Über die Defizite und Grenzen von Homeoffice

22.8.2023 – Im Bewusstsein der Beschäftigten als auch der Arbeitgeber nimmt Heimarbeit mittlerweile einen festen Platz ein. Vergessen wird dabei oft, dass der Arbeitsplatz im Büro, die Kollegen und das Team Kreativität und Effektivität für bestimmte Aufgaben fördern. Tech-Konzerne schränken die Möglichkeiten von Homeoffice aus diesen Gründen bereits ein.

Homeoffice hat sich nach der Coronakrise in der Arbeitswelt etabliert. 61 Prozent der Unternehmen bieten ihren Beschäftigten immer noch die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Im Durchschnitt ermöglichen die Firmen ihren Mitarbeitenden 6,4 Tage Homeoffice im Monat, nach 6,7 Tagen vor einem Jahr.

Das geht aus der aktuellen Personalleiterbefragung durch das das Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. in Kooperation mit Randstad Deutschland GmbH & Co. KG hervor. Für die Auswertung wurden rund 1.000 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen befragt.

Homeoffice: Assekuranz gehört zu Vorreitern

In großen Unternehmen und Industriefirmen können Mitarbeitende öfter und länger im Homeoffice arbeiten als noch vor einem Jahr, in kleineren Betrieben ist die Quote niedriger, so ein Ergebnis der Befragung.

In der Versicherungsbranche ermöglicht die Mehrheit der Arbeitgeber Heimarbeit ohne Wenn und Aber. 80 Prozent der Beschäftigten arbeiten regelmäßig in den eigenen vier Wänden, wie Erhebungen des Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) belegen (VersicherungsJournal 13.12.2022).

Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) liegen die Arbeitgeber der Assekuranz – Rück- und Erstversicherer sowie Pensionskassen – im Vergleich mit anderen Branchen an dritter Stelle (nach IT-Firmen und Unternehmensberatungen): 70,4 Prozent der Unternehmen ermöglichen in der Versicherungswirtschaft ihren Angestellten die Arbeit zuhause (12.7.2023).

Flexible Modelle sind für Mitarbeitende wichtig

Im Bewusstsein der Arbeitnehmenden nimmt Homeoffice einen festen Platz ein. Rund 59 Prozent von ihnen wollen ihren Arbeitsort zumindest teilweise selbst wählen können. Rund 40 Prozent aller Befragten würden einen Job gar nicht erst annehmen, wenn er keine ausreichende Flexibilität bezüglich des Arbeitsortes bietet. Zu diesem Schluss kommt das Randstad Arbeitsbarometer.

Die Versicherer reagieren bereits auf diese Aussagen und nutzen die flexiblen Modelle, um ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern und ihr Image aufzupolieren (17.3.2023).

Homeoffice isoliert und blockiert kreativen Austausch

Aber es gibt auch Schattenseiten: In einem Online-Beitrag (hinter der Bezahlschranke) verweist die Süddeutsche Zeitung auf diverse Studien, die Defizite der neuen Arbeitswelt aufzeigen. Dazu gehören unter anderem ein Mangel an Kreativität und Effektivität sowie stark eingeschränkte Kommunikationswege und -möglichkeiten.

„Ohne persönliche Begegnungen werden die beruflichen Netzwerke innerhalb des Unternehmens statischer und isolierter, Abteilungsgrenzen undurchlässiger“, zitiert die Zeitung aus einer Studie, die das Verhalten von rund 62.000 Microsoft-Mitarbeitern untersucht hat.

Das heißt im Umkehrschluss: Der offizielle und informelle Austausch mit Kollegen im Büro fördert Lernprozesse und ist damit entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg. Auch der Tech-Konzern Google teilt diese Ansicht: Erst im Juni machte das Unternehmen Schlagzeilen, weil es seine Mitarbeitenden aus den genannten Gründen zurück in die Büros zwingt.

Teamgeist entsteht nur am Arbeitsplatz

Auf die Bedeutung einer positiv gestalteten Unternehmenskultur für eine gesunde Firmenbilanz weist auch die unter der Marke „Great Place To Work“ auftretende GPTW Deutschland GmbH hin. Investitionen in ein entsprechendes Umfeld hätten für die Arbeitgeber eine geringere Fluktuationsrate und weniger Krankheitstage zur Folge (22.6.2023).

Was aber macht eine gute Atmosphäre am Arbeitsplatz aus? Für die Autoren von GPTW gehören dazu nicht nur Work-Life-Balance und flexible Arbeitszeiten, sondern auch „Spaß und Humor“.

Aus Sicht der Beschäftigten gehören die beiden genannten Punkte zu den Werten, die einen guten Arbeitgeber ausmachen, denn sie sorgten für Motivation und Teamgeist. Nachvollziehbar, denn Teamgeist, der auf gemeinsam erledigten Aufgaben basiert, am heimischen Schreibtisch zu erleben, scheint schwer vorstellbar.