streikdruck entgegenzuwirken.

Für derartige Maßnahmen gelte zwar das Verhältnismäßigkeits-Prinzip. Die Richter hielten die ausgelobte Prämie jedoch auch angesichts der Tatsache, dass sie den Tagesverdienst der Masse der Beschäftigten um ein Mehrfaches überstieg, nicht für unangemessen hoch.