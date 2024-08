Versicherungs-Azubis zählen zu den Besserverdienenden

1.8.2024 – In einem Vergleich von 20 Tarifbereichen des Geschäftsbereichs WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung landete die Versicherungsbranche ziemlich weit vorne. Demnach wird nur in einigen Segmenten mehr bezahlt. Bei der prozentualen Erhöhung reichte es hingegen nicht für einen der vorderen Plätze.

Die Auszubildenden in der Versicherungswirtschaft erhalten vergleichsweise hohe tarifliche Ausbildungsvergütungen. Das belegt ein Vergleich über 20 Tarifbereiche des Geschäftsbereichs WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung (Stand: 1. August 2024). Ein ähnliches Bild hatte sich bereits in den Vorjahren gezeigt (VersicherungsJournal 25.7.2023, 13.7.2022, 21.7.2021).

Assekuranz im ersten Lehrjahr an siebter Stelle

Demnach erhalten die Auszubildenden im ersten Lehrjahr je nach Branche und Region monatlich zwischen 710 Euro im Friseurhandwerk in Nordrhein-Westfalen (NRW) und 1.341 Euro in der Pflege im öffentlichen Dienst von Bund und Gemeinden.

Die zweite Position belegt das private Bankengewerbe mit 1.300 Euro vor der Textilindustrie mit 1.245 Euro. Das Versicherungsgewerbe liegt mit 1.205 Euro an siebter Stelle. Die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung wird mit 649 Euro angegeben.

Azubivergütungen im ersten Lehrjahr. Für vollständige Ansicht Bild klicken.

(Bild: WSI)

Auch im dritten Lehrjahr in der oberen Hälfte

Im dritten Lehrjahr steigen die Lehrlingsgehälter auf 1.000 Euro (Floristik West) bis 1.550 Euro (Bauhauptgewerbe West ohne West-Berlin).

Im privaten Bankgewerbe sind es genauso wie im Bauhauptgewerbe (Ost) 1.500 Euro (geteilter dritter Rang). Das Versicherungsgewerbe findet sich mit 1.370 Euro an achter Stelle wieder.

Erhöhungen der Azubivergütungen. Für vollständige Ansicht Bild klicken.

(Bild: WSI)

Assekuranz mit unterdurchschnittlicher Anhebung

Den Angaben zufolge sind die tariflichen Azubivergütungen zwischen dem 1. August 2023 und dem 1. September 2024 in einigen Branchen besonders stark angehoben worden.

Im ersten Lehrjahr stieg die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung um 4,7 Prozent. Das Versicherungsgewerbe performte mit einer Steigerung von 7,6 Prozent etwas überdurchschnittlich, das private Bankgewerbe mit 13,0 Prozent deutlich überdurchschnittlich.

In der Spitze betrug das Plus sogar weit über ein Fünftel – und zwar im Bauhauptgewerbe (Ost ohne Ost-Berlin) und in der Textilindustrie (Ost) (jeweils plus 22,7 Prozent) sowie in der Süßwarenindustrie (Ost) mit 22,2 Prozent.

Assekuranz in anderen Erhebungen ebenfalls vorn

Auch im Vergleich der Vergütung in über 170 Ausbildungsberufen vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) liegt die Versicherungsbranche auf den vorderen Plätzen. Bundesweit reichte es zum fünften Rang. Im Westen wurde Position sieben erreicht. Im Osten landeten die Assekuranz-Azubis sogar auf dem Silberrang (Stand: 1. Oktober 2023).

Wegen unterschiedlicher Stichtage und Berechnungsmethoden weichen die BIBB-Werte (19.1.2024) und diejenigen aus dem WSI-Tarifarchiv voneinander ab.

Nach dem letzten Tarifabschluss zwischen Arbeitnehmervertretern und dem Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) steigt die Azubivergütung zum 1. September 2024 auf 1.205 (plus 35) Euro im ersten, 1.282 (plus 27) Euro im zweiten und 1.370 (plus 40) Euro im dritten Lehrjahr (4.4.2022).