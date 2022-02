Tarifverhandlungen für den Innendienst gehen in die zweite Runde

21.2.2022 – Das Tauziehen um die Lohnerhöhungen für die Beschäftigten der privaten Versicherungswirtschaft startete am 26. Januar. Erste Ergebnisse, die die Kurzarbeiterregelungen während der Coronakrise sowie die Übernahmeregelung von Auszubildenden betreffen, liegen bereits vor. Weiter geht’s am Dienstag, den 22. Februar.

Seit Ende Januar verhandeln der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV), die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) und der Deutsche Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister einen neuen Tarifvertrag für den Versicherungs-Innendienst.

Vertreter der DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. durften am Verhandlungstisch der Tarifpartner nicht mehr Platz nehmen, weil zu wenig Arbeitnehmer hinter der Gewerkschaft stehen, so ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 25.6.2021).

Kurzarbeitsoption wird bis März 2023 verlängert

Erste Ergebnisse der Gespräche Ende Januar: Der Tarifvertrag zur Kurzarbeit während der Covid-19-Krise wird bis einschließlich 31. März 2023 verlängert. Darüber herrschte zwischen den Teilnehmern Konsens, „wenngleich bislang der Anwendungsbereich dieses Tarifvertrages in der Praxis äußerst gering war“, teilte der AGV auf seiner Webseite mit.

Der zweite Punkt betrifft den Nachwuchs der Branche. „Auf Wunsch von Verdi wurde mittels Tarifvereinbarung der zum 31. Januar 2022 auslaufende Tarifvertrag zum Übernahmeanspruch von Ausgebildeten mit guten Leistungen prophylaktisch bis zum 30. Juni 2022 verlängert, damit auch während der Tarifrunde diese Tarifregelung weitergilt“, so der Arbeitgeberverband.

Am kommenden Dienstag, den 22. Februar, folgt die zweite Runde der Gespräche. Eine Einigung erwartet der AGV allerdings erst in der dritten Tagung am 1. April.

AGV: Kein Nachholbedarf bei den Gehältern

Die Forderungen der Arbeitnehmervertreter liegen seit Dezember auf dem Tisch. Unter anderem stehen fünf Prozent mehr Lohn für den Innendienst, eine Einmalzahlung von 600 Euro und Rechtsanspruch auf Homeoffice auf der Agenda (23.12.2021).

Verdi untermauerte die aktuellen Gehaltsforderungen mit der steigenden Inflation und den daraus folgenden Reallohnverlusten. Zusätzlich sollten die Mitarbeitenden an den guten Ergebnissen der Branche beteiligt werden.

Die Argumentation der Arbeitgeber hält dagegen, dass es nicht die Aufgabe der Arbeitgeber sei, „die politisch induzierte Inflation auszugleichen“. Das sei Aufgabe der Politik.

Die Lohnentwicklung in der Versicherungsbranche verlaufe parallel zu der in anderen Branchen und liege sogar über dem Verarbeitenden Gewerbe und der Automobilindustrie. Deshalb könne man keinen Nachholbedarf für die Versicherungswirtschaft erkennen, zitiert der AGV auf seiner Webseite aus den Verhandlungen.

Innendienst: letzte Gehaltserhöhung 2021

Die Gehälter der Versicherungs-Angestellten im Innendienst sind zuletzt zum 1. April 2020 um 2,8 Prozent gestiegen. Die nächste Erhöhung erfolgte dann am 1. Juni 2021 (plus 2,0 Prozent; 2.12.2019).

Zusätzlich lösten die Arbeitgeber Ende des Vorjahres eine Verpflichtung von 2019 ein. Mitarbeitende haben in diesem Jahr die Qual der Wahl: Sie können die zurückliegende Tariferhöhung in maximal fünf freie Arbeitstage (bei Fünf-Tage-Woche) umwandeln (23.11.2021).

Die Angestellten im Außendienst erhielten zuletzt zum 1. November 2020 – je nach Länge der Unternehmens-Zugehörigkeit – 1,71 oder 1,90 Prozent mehr (7.7.2020). Bei den Beschäftigten bei Versicherungsagenten und -maklern wurden die Vergütungen zuletzt im September 2019 um 1,3 Prozent angehoben (13.8.2018).