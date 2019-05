So viele würden ihren Kindern eine Assekuranzkarriere empfehlen

20.5.2019 – Das VersicherungsJournal hat eine Kurzumfrage zur Bereitschaft der Assekuranzmitarbeiter durchgeführt, dem eigenen Nachwuchs eine Versicherungskarriere schmackhaft zu machen. Ergebnis: Fast jeder sechste der fast 1.000 Umfrageteilnehmer würde dies auf jeden Fall tun. Nicht einmal jeder Dritte kann sich dies überhaupt nicht vorstellen.

WERBUNG

Kaum ein Wirtschaftszweig hat in der Bevölkerung ein schlechteres Ansehen als die Versicherungsbranche (VersicherungsJournal 22.3.2018 30.8.2018).

In der Folge hat die Assekuranz im Wettbewerb um den (akademischen) Nachwuchs verschiedenen Umfragen zufolge wenig verwunderlich schlechte Karten (VersicherungsJournal 24.4.2019, 28.9.2018). Daran ändert auch ein vergleichsweise hoher Verdienst nichts (VersicherungsJournal 25.3.2019, 10.1.2019, 8.10.2018).

995 Umfrageteilnehmer

Um ein Bild der Innensicht zu bekommen, hat die Redaktion eine Kurzumfrage unter den VersicherungsJournal-Lesern durchgeführt. Die konkrete Frage lautete: „Würden Sie Ihren Kindern (beziehungsweise Enkeln, Nichten/ Neffen et cetera) bei der Berufswahl eine Tätigkeit in der Versicherungsbranche empfehlen?“

Antwortmöglichkeiten waren neben „Weiß nicht“ ein dreifach abgestuftes „Ja“. Hier konnten sich die in der Assekuranz – egal, ob angestellt oder selbstständig – tätigen Leser zwischen „Ja, auf jeden Fall.“, „Ja, aber nur im Außendienst“ sowie „Ja, aber nur im Innendienst“ entscheiden. Zur Verneinung standen die Optionen „Nein, eher nicht.“ oder „Nein, auf gar keinen Fall.“ zur Verfügung.

Die Teilnahmebereitschaft an der nicht-repräsentativen Befragung (VersicherungsJournal 8.5.2019, 13.5.2019) war überwältigend: Annähernd 1.000 Personen haben sich in den vergangenen knapp zwei Wochen daran beteiligt.

Knapp die Hälfte würde eine Assekuranzkarriere empfehlen

Das Ergebnis: Knapp die Hälfte der Befragten würde Werbung in eigener Sache machen – mehr als jeder Sechste sogar uneingeschränkt. Fast jeder Vierte würde dem (Familien-) Nachwuchs allerdings nur eine Karriere in der Versicherungsbranche im Innendienst empfehlen. Immerhin rund jeder 33. gab an, dies nur für den Außendienst zu tun.

Nicht einmal jeder vierte Umfrageteilnehmer kann sich eine entsprechende Empfehlung auf gar keinen Fall vorstellen. Für die Antwortoption „Nein, eher nicht.“ entschied sich knapp jeder dritte Befragte. Keine Meinung zu diesem Thema hat weniger als jeder 60. Teilnehmer.

Am schlechten Ruf hat die Branche eine Mitschuld

Dass nur ein ganz geringer Anteil dem eigenen Nachwuchs zu einer Karriere im Außendienst raten würde, kann angesichts des eingangs angesprochenen niedrigen Ansehens des Berufstands Versicherungsvermittler nicht wirklich überraschen.

Der Versicherungsmakler Thomas Oelmann äußerte sich folgendermaßen dazu: „Der Versicherungsfachmann als treuer Ratgeber starb aus mit der Leitfigur ‚Herr Kaiser‘ und wurde durch die ständigen Anfeindungen und den Veränderungen in der Vorgehensweise hin zum amerikanischen Druck-Vertrieb an der Haustür zielgerichtet zu dem gemacht, was er jetzt darstellt.

Dieser Umbruch zum Negativen wurde stillschweigend, den Umsatz in den Vordergrund stellend, von den Unternehmen zugelassen.“ Im Bankenvertrieb finde derzeit derselbe Umbruch statt. Auch hier würde eine Umfrage, wenn auch noch nicht so deutlich, sicher ähnliche Ergebnisse bringen, meint Oelmann in einem Leserbrief.

Innere Kündigung

Der Vertriebstrainer und Versicherungsmakler Hans-Jürgen Kaschak berichtet in seiner Leserzuschrift davon, dass es junge Menschen aktuell häufig erlebten, dass ihre Eltern über die tagtäglichen Belastungen im Beruf genervt sind.

„Man möchte nicht so ein Leben führen wie die klagenden Eltern und wählt ganz bewusst einen Beruf aus, welcher Spaß und Freude vermittelt“, führt Kaschak weiter aus. Die Nachwuchssituation lasse dies heute in nahezu allen Branchen entsprechend zu.

Der Trainer erläutert, dass in den letzten Jahren der Innendienst aus Kostengründen gestrafft und mit neuen EDV-Systemen reduziert worden sei. „Dies führt zu Druck, Stress und letztlich einer inneren Kündigung. Nur die wenigsten Anbieter konnten hierbei die Stimmung im Innendienst positiv halten“, so Kaschak.

Ohne Freude keine Motivation

Das gleiche Bild zeige sich auch bei der beratenden Zunft. Diese habe durch die von Anbieterseite wie auch der Politik getriebenen Regulationsmaßnahmen „schlicht keine Lust mehr […], sich tagtäglich wie eine Weihnachtsgans ausnehmen zu lassen und als billiger Dienstleister für weiter steigende Gewinne der Konzerne zu fungieren.

Dass die Motivation im Vertrieb unter dem Nullpunkt liege, werde in der mangelnden Bereitschaft junger Menschen zur Altersvorsorge nur mehr als deutlich. „Wo keine Freude existiert, kann auch keine Motivation entstehen, und für ein freudloses Tun sind sich junge Menschen heute zu kostbar, was ich gut finde“, stellt der Makler heraus.