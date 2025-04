Tarifrunde Innendienst: Erstes Arbeitgeberangebot führt zu Warnstreiks

29.4.2025 – Auch die zweite Tarifrunde zwischen dem Arbeitgeberverband der Versicherer und den Gewerkschaften Verdi und DBV hat kein Ergebnis gebracht: Bei Verdi fiel das Angebot der Versicherer komplett durch, erste Warnstreiks sind die Folge. Die DBV gibt sich versöhnlicher und hofft auf die dritte Verhandlungsrunde.

WERBUNG

Aktuell wird ein neuer Tarifvertrag für die rund 183.000 Beschäftigten der privaten Versicherungswirtschaft ausgehandelt, nachdem der geltende Vertrag am 31. März auslief. Die zweite Runde fand am Montagnachmittag in Frankfurt am Main statt.

Auf Arbeitgeberseite führt der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) die Gespräche. Auf Arbeitnehmerseite sitzen die Ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft und der Deutsche Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister mit am Tisch.

Erste Verhandlungsrunde verlief ohne Ergebnis

Bereits die erste Tarifrunde war ergebnislos geblieben. Der Arbeitgeberverband hatte die Gehaltsforderungen der Gewerkschaften mit schwierigen Rahmenbedingungen für die Branche zurückgewiesen.

Als Gründe nannte AGV-Geschäftsführer Dr. Michael Gold stagnierende Beitragseinnahmen in der Lebensversicherung, versicherungstechnische Verluste in vielen Bereichen der Schaden- und Unfallversicherung sowie stark gestiegene Leistungsausgaben (VersicherungsJournal 24.3.2025).

Arbeitgeberverband macht Angebot für höhere Gehälter

Auch die gestrigen Gespräche brachten keine Einigung, wie die Vertreter beider Parteien bekanntgeben. Beteiligte berichten dem VersicherungsJournal, die Gespräche hätten sich als schwierig gestaltet und bis weit in die Abendstunden hingezogen.

Doch erstmals hat die Arbeitgeberseite ein konkretes Angebot für eine Lohnerhöhung vorgelegt. Demnach sollen die Tarifgehälter, Zulagen und Schichtzulagen in drei Stufen um insgesamt 8,63 Prozent steigen. Die Anhebungen sollen jeweils einheitlich für alle Entgeltgruppen gelten:

ab 1. September 2025 um 3,6 Prozent,

ab 1. September 2026 um weitere 2,7 Prozent und

ab 1. September 2027 um weitere 2,1 Prozent.

Der neue Tarifvertrag soll vom 1. April 2025 bis zum 29. Februar 2028 gelten, was einer Laufzeit von 35 Monaten entspricht.

Weitere Zugeständnisse der Arbeitgeber

Darüber hinaus unterbreitete der AGV weitere Angebote, die zum Beispiel die Ausbildungs- und Fahrkostenvergütung betreffen:

Der tarifliche Fahrtkostenzuschuss soll moderat angehoben werden, ohne dass die Arbeitgeber hier eine konkrete Zahl nennen. Derzeit erhalten Angestellte 20 Euro und Auszubildende 25 Euro pro Monat.

Der Tarifvertrag zur Übernahme von Auszubildenden mit guten Leistungen soll verlängert werden. Zudem zeigt sich die Arbeitgeberseite bereit, der gewerkschaftlichen Forderung nach zusätzlichen freien Tagen entgegenzukommen – zur Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 (GAP I und II), die Auszubildende ablegen müssen.

Die Tarifgruppe B, die für Angestellte im ersten, zweiten und dritten Berufsjahr gilt, soll künftig in allen drei Jahren auf das heutige Gehaltsniveau der sogenannten Endstufe dieser Gruppe angehoben werden. Das bedeutet konkret: Die derzeitigen Monatsgehälter von 2.187 Euro im ersten und 2.261 Euro im zweiten und dritten Berufsjahr sollen einheitlich auf 2.334 Euro steigen. Das entspricht einer Erhöhung um 6,7 Prozent beziehungsweise 3,2 Prozent.

Auch die Tarifgruppe A, die meist für Tätigkeiten ohne abgeschlossene Ausbildung gilt, soll angehoben werden: auf das Niveau des zweiten und dritten Berufsjahrs der Tarifgruppe B – also von derzeit 2.128 Euro auf künftig 2.261 Euro monatlich. Das entspricht einem Plus von rund 6,3 Prozent.

Der bisher befristete Tarifvertrag zur Qualifizierung soll dauerhaft gelten und weiterentwickelt werden. Ziel ist es, Beschäftigten bessere Möglichkeiten zur Weiterbildung und beruflichen Entwicklung zu bieten – etwa im Zuge des digitalen Wandels.

Zusätzlich bietet der AGV eine Anpassung im Manteltarifvertrag an, die es Beschäftigten ermöglichen soll, trotz Teilrente weiter im Unternehmen zu arbeiten – bisher war das vertraglich nicht eindeutig geregelt. Die Details sind auf der Webseite des AGV einsehbar.

„Die Versicherungsunternehmen erzielen Rekordgewinne – und bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Angebot, das nicht einmal die Einkommensverluste durch die Inflation ausgleicht.“ Martina Grundler, Verhandlungsführerin Verdi

Gewerkschaften reicht Angebot nicht

Martina Grundler (Bild: Julia Carola Pohle)

Die Gewerkschaften sind mit dem Angebot jedoch nicht zufrieden und fordern deutlich mehr. Verdi verlangte ursprünglich eine Gehaltserhöhung von zwölf Prozent innerhalb eines Jahres, eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro sowie die unbefristete Übernahme aller Auszubildenden.

