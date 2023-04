Umfrage: Das sagen Versicherungs-Angestellte zum „Du“

28.4.2023 – Die Teilnehmer einer AGV-Blitzumfrage stehen einer Duz-Kultur in Unternehmen mehrheitlich überaus positiv gegenüber. Allerdings sollte das „Du“ auf freiwilliger Basis gepflegt und nicht von oben herab angeordnet werden.

„Ich mag das ‚Du‘ im Arbeitsumfeld.“ Dies sagen 78 Prozent der Teilnehmer einer aktuellen Kurzumfrage des Arbeitgeberverbandes der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV). 13 Prozent können sich in diesem Punkt nicht entscheiden und nur neun Prozent mögen das „Du“ im Job ausdrücklich nicht.

Die Ergebnisse der März-Sondierung des Verbandes, an der sich 604 Versicherungs-Angestellten beteiligten, sind in der Online-Publikation „Vis-à-vis“, Ausgabe 2/2023, veröffentlicht.

Duzen hat positiven Einfluss

Weitere Ergebnisse: 74 Prozent geben an, dass das Duzen einen positiven Einfluss auf die Unternehmenskultur hat. Außerdem sind 66 Prozent der Meinung, dass durch diese Form der Anrede das Miteinander auf Augenhöhe positiv beeinflusst wird.

Ferner halten 63 Prozent das „Du“ für wichtig, um die junge Generation für das Unternehmen zu gewinnen. 57 Prozent begrüßen insgesamt ein unternehmensweites „Du“.

Allerdings: „Ein von oben angeordnetes ‚Du‘ geht gar nicht“, meinen gleichzeitig 59 Prozent. Und 38 Prozent der Teilnehmer duzen nur Kollegen, die sie mögen.

Konkreter nachgefragt äußern 39 Prozent, dass sie mit ihren Mitarbeitern per „Du“ sind. Grundsätzlich sprechen 70 Prozent alle Teammitglieder so an. Per „Du“ mit dem Vorgesetzten sind 75 Prozent und mit ausgewählten Kollegen 77 Prozent.

Umfrage zum Duzen (Bild: AGV). Zum Vergrößern Bild klicken.

Lob des Chefs ist wichtig

Im Februar ging es in der Blitzumfrage des AGV um Lob und Wertschätzung. Insgesamt 802 Versicherungs-Angestellte beteiligten sich.

Das Ergebnis: Auf einer Skala von 0 („sehr unwichtig“) bis zehn („sehr wichtig“) wählten 56 Prozent die beiden höchsten Werte und gaben damit an, dass ihnen positives Feedback extrem viel bedeutet.

Nach der Häufigkeit gefragt, wünschen sich acht Prozent mehrmals pro Woche, elf Prozent einmal und 26 Prozent mehrmals pro Monat Lob von der Führungskraft. Für 22 Prozent reichen einmal im Monat anerkennende Worte und 33 Prozent kommen mit weniger beziehungsweise ganz ohne aus.

Umfrage zum Loben (Bild: AGV). Zum Vergrößern Bild klicken.

Umfrage zur Anrede in Kundengesprächen

Die Redaktion des VersicherungsJournals hat im vergangenen Herbst ihre Leser in einer Kurzumfrage nach den richtigen Umgangsformen in Kundengesprächen gefragt (VersicherungsJournal 9.9.2022).

Das Ergebnis: Die deutliche Mehrheit wählt je nach Kundenwunsch das „Sie“ oder das „Du“. Ein Drittel spricht sich ausschließlich für das Siezen aus. Für 6,7 Prozent kommt nur das Duzen in Frage.