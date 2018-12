Von den Grenzen des Weisungsrechts eines Arbeitgebers

21.12.2018 – Ein Arbeitgeber ist trotz seines arbeitsvertraglichen Weisungsrechts nicht dazu berechtigt, einem Beschäftigten gegen seinen Willen einen Telearbeitsplatz im häuslichen Arbeitszimmer zuzuweisen. Lehnt der Arbeitnehmer den Wunsch seines Arbeitgebers ab, gilt dies nicht als beharrliche Arbeitsverweigerung. Das hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 10. Oktober 2018 entschieden (17 Sa 562/18).

Der Kläger war bei seinem Arbeitgeber als Ingenieur beschäftigt. Sein Arbeitsvertrag enthielt keine Regelungen zu einer Änderung des Arbeitsortes.

Kündigung wegen beharrlicher Arbeitsverweigerung

Wegen der Schließung eines Betriebsteils forderte ihn sein Arbeitgeber dennoch auf, seine Tätigkeit künftig an einem Telearbeitsplatz von seinem häuslichen Arbeitszimmer aus zu verrichten. Als der Kläger dazu nicht bereit war, wurde sein Arbeitsverhältnis wegen beharrlicher Arbeitsverweigerung aus wichtigem Grund gekündigt.

Zu Unrecht, urteilte das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Es gab, ebenso wie zuvor die Vorinstanz, der Kündigungsschutzklage des Ingenieurs statt.

Erheblicher Unterschied

Nach Ansicht der Richter war der Kläger nicht dazu verpflichtet, die ihm angebotene Telearbeit zu verrichten. Denn sein Arbeitgeber habe ihm die Tätigkeit trotz seines arbeitsvertraglichen Weisungsrechts nicht einseitig zuweisen dürfen. Dem Kläger könne folglich keine beharrliche Arbeitsverweigerung vorgeworden werden.

Ein Telearbeitsplatz unterscheide sich in erheblicher Weise von Tätigkeiten, die in einer Betriebsstätte zu verrichten seien. Dass manche Arbeitnehmer wegen der besseren Vereinbarung von Familie und Beruf an einer Tätigkeit im Homeoffice interessiert seien, führe nicht zu einer Erweiterung des Weisungsrechts des Arbeitgebers.