„Die Versicherungsunternehmen erzielen Rekordgewinne – und bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Angebot, das nicht einmal die Einkommensverluste durch die Inflation ausgleicht“, erklärte Martina Grundler, Verhandlungsführerin von Verdi, am Montagabend.

Sie bezeichnete das Angebot als „schlicht indiskutabel“. Der von den Arbeitgebern vorgeschlagene Anstieg von lediglich 3,6 Prozent im ersten Jahr stehe im krassen Gegensatz zur Forderung nach zwölf Prozent innerhalb von zwölf Monaten. „Das ist ein Beleg mangelnder Wertschätzung für die Leistungen der Beschäftigten“, so Grundler.

Zudem solle die Möglichkeit, Gehaltsbestandteile flexibel in Freizeit umwandeln zu können, ebenso bestehen bleiben wie die tariflichen Regelungen zur Altersteilzeit, fordert Verdi. Die Arbeitgeber wollen hier Einschnitte – auch, um den Fachkräftemangel auszugleichen und Geld zu sparen.

Wie hoch ist der Reallohnverlust?

Andreas Eurich (Archivbild: Ullrich)

In den gestrigen Gesprächen gingen die Meinungen darüber auseinander, ob die Beschäftigten in den vergangenen drei Jahren tatsächlich einen Reallohnverlust von 8,1 Prozent hinnehmen mussten – so wie Verdi es darstellt.

Dr. Andreas Eurich, Vorsitzender des AGV und Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, warf der Gewerkschaft vor, mit unvollständigen Zahlen zu argumentieren. Verdi habe in ihrer Berechnung lediglich die linearen Tariferhöhungen berücksichtigt, nicht jedoch die beiden Einmalzahlungen sowie die tariflichen und betrieblichen Inflationsausgleichsprämien.

Wie verhärtet die Fronten zwischen Arbeitgebern und Verdi in dieser Frage sind, zeigt die Reaktion der Gewerkschaft. Verdi kündigte an, „als Reaktion auf das unzureichende Angebot der Arbeitgeber in den kommenden Tagen an unterschiedlichen Standorten zum Warnstreik aufzurufen“, wie es im Pressetext der Gewerkschaft heißt.

Erste Warnstreiks in Baden-Württemberg

Tatsächlich ruft der Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg auf seiner Webseite bereits zu ersten Warnstreiks auf. Diese sollen am Mittwoch in der Stuttgarter Innenstadt und in Kornwestheim/Ludwigsburg stattfinden, erwartet werden jeweils 400 Teilnehmer.

„Die Versicherungsunternehmen könnten faire Gehaltssteigerungen locker finanzieren, sie wollen es nicht“, positioniert sich Petra Sadowski von Verdi Stuttgart. Betroffen von den Streiks sind die regionalen Standorte der Allianz Deutschland AG, Generali Deutschland AG und der W&W-Gruppe.

„Die Versicherer setzen stark auf ihre aufstrebenden Geschäftsfelder – in denen die stark geforderten Fachkräfte eine angemessene Vergütung erwarten!“ Ute Beese, Verhandlungsführerin DBV

DBV fordert ebenfalls mehr Gehalt

Ute Beese (Bild: Peter Himsel)

Versöhnlicher liest sich die Stellungnahme der DBV – auch wenn sie ebenfalls die vorgeschlagenen Gehaltserhöhungen als unzureichend zurückweist. Die Gewerkschaft hatte sogar eine Erhöhung der Gehälter um insgesamt 17,4 Prozent gefordert – davon 12,4 Prozent als Ausgleich der Kaufkraftverluste seit 2021 plus fünf Prozent für die kommende Tariflaufzeit.

Die Offerte könne „die fortbestehende Lücke der Inflationsjahre kombiniert mit einer fairen Kompensation für die kommenden Jahre nicht schließen. Die Versicherer setzen stark auf ihre aufstrebenden Geschäftsfelder – in denen die stark geforderten Fachkräfte eine angemessene Vergütung erwarten!“, positioniert sich Verhandlungsführerin Ute Beese.

Einige weiterhin bestehende Forderungen der Arbeitgeber sieht die Gewerkschaft sehr kritisch. So hatte der AGV unter anderem gefordert, die tarifliche Arbeitszeitregelung für Mitarbeiter, die mehr als 20 Prozent ihrer Zeit als Überstunden leisten, aufzuweichen.

Aufweichung von Arbeitsschutz- und Ruhestandsregelungen lehnt der DBV ab

Auch soll die tarifliche Ruhezeit gekürzt werden, wonach bei der Rufbereitschaft zwischen zwei Arbeitsschichten mindestens elf Stunden Ruhezeit liegen müssen. Darüber hinaus wollen die Arbeitgeber Rentenabschlagszahlungen für Menschen, die vorzeitig in die Altersteilzeit wechseln, abschaffen.

Diese Vorstöße lehnt die DBV ab. Und hofft auf ein Ergebnis bei der dritten Verhandlungsrunde. „Das Gesamtpaket braucht eine deutliche Aufwertung, um eine Einigung zu erzielen. Dafür werden wir uns in der 3. Runde am 23. Mai 2025 ins Zeug legen!“, kündigt Beese an.