Urlaubsansprüche verfallen trotz Quarantäneanordnung

23.3.2022 – Ein Beschäftigter, der sich während seines Urlaubs in Quarantäne begeben muss, ohne selbst erkrankt zu sein, hat keinen Anspruch darauf, dass ihm sein Arbeitgeber die entsprechenden Urlaubstage nachgewährt. Das hat das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 15. Februar 2022 entschieden (1 Sa 208/21).

Dem Kläger war von seinem Arbeitgeber, wie von ihm beantragt, für die Zeit vom 23. bis 31. Dezember 2020 Urlaub genehmigt worden.

Kurz nach der Genehmigung ordnete das Gesundheitsamt an, dass sich der Mann wegen des Kontaktes mit einer an Covid-19 erkrankten Person für die Zeit vom 21. Dezember 2020 bis 4. Januar 2021 in Quarantäne begeben muss. Und das, obwohl er sich selbst nicht mit dem Virus infiziert hatte.

Entgangene Urlaubstage nachgewähren?

Der Kläger war der Meinung, dass sein Urlaubsanspruch wegen der Quarantäneanordnung nicht erfüllt worden sei und nach wie vor bestehe. Denn eine häusliche Quarantäne stelle einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte eines Arbeitnehmers dar.

Sie sei folglich mit den Einschränkungen, die bei einer „normalen Arbeitsunfähigkeit“ bestehen würden, vergleichbar. Der Mann verlangte daher von seinem Arbeitgeber, ihm die Urlaubstage, die ihm seiner Meinung nach entgangen waren, nachzugewähren.

Keine Nachgewährung ohne Krankschreibung

Ohne Erfolg: Sowohl das Arbeitsgericht Neumünster, als auch das in Berufung mit dem Fall befasste Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein hielten die von dem Beschäftigten gegen seinen Arbeitgeber eingereichte Klage für unbegründet.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers, die während eines Urlaubs eintritt, gemäß § 9 BUrlg nicht auf seinen Jahresurlaub angerechnet werden dürfen. Eine behördliche Quarantäneanordnung aber stehe einem ärztlichen Zeugnis über eine Arbeitsunfähigkeit nicht gleich. Der Kläger habe folglich nicht nachgewiesen, arbeitsunfähig zu sein.

Quarantäne muss Urlaubszweck nicht beeinträchtigen

Im Übrigen gäbe es keine Vorgaben, wie ein Arbeitnehmer seinen Urlaub zu verbringen habe. Auf welche Art er sich erhole, bleibe ausschließlich ihm überlassen. Es sei daher durchaus denkbar, dass eine Quarantäne den Urlaubszweck nicht beeinträchtige.

Eine analoge Anwendung von § 9 BUrlg könne folglich nicht davon abhängen, wie ein Arbeitnehmer im konkreten Fall beabsichtige, seinen Urlaub zu verbringen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Landesarbeitsgericht eine Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Vergleichbare Entscheidungen

Mit den urlaubsrechtlichen Folgen von Quarantäne-Anordnungen während eines Urlaubs haben sich in den letzten Monaten wiederholt die Arbeitsgerichte befassen müssen. In einem vergleichbaren Fall wie dem des Klägers hatte zuletzt das Kölner Landesarbeitsgericht Köln ebenfalls zuungunsten eines Beschäftigten entschieden (VersicherungsJournal 21.1.2022).

Zuvor war auch das Düsseldorfer Landesarbeitsgericht zu einer gleichen Einschätzung der Rechtslage gelangt (19.10.2021).