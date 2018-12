Versicherer sind für Azubis attraktive Arbeitgeber

4.12.2018 – Nur wenige Azubis-Stellen blieben 2017 in der Versicherungswirtschaft unbesetzt. Außerdem bauen die Unternehmen das Duale Studium weiter aus. Das zeigen die Ergebnisse der diesjährigen Ausbildungsumfrage des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft und des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland.

WERBUNG

Berufseinsteiger finden in der Versicherungswirtschaft ein attraktiv gestaltetes Ausbildungsangebot. Das zeigt die 15. Ausbildungsumfrage des Arbeitgeberverbandes der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.

An der Umfrage beteiligten sich 59 Versicherer mit insgesamt 171.000 Beschäftigten, „die rund 84 Prozent der Beschäftigten im Innen- und angestellten Außendienst repräsentieren“, heißt es in der Mitteilung zur Umfrage. Schwerpunkt der Untersuchung war in diesem Jahr das Ausbildungsangebot und die neuen Arbeitsmethoden in den Unternehmen.

Die Ergebnisse der Umfrage 2018 sind hier digital visualisiert verfügbar.

Versicherer konnten fast alle Azubi-Stellen besetzen

Das Ausbildungsengagement, die Bewerbersituation und die Ausbildungsübernahme zeichnen wie bereits im Vorjahr ein erfreuliches Bild, so der BWV zur Entwicklung der Versicherungswirtschaft als Arbeitgeber.

Die Branche konnte 2017 fast alle Ausbildungsplätze in den Unternehmen, laut Umfrage 92 Prozent, besetzen. Im vergangenen Jahr blieben sechs Prozent der ausgeschriebenen Stellen unbesetzt (VersicherungsJournal 28.11.2018).

Als Hauptgründe gaben die Unternehmen folgende Faktoren für die freien Azubi-Plätze an: Neubesetzung nicht möglich, nachdem ein geplanter Azubi absprang (28 Prozent); regional schlechte Bewerbersituation (26 Prozent) und unzureichende Eignung der Bewerber (26 Prozent).

Investitionen in Nachwuchs zahlen sich aus

Insgesamt haben die Versicherer mit nur wenigen Abbrüchen (sieben Prozent) zu kämpfen und können einen Großteil aller Ausgebildeten (70 Prozent) übernehmen.

Die Investitionen der ausbildenden Unternehmen in ihren Nachwuchs zahlen sich nach den Ergebnissen der aktuellen Umfrage aus: 99 Prozent aller Prüflinge bestehen ihre schriftliche IHK-Abschlussprüfung.

Jeweils fast ein Drittel der nicht übernommenen Auszubildenden macht sich anschließend im Außendienst selbständig oder beginnt ein Studium, ergab die Bildungsumfrage.

BWV Ausbildungsumfrage (Bild: BWV)

Duales Studium deutlich ausgebaut

Das Angebot eines Dualen Studiums bauten die Versicherer von 2012 bis 2018 um 20 Prozent aus (VersicherungsJournal 26.11.2012). „Die Entwicklung ist weiterhin positiv – fast alle Unternehmen werden in Kürze oder innerhalb der nächsten fünf Jahre ein Duales Studienmodell anbieten“, unterstreicht der BWV.

Das Duale Studium wird als ausbildungsintegriertes (28 Prozent) oder praxisintegriertes Studienmodell (37 Prozent) in den Unternehmen durchgeführt. Über ein Drittel der Versicherer bieten beide Modelle an.

Als Vorteile für das Angebot nennen fast alle Befragten die frühzeitige Fachkräftesicherung (98 Prozent) und den Imagegewinn für das Unternehmen (86 Prozent). Die Absolventen des Dualen Studiums werden mit jeweils 47 Prozent von den Abteilungen Informationstechnologie und Vertrieb übernommen.

Weiterbildung wird vom Innendienst angenommen

Neben der Umfrage zur Ausbildungssituation führte der BWV auch eine Befragung zur Weiterbildung des Innendienstes 2018 durch.

Die Weiterbildungs-Beteiligung sei seit 2016 gestiegen. Das heißt, mehr Innendienst-Mitarbeiter bilden sich weiter (63 Prozent), jedoch ist die durchschnittliche Anzahl der Weiterbildungstage pro Mitarbeiter zurückgegangen, so der Bildungsverband in seiner Auswertung.

Die Mehrheit der Versicherer sieht den Einführungsstand der IDD-Weiterbildungs-Verpflichtung für Innendienstmitarbeiter in ihren Häusern positiv: 61 Prozent gaben an, die Prozesse bereits festgelegt und zum Großteil auch umgesetzt zu haben. Bei 18 Prozent der Unternehmen seien die entsprechenden Prozesse „bereits jetzt vollständig umgesetzt“.

BWV Ausbildungsumfrage (Bild: BWV)

Datenschutz hat erste Priorität

Außerdem sehen die Unternehmen insgesamt einen hohen Bedarf an digitalen Kompetenzen für die Innendienstmitarbeiter. 52 Prozent der Befragten gaben an, dass „Innendienstmitarbeiter gezielt in digitalen Kompetenzen gefördert werden, damit ihre Beschäftigungsfähigkeit erhalten bleibt“.

Prioritäten setzen die Versicherer im Hinblick auf Datenschutz (91 Prozent), agilen Projektmethoden in der Versicherung (87 Prozent) und in der digitalen Zusammenarbeit (82 Prozent).

Die Bereitschaft ihrer Mitarbeiter im Innendienst, sich im Bereich digitaler Kompetenzen weiterzubilden, schätzen die Versicherer mit 87 Prozent als „hoch“ oder „sehr hoch“ ein.