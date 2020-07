Versicherungs-Azubis gehören zu den Besserverdienenden

21.7.2020

Die Lehrlinge in der Versicherungswirtschaft erhalten mit die höchsten tariflichen Ausbildungsvergütungen. Das zeigt ein Vergleich über 20 Tarifbereiche des Geschäftsbereichs WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung.

WERBUNG

Demnach erhalten die Auszubildenden im ersten Lehrjahr je nach Branche und Region monatlich zwischen 325 Euro im Friseurhandwerk in Thüringen und 1.161 Euro in der Pflege im öffentlichen Dienst der Länder (ohne Hessen). Das Versicherungsgewerbe liegt mit 1.040 Euro an dritter Stelle.

Lehrlingshälter im Vergleich (Bild: Hans-Böckler-Stiftung). Zum Vergrößern Bild klicken.

Im dritten Lehrjahr steigen die Lehrlingsgehälter auf 465 bis 1.333 Euro. Dabei sind die Spitzenreiter und die Schlusslichter dieselben. Das Versicherungsgewerbe zahlt 1.200 Euro.

Gegenüber den zum Stichtag 1. Oktober 2019 vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) veröffentlichen Angaben (VersicherungsJournal 30.1.2020) haben sich die angehenden Kaufleute für Versicherungen und Finanzen um etwa sechs Prozent verbessert.