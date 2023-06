So viele Assekuranzmitarbeiter sind Akademiker

27.6.2023 – Die Akademikerquote unter den Versicherungs-Angestellten ist zwischen 2012 und 2022 von 20,6 auf 23,7 Prozent gestiegen. Zuwächse sind vor allem bei den Informatikern, aber auch bei den Wirtschafts-Wissenschaftlern zu beobachten. Die Zahl der Ingenieure hat sich zuletzt regelmäßig leicht vermindert. Dies zeigen aktuelle Zahlen des Arbeitgeberverbandes aus der Broschüre „Sozialstatistische Daten 2022“.

Die über 204.000 im Innendienst und angestellten Außendienst sowie als Auszubildende Beschäftigten in der deutschen Versicherungswirtschaft (VersicherungsJournal 16.3.2023) weisen ein Durchschnittsalter von 44,2 Jahren auf. Jeder 17. ist mindestens 61 Jahre alt, 40 Prozent haben die 50 bereits überschritten (12.6.2023).

Die durchschnittliche Dauer der Betriebszugehörigkeit betrug zuletzt mehr als 16 Jahre (13.6.2023). Dies geht aus der im Juni veröffentlichten Broschüre „Sozialstatistische Daten 2022“ des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) hervor.

Vor allem Wirtschaftswissenschaftler sind gefragt

Wie aus der Publikation weiter hervorgeht, sind in der Branche mittlerweile 48.400 (Fach-) Hochschulabsolventen beschäftigt. Das sind 900 mehr als vor Jahresfrist (30.6.2022). 2012 waren es nach Verbandsangaben erst 44.200.

Besonders hoch im Kurs stehen bei den Versicherern Wirtschafts-Wissenschaftler. Deren Zahl erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr zwar nur um 400 auf 18.200. Jedoch zählte die Branche 2012 noch 2.800 Mitarbeiter aus dieser Fachrichtung weniger.

Informatiker auf dem aufsteigenden Ast

Zum Jahresende 2022 waren in der Assekuranz 7.200 Mathematiker angestellt. Das sind 100 Personen weniger als im Vorjahr