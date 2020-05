Versuchter Rausschmiss wegen verschwiegenen Strafverfahrens

28.5.2020 – Einem Arbeitgeber steht im Rahmen eines Einstellungsprozesses kein allgemeines Fragerecht nach Vorstrafen und Ermittlungsverfahren jedweder Art zu. Das hat das Arbeitsgericht Bonn mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 20. Mai 2020 entschieden (5 Ca 83/20).

Der Kläger stand seit dem 1. August 2018 in einem Ausbildungsverhältnis zur Fachkraft für Lagerlogistik. Im Rahmen des Einstellungsverfahrens war er auf einem als „Personalblatt“ bezeichneten Fragebogen nach „gerichtlichen Verurteilungen / schwebenden Verfahren“ gefragt worden. Diese Frage beantwortete der Kläger mit „nein“.

Strafverfahren wegen Raubes lief gegen den Auszubildenden

Zu diesem Zeitpunkt war ihm jedoch bekannt, dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Raubes anhängig war und die Hauptverhandlung eröffnet werden sollte. Sein Arbeitgeber erfuhr das erst, als der Mann seinem Vorgesetzten knapp ein Jahr nach Ausbildungsbeginn mitteilte, dass er eine Haftstrafe antreten müsse. Er benötige zudem eine Erklärung, dass er seine Ausbildung während seines Freigangs fortführen könne.

Das nahm der Arbeitgeber zum Anlass, den Ausbildungsvertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten und das Ausbildungsverhältnis zu beenden.

Zu Unrecht, urteilte das Bonner Arbeitsgericht. Es gab der Kündigungsschutzklage des Beschäftigten statt.

Beantwortung der Frage muss für die Auswahl relevant sein

Nach Ansicht des Gerichts ist ein Arbeitgeber im Rahmen eines Einstellungsprozesses zwar grundsätzlich dazu berechtigt, Bewerber nach Vorstrafen und laufenden Ermittlungen zu fragen. Dieses Fragerecht bestehe jedoch nur dann, wenn die Beantwortung für den Entschluss, den Arbeitsplatz mit dem Kandidaten zu besetzen, relevant sei.

Als Beispiel nannte das Gericht eine Bewerbung um ein öffentliches Amt. In diesem Fall sei die Frage nach Straf- und Ermittlungsverfahren dann zulässig, wenn diese Verfahren Zweifel an der persönlichen Eignung des Bewerbers für die in Frage kommende Tätigkeit begründen würden.

Frage war zu allgemein formuliert

In dem entschiedenen Fall sei die Frage jedoch zu allgemein formuliert gewesen. Es sei nämlich nach jedweden Vorstrafen und Ermittlungsverfahren gefragt worden. Das sei angesichts der Art des Ausbildungs-Verhältnisses und unter Abwägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers eindeutig zu weit gegangen.

Der Mann habe daher zu Recht falsch antworten dürfen. Der Arbeitgeber durfte den Ausbildungsvertrag folglich nicht wegen arglistiger Täuschung anfechten.