Versicherungsmitarbeiter werden nicht jünger

14.6.2021 – Aktuelle Zahlen des Arbeitgeberverbandes belegen erneut, dass der demografische Trend vor der Versicherungsbranche nicht haltmacht. Das Durchschnittsalter stagniert 2020 bei knapp 44 Jahren. Dabei sind die Angestellten im Außendienst etwas jünger als ihre Kollegen im Innendienst.

Nach einem minimalen Plus um 100 Personen im Vorjahr (VersicherungsJournal 10.3.2020), stieg die Anzahl der Beschäftigten in der Versicherungsbranche 2020 um 1.300 auf 203.300 Mitarbeiter. Das entspricht einer Steigerung von 0,6 Prozent. In den neun Jahren zuvor hatte die Branche jeweils Personal abgebaut (25.3.2019).

Dabei ging die Schrumpfkur bei den Außendienstlern und Azubis weiter, nur der Innendienst legte beim Personal zu (16.3.2021). Das gab der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) im Frühjahr bekannt.

Versicherer erhöhen Akademikerquote

In der im Juni veröffentlichten Broschüre „Sozialstatistische Daten 2020“ macht der Arbeitgeberverband unter anderem auch detaillierte Angaben zur Verweildauer der Mitarbeiter bei ihren jeweiligen Dienstherren sowie zur Qualifikation seiner Beschäftigten und Altersstruktur der Belegschaft.

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von Versicherungs-Angestellten betrug 2020 mehr als 16 Jahre. Innendienstmitarbeiter bleiben im Schnitt sogar knapp 18 Jahre bei ihrem Arbeitgeber. Im angestellten Außendienst sind es unter 14 Jahre (7.6.2021).

Die Quote der Hochschulabsolventen unter den Versicherungs-Angestellten ist zwischen 2010 und 2020 von 18,5 auf 22,6 Prozent gestiegen. Zuwächse verzeichnet die Branche bei Wirtschafts-Wissenschaftlern, Mathematikern und Informatikern (10.6.2021).

Beschäftigte sind knapp 44 Jahre alt

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: AGV)

Das Durchschnittsalter liegt in der Assekuranz insgesamt bei Innen- und Außendienst inklusive Auszubildenden bei 43,9 Jahren. Damit gibt es im Vergleich von 2020 zu 2019 keine Veränderung (23.6.2020). Im Vergleich zu 2010 bedeutet das einen Anstieg von 2,4 Jahren.

Dabei sind Frauen im Schnitt vier Monate jünger als der Durchschnitt, die Männer vier Monate älter. Seit dem Jahr 2010 haben die weiblichen Angestellten altersmäßig aufgeholt, seinerzeit waren sie im Schnitt noch ein Jahr jünger als die Gesamtheit aller Beschäftigten.

Die männlichen Kollegen in der Assekuranz lagen 2010 vom Durchschnittsalter her ein Jahr über dem Schnitt.

5,1 Prozent der Mitarbeiter sind über 61 Jahre alt. Der Anteil bei den männlichen Mitarbeitenden weicht dabei um 0,9 Prozentpunkte nach oben ab. Die Mitarbeiterinnen liegen um einen Prozentpunkt unter dem Schnitt. 2010 waren gerade mal 1,6 Prozent der Beschäftigten jenseits der 61 Jahre.

Im Außendienst wächst der Anteil der Jüngeren...

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: AGV)

Wie die Alterspyramide der Außendienstler in der Broschüre des Arbeitgeberverbandes zeigt, ist insbesondere der mengenmäßige Mittelbau in die Jahre gekommen.

Die stärksten Altersjahrgänge bei den Männern sind nun die Ende-40- bis Ende-50-Jährigen. Vor zehn Jahren traf dies noch auf die Enddreißiger bis Endvierziger zu.

Zugelegt hat seit dem Jahr 2010 der Anteil der höchstens 25 Jahre alten Beschäftigten im Außendienst, und zwar von 5,2 auf 6,3 Prozent. Hier hat der Anteil der männlichen Mitarbeiter von 4,1 auf 5,3 Prozent zugenommen. Bei den weiblichen Angestellten gab es eine Veränderung von 9,3 auf 9,6 Prozent.

...aber das Durchschnittsalter steigt

Aktuell ist geschlechter-übergreifend betrachtet weit über ein Drittel der Beschäftigten im Außendienst mindestens 51 Jahre alt, im Jahr 2010 lag der Anteil erst bei rund einem Viertel. Bei den Männern ist die Zahl um mehr als zehn Prozentpunkte auf über 40 Prozent gestiegen. Bei den Frauen vergrößerte sich diese Gruppe von etwa einem Fünftel auf knapp ein Drittel.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: AGV)

Das aktuelle Durchschnittsalter wird in der Statistik mit 44,4 (Herren: 45,1; Damen: 41,9) Jahren angegeben. Das sind jeweils etwa eineinhalb Jahre mehr als noch 2010.

Innendienst: deutlich mehr Über-61-Jährige

Etwas höher liegt mit 45,2 Jahren das Durchschnittsalter der im Innendienst Beschäftigten. Männer sind hier im Schnitt fast 46 Jahre alt, Frauen knapp 45 Jahre.

Der Anteil der über-61-jährigen Angestellten ist seit 2010 von 1,3 auf 5,2 Prozent deutlich gestiegen. Auch in diesem Betätigungsfeld fällt die Zahl bei den männlichen Beschäftigten mit 6,2 Prozent deutlich höher aus als die Angabe beim weiblichen Pendant mit 4,2 Prozent.

Minimal abgenommen hat – anders als bei den Beschäftigten im angestellten Außendienst – der Anteil der Mitarbeitenden bis zum Alter von 25 Jahren. Er sank von 4,6 auf 4,5 Prozent.