Tarifverhandlungen: Arbeitgeber legen erstes Angebot vor

25.2.2022 – Der Arbeitgeberverband hat sein Angebot für den Innendienst unterbreitet. Es enthält eine Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent ab November und zwei Einmalzahlungen in Höhe von 400 Euro. Verdi konterte: Die Offerte sei zu niedrig und auch beim Rechtsanspruch auf Homeoffice mauere die Gegenseite. Samstagsarbeit könnte künftig wieder ein Thema in der privaten Versicherungswirtschaft werden.

In der zweiten Gesprächsrunde (VersicherungsJournal 21.2.2022) hat der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) auf die Forderungen der Gewerkschaftsvertreter reagiert und seine Offerte präsentiert.

Die Forderungen der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) liegen seit Dezember auf dem Tisch. Unter anderem stehen fünf Prozent mehr Lohn für den Innendienst, eine Einmalzahlung von 600 Euro und ein Rechtsanspruch auf Homeoffice auf der Agenda (23.12.2021).

Einen Platz am Verhandlungstisch hat auch der Deutsche Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister.

Arbeitgeber schlagen 2,5 Prozent mehr Lohn vor

Die Verhandlungskommission des AGV wies die Lohnforderung von Verdi als „zu hoch“ zurück. Die Arbeitgeber räumten nach eigener Aussage aber ein, dass die aktuelle Inflationsrate allen Arbeitnehmern in Deutschland zu schaffen mache. Und so sieht das Angebot der privaten Versicherer an Verdi aus:

lineare Tariferhöhung um 2,5 Prozent zum 1. November 2022,

tarifliche Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro, der Betrag soll im April 2022 gezahlt werden,

plus eine weitere tarifliche Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro, zahlbar im April 2023,

Laufzeit des Tarifvertrags: 23 Monate (vom 1. Februar 2022 bis 31. Dezember 2023),

die Arbeitgeber signalisieren Gesprächsbereitschaft hinsichtlich des Übernahmeanspruchs für Ausgebildete.

AGV: Vorbelastung der Arbeitgeber

Andreas Eurich (Archivbild: Ullrich)

Zusätzlich wies AGV-Vorsitzender Dr. Andreas Eurich auf „eine Vorbelastung der Arbeitgeber“ hin. Jeder Versicherungs-Angestellte habe aufgrund des letzten Tarifabschlusses vom 30. November 2019 (2.12.2019) in diesem Jahr schon 0,82 Prozent mehr Tariflohn als 2021 „in der Tasche“, weil die letzte Tarifanhebung (2,0 Prozent ab 1. Juni 2021) nur sieben Monate vor Jahresende erfolgte.

Daraus resultiere der Vorschlag, neun Monate ohne Tariferhöhung zu halten, so dass dann bis zur nächsten linearen Anhebung – am 1. November 2022 – eine Zeitspanne von 16 Monaten liege.

Verdi drängt auf Anspruch auf Homeoffice

Den Arbeitnehmervertretern ist die Offerte naturgemäß noch zu niedrig. „Dieses Angebot der Arbeitgeber bedeutet, dass die Inflation nur zur Hälfte ausgeglichen würde und die Einkommen der Beschäftigten spürbar sinken würden – und das bei den guten Geschäftsergebnissen der Branche“, lässt sich Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler am Donnerstag zu den Gesprächen zitieren.

Weiter kritisiert sie, dass die Arbeitgeber bei den Forderungen bezüglich eines Rechtsanspruchs auf Homeoffice oder einer Verbesserung der Überstundenvergütung von Teilzeitkräften mauerten.

Die nächste Verhandlungsrunde soll voraussichtlich am 1. April in Düsseldorf stattfinden.

Manteltarifvertrag: Samstag als Arbeitstag wieder möglich

Zusätzlich besprachen die Teilnehmer auch Punkte, die den Mantel- oder Rahmentarifvertrag, betreffen. Die Arbeitgeber legten dazu unter anderem folgende Forderungen auf den Tisch:

Erhöhung der Arbeitszeitflexibilität bei übertariflich bezahlten Angestellten (gilt nur für Beschäftigte mit einem Jahresfixgehalt von über 169.000 Euro),

Wiedereinführung des gesetzlichen Konfliktlösungs-Mechanismus bei der Samstagsarbeit,

Verlängerung Arbeitszeit-Korridorregelung,

Anpassung der Tarifverträge an die Digitalisierung.

Dazu Verdi: Der Arbeitgeberverband habe „seine Forderungen nach der erzwingbaren Einführung von Samstagsarbeit und der Herausnahme der übertariflichen Angestellten aus den Arbeitszeitregelungen des Tarifvertrages bekräftigt“.

Diese Haltung der Arbeitgeber sei nicht nachvollziehbar, so Grundler. Verdi werde die Beschäftigten der Branche neben einigen regionalen Streiks zu bundesweiten hybriden Streiks am 31. März und am 1. April 2022 aufrufen.