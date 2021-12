Verdi fordert 2022 fünf Prozent mehr Gehalt für Innendienst

23.12.2021 – Die Arbeitgeber bezeichnen die genannten Punkte der Arbeitnehmervertretung als überzogen, auch wenn sie die Gründe nachvollziehen könnten. Für zwölf Monate will Verdi für die Mitarbeitenden fünf Prozent mehr Gehalt plus eine Einmalzahlung in Höhe von 600 Euro.

Die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) hat jetzt ihre Forderungen für die Verhandlungen im Innendienst des privaten Versicherungsgewerbes auf den Tisch gelegt. Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV), bezeichnete sie in der aktuellen Ausgabe seiner Verbandspublikation „Vis a Vis“ als „stattlich“.

Verdi: hohe Inflation plus Arbeitsbelastung durch Corona und Flut

Als wichtigste Gründe für die durch sie erhobenen Ansprüche nennt die Dienstleistungs-Gewerkschaft den deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise sowie die hohe Arbeitsbelastung in der Coronakrise und infolge der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen (VersicherungsJournal Archiv). Folgende Punkte wird Verdi für die Verhandlungsrunde unter anderem auf die Agenda setzen:

lineare Erhöhung der Tarifgehälter um fünf Prozent,

zusätzliche Einmalzahlung von 600 Euro,

Erhöhung der Vergütung für Auszubildende um 60 Euro,

Laufzeit: vom 1. Februar 2022 bis 31. Januar 2023,

Überstundenzuschläge für Teilzeitbeschäftigte,

Rechtsanspruch auf Homeoffice.

AGV: Gestiegene Preise seien tarifpolitisch nicht zu kompensieren

Nach Aussage des AGV beginnen die Tarifverhandlungen am 26. Januar. Fortsetzung folgt am 3. Februar. Die dritte Runde ist für den 1. April geplant.

„Ich verstehe den Grundansatz der Gewerkschaft, für ihre Mitglieder eine Reallohnsicherung, also einen Inflationsausgleich, zu erreichen“, lässt sich Michael Niebler, geschäftsführendes AGV-Vorstandsmitglied, zitieren.

Wenn jedoch die Preise infolge international gestörter Lieferketten und wegen Sondereffekten im Bereich der Energiekosten überproportional zu den letzten 30 Jahren stiegen, dann sei das tarifpolitisch schlicht nicht mehr zu kompensieren. So lautet die Argumentation des AGV-Vorstands.

Letzte Erhöhung für Innendienst war im Juni

Die Gehälter der Versicherungs-Angestellten im Innendienst sind zuletzt zum 1. April 2020 um 2,8 Prozent gestiegen. Die nächste Erhöhung erfolgt zum 1. Juni 2021 (plus 2,0 Prozent; 2.12.2019).

Die Angestellten im Außendienst erhielten zuletzt zum 1. November 2020 – je nach Länge der Unternehmens-Zugehörigkeit – 1,71 oder 1,90 Prozent mehr (7.7.2020). Bei den Beschäftigten bei Versicherungsagenten und -maklern wurden die Vergütungen zuletzt im September 2019 um 1,3 Prozent angehoben (13.8.2018).

Der durchschnittliche Monatsverdienst (ohne Sonderzahlungen) von Vollzeitbeschäftigten im Versicherungsgewerbe betrug laut Statistischem Bundesamt (Destatis) im Jahr 2019 5.059 Euro. Das lag um mehr als ein Viertel über dem der Gesamtwirtschaft von 3.994 Euro (26.3.2020).