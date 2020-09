Statt Produktlogik: Beratung in Richtung Serviceleistungen

22.9.2020 – Im Jahr 2006 wurde der Ausbildungsberuf Versicherungskaufmann durch den Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ersetzt. Seitdem haben Vertriebsthemen und die spartenübergeifende Beratung einen höheren Stellenwert. Jetzt wird das Berufsbild wieder überarbeitet. Erste Eckwerte liegen vor.

Was ist von der Neuausrichtung der Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen zu erwarten? Dazu äußerte Dr. Katharina Höhn, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Berufsbildungswerks der Versicherungswirtschaft in Hannover (BWV) e.V., der für das Verfahren zuständig ist, im Interview mit dem VersicherungsJournal.

VersicherungsJournal: Zunächst ein Blick zurück: Der Ausbildungsberuf Versicherungskaufmann wurde mit der Neuordnung im Jahr 2006 durch den Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ersetzt (VersicherungsJournal 29.5.2006). Gleiches gilt für den Fachwirt (1.9.2008). Wie beurteilen Sie diese bis heute umstrittene Reform?

Katharina Höhn: Wir erleben die Reform des Berufsbilds von 2006 gar nicht als umstritten, sondern im Gegenteil als sehr erfolgreich. Was sicherlich von einigen kritisch gesehen wurde, war die Veränderung der Berufsbezeichnung von Versicherungskaufmann/ -kauffrau zu „Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen“. Inhaltlich war die Öffnung der Themenfelder Versicherungen und Finanzen – und damit auch die Verbreiterung des Namens – genau richtig.

VersicherungsJournal: Was sollte die Ergänzung „und Finanzen“ signalisieren?

Katharina Höhn (Bild: BWV)

Höhn: Das Bahnbrechende war seinerzeit nicht nur der neue Titel, sondern auch der Anspruch, dass die Ausbildung nicht nur eine klassische spartenbezogene Innendienst-Ausbildung ist, sondern dass Absolventen ein breites Einsatzspektrum nach der Ausbildung haben – gerade auch im Vertrieb. Der Einführungsslogan „Versicherungskaufleute verkaufen Versicherungen“ hat damals provoziert. Heute ist es aus der Ausbildung nicht mehr wegzudenken, dass ein Azubi auch im Vertrieb im engen Kundenkontakt ausgebildet und auch geprüft wird. Die Ergänzung um Finanzen spiegelte schon damals den Anspruch an eine ganzheitliche Kundenberatung, die auch das Wissen um Finanzanlagen voraussetzt.

Genau aufbauend auf dem Ausbildungsberuf haben wir dann die Fortbildung zum Fachwirt/zur Fachwirtin entwickelt, die sich gerade im Vertrieb mit weiterhin erfreulich hohen Fortbildungszahlen großer Beliebtheit erfreut. Zumal die Fortbildung mit dem Meisterbafög finanziell gut gefördert wird und der Durchstieg zum Bachelor of Insurance Management vollständig berufsbegleitend hervorragend genutzt wird.

VersicherungsJournal: Hat dies tatsächlich zu einer Verbreiterung des Grundlagenwissens über Versicherungen hinaus beigetragen?

Höhn: Ja, das wurde tatsächlich erreicht. Es war damals ausdrücklicher Wunsch der Branche, dass Auszubildende der Zukunft Kunden umfassend in ihrer jeweiligen Lebenssituation beraten können, und nicht „Produktverkäufer“ werden. Das Ziel war nicht nur der Ausbau der „Wissenspalette“ rund um klassische Versicherungsprodukte hin zu umfassenden Vorsorgelösungen einschließlich sämtlicher Anlagemöglichkeiten. Es ging auch um die Erweiterung der sozialen und personalen Kompetenzen. Dies ist in den Prüfungselementen des Kundenberatungs-Gesprächs beziehungsweise des fallbezogenen Fachgesprächs abgebildet – die Vermittlung von Methodenkompetenzen ist bereichsübergreifend umgesetzt.

VersicherungsJournal: Seit letztem Jahr wird wieder an einer Neuordnung des Berufsbilds des Versicherungskaufmanns gearbeitet. Was sind die neuen Eckwerte?

Höhn: Auf dem Weg in veränderte Lern- und Arbeitswelten ist es uns wichtig, dass alle zukünftigen Azubis eine breite Kernqualifikation mitbekommen, also einen großen Überblick über alle Versicherungs- und Finanzanlagelösungen für den Kunden. Zusätzlich sollen digitale Kompetenzen für alle Azubis in dem neuen Beruf verankert sein. Was das konkret bedeutet, haben wir in Vorarbeiten in unseren Branchengremien mit IT- und Versicherungsfachleuten entwickelt. Erweiterte kommunikative Kompetenzen werden eine Rolle spielen, zum Beispiel „Multikanalfähigkeit“. Zum anderen sollen die jungen Leute in der Ausbildung bereits zu agilem und projektbezogenem Arbeiten und Lernen befähigt werden.

VersicherungsJournal: Was ändert sich im Bereich Kundenberatung?

Höhn: Auf einer breiten Kernqualifikation für alle Azubis sollen Wahlmodule aufbauen, bei denen sich die Azubis je nach Neigung, Eignung und Bedarf spezialisieren können. Fortgeführt und weiter gestärkt werden soll der ganzheitliche, spartenübergreifende Beratungsansatz. Er soll die bis dato vorherrschende Produktlogik ablösen und zu einer Beratung entlang der Kundenbedarfsfelder, wie zum Beispiel Wohnen, Mobilität oder Gesundheit führen. Die Beratungskompetenz soll in Richtung ergänzender Dienst- und Serviceleistungen erweitert werden.

VersicherungsJournal: Die Ausbildung soll also zukünftig noch stärker auf die Bereiche Kundenberatung/ Vertrieb/ Marketing ausgerichtet werden?

Höhn: Ja, auch der neue Ausbildungsberuf wird weiterhin sehr stark auf Wissen und Kompetenzen rund um die Kundenberatung zugeschnitten sein. Mit der IDD bekam der Begriff des „Vertrieblich Tätigen“ in der Versicherungswirtschaft eine neue Zielgruppen-Definition. Sie reicht über die klassische Versicherungs-Vermittlung in Agenturen, Maklerbüros oder Servicecentern hinaus und ragt weit in den klassischen Innendienst alter Prägung hinein, der im Zuge der Digitalisierung ohnehin einen ganz anderen Zuschnitt erfahren wird.

VersicherungsJournal: Wann dürfte nach Ihren Zeitplänen mit der Einführung der modernisierten Versicherungsausbildung zu rechnen sein?

Höhn: Das Inkrafttreten der Ausbildungsverordnung ist, trotz pandemiebedingter Herausforderungen im Neuordnungsverfahren, für August 2022 geplant.

