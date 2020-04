Tausende Vertriebler haben ihr Weiterbildungssoll schon erfüllt

24.4.2020

Zum Stichtag 31. März hatten 150.043 vertrieblich Tätige ein aktives Weiterbildungskonto bei der Initiative „gut beraten“. Neuerdings werden nur noch die Konten ausgewiesen, die in den zurückliegenden zwei Jahren von ihren Besitzern zum Nachweis ihrer Weiterbildung genutzt wurden. Deshalb sind Vergleiche mit früheren Berichten der Redaktion sowie Zeitreihenvergleiche an dieser Stelle aktuell nicht möglich.

Im Auftaktquartal stieg die Zahl der Konten um rund 2.300 beziehungsweise 1,6 Prozent. Dies ist dem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht 1-2020 der Initiative zu entnehmen, der auf dieser Internetseite heruntergeladen werden kann.

Zwischen Januar und März haben sich die Teilnehmer an „gut beraten“ über 614.000 Stunden Bildungszeit erarbeitet. Dies entspricht im Schnitt vier Stunden Bildungszeit pro aktivem Teilnehmer an der Initiative. Das in der Vertriebsrichtlinie IDD vorgeschriebene Fortbildungssoll von 15 Stunden haben für das laufende Jahr bislang 7.343 Teilnehmer erfüllt. Die von der Initiative empfohlenen 30 Stunden haben 1.662 Registrierte (23 Prozent) erreicht.

Ebenfalls hat die Initiative eine vorläufige Bilanz für 2019 veröffentlicht. Demnach haben mehr als zwei von drei aktiven Teilnehmern – in absoluten Zahlen 100.451 – eine Erklärung zum Nachweis der Weiterbildungs-Verpflichtung für das Jahr 2019 erhalten. An insgesamt mehr als jeden Vierten – in absoluten Zahlen 41.732 – wurde ein Zertifikat für 30 Stunden Weiterbildung ausgestellt.

Wie viele Vertriebler sich insgesamt schulen ließen und in welchem Umfang, weiß die Initiative allerdings nicht. Denn das Erfüllen der gesetzlichen Anforderungen kann auch anderweitig nachgewiesen werden.