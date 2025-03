Versicherer bauten 2024 so viel Personal an wie seit 30 Jahren nicht mehr

20.3.2025 – Die Zahl der Arbeitnehmer bei den Versicherungsunternehmen ist im vergangenen Jahr zum sechsten Mal in Folge gestiegen – und zwar um 2,6 Prozent auf 212.800. Bei den Innendienstlern ging es zum sechsten Mal in Folge aufwärts und bei den Außendienstlern nach zuvor 14 Rückgängen. Die Zahl der Azubis nahm erst zum dritten Mal in den vergangenen 14 Jahren zu, wie aktuelle AGV-Zahlen zeigen.

Im vergangenen Jahr ist die Gesamtzahl der Mitarbeiter in den Versicherungsunternehmen nach der aktuellen Erhebung des Arbeitgeberverbands der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zum sechsten Mal in Folge gestiegen.

Mit 212.800 wurden 5.400 Personen mehr gezählt als vor Jahresfrist (plus 2,6 Prozent). Damit fiel die Steigerung doppelt so stark aus wie im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 14.3.2024). Zum Vergleich: Vor zwei (16.3.2023) und vor fünf Jahren (10.3.2020) war die Mitarbeiterzahl „nur“ um jeweils 100 angestiegen.

Dennoch kräftiger Rückgang im Vergleich zum Jahr 2000

Zuvor hatte die Kurve eineinhalb Jahrzehnte fast kontinuierlich nach unten gezeigt. Zwischen 2003 und 2018 hatte die Branche nur einmal kein Personal abgebaut (25.3.2019).

Höher als 2024 lag die Zahl der Mitarbeiter zuletzt 2013. 2006 waren letztmals über 220.000 Arbeitnehmer in der Assekuranz beschäftigt, zwei Jahre davor letztmals über 240.000. Der Höchststand wurde mit 259.000 erreicht (1992, kurz nach der Wiedervereinigung). Seinerzeit war auch letztmals eine höhere Steigerungsrate erfasst worden.

Rückgang bei den Außendienstlern gestoppt

Ein Blick auf die Beschäftigtengruppen zeigt erstmals seit vielen Jahren keine unterschiedlichen Entwicklungen. So stieg die Zahl der Außendienstleister nach zuvor 14 Rückgängen in Folge im vergangenen Jahr wieder an.

Trotz des Zuwachses um 1,7 Prozent bedeuten die 29.300 Arbeitnehmer im Außendienst den zweitniedrigsten jemals gemessenen Wert. 2009 lag die Zahl mit 43.600 noch fast um die Hälfte höher.

Bei den Innendienstmitarbeitern zeigte die Kurve zum sechsten Mal in Folge nach oben. Deren Zahl erhöhte sich um 2,4 Prozent beziehungsweise 4.100 Personen auf 171.500. Dies entspricht dem Höchstwert auf 17-Jahressicht.

Langfristig immer weniger Lehrlinge

Die Zahl der Auszubildenden in den Versicherungsunternehmen nahm 2024 erst zum dritten Mal (nach 2021 und 2023) in den vergangenen 14 Jahren zu. Der Zuwachs betrug 800 Personen beziehungsweise 7,6 Prozent auf ein neues Achtjahreshoch von 11.400 Azubis.

Der Höchststand in diesem Jahrtausend wurde 2002 mit über 16.000 Lehrlingen erreicht. Der Rückgang seitdem beläuft sich auf rund 30 Prozent. Die Ausbildungsquote für 2024 gibt der Verband mit unverändert 5,4 (2023: 5,1) Prozent an. Zum Vergleich: Zwischen 2010 und 2012 betrug die Quote noch jeweils rund sechs Prozent.

Die Zahl der in den Agenturen finanzierten Ausbildungsplätze erhöhte sich um 190 Stück beziehungsweise rund ein Zwölftel auf 2.430 Vollzeitplätze. Die Ausbildungsquote inklusive der Azubis in den Agenturen stieg nach den AGV-Angaben von 6,1 auf 6,4 Prozent.

Versicherungs-Azubis verdienen überdurchschnittlich gut

An einer schlechten Vergütung kann die auf lange Sicht negative Entwicklung beim Nachwuchs nicht liegen. Denn angehende Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen verdienen überdurchschnittlich gut. Dies zeigt die jüngste Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) der Vergütung in rund 170 Ausbildungsberufen.

Demnach liegen die Assekuranz-Azubis über die gesamte Ausbildung hinweg mit einer durchschnittlichen Bruttovergütung von 1.282 Euro pro Monat etwa 150 Euro über dem Schnitt aller aufgeführten Ausbildungsberufe. Dies bedeutet den bundesweit 16. Rang. Damit landete die Assekuranz in den alten Bundesländern auf dem 17. und in den neuen sogar auf dem sechsten Platz (6.2.2025).