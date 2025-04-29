Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenKarriere & Mitarbeiter

Tariflohnerhöhungen 2025: Wie das Versicherungsgewerbe abschneidet

16.12.2025 (€) – Bei den Tarifneuabschlüssen 2025 kann die Versicherungsbranche mit 8,3 Prozent über 26 Monate vergleichsweise hohe Nominallohnanpassungen erzielen. Andere große Branchen wie Deutsche Bahn, Deutsche Post oder das Kfz-Handwerk haben dagegen niedrigere Anpassungen vereinbart. Im Durchschnitt stiegen die unbereinigten Tariflöhne 2025 um 2,6 Prozent.

Coronavirus · Inflation · Mitarbeiter · Tarifvertrag
