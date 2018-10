Über 36.000 Vertriebler schaffen IDD-Weiterbildungsnachweis

9.10.2018

Zum Stichtag 30. September hatten 156.966 vertrieblich Tätige ein Weiterbildungskonto bei der Initiative „gut beraten“. Im dritten Quartal gab es einen Zuwachs um fast 8.700 Konten beziehungsweise 5,8 Prozent. In den ersten neun Monaten wuchs die Zahl um über 25.500 beziehungsweise annähernd ein Fünftel. Dies geht aus dem jetzt veröffentlichten Quartalsbericht 3-2018 der Initiative hervor.

In den vergangen drei Monaten haben sich die Teilnehmer an „gut beraten“ knapp 1,08 Millionen Stunden Bildungszeit erarbeitet. Die ist fast doppelt so viel wie im zweiten Quartal (VersicherungsJournal 6.7.2018). Pro vertrieblich Tätigem entspricht dies im Schnitt knapp sieben Stunden Bildungszeit und ist damit fast genauso viel wie zwischen Januar und Juni zusammengerechnet. In den ersten neun Monaten waren es im Schnitt 13,5 Stunden Bildungszeit.

Wie aus der Quartalsbilanz weiter hervorgeht, haben bis Ende September 2018 bereits 36.045 „gut beraten-Teilnehmer“ den IDD-Nachweis für 2018 (15 Weiterbildungsstunden im Kalenderjahr) erbracht. Den Angaben zufolge werden die realen Profile der vertrieblich Tätigen in der Weiterbildungsdatenbank „konstant gut“ abgebildet.

Weitere Details zum Vermittlerstatus, zur Altersstruktur, zu den akkreditierten Bildungspartner und Trusted Partner sowie zu den bevorzugten Lernarten und -inhalten können im Quartalsbericht 3-2018 (PDF, 930 KB) nachgelesen werden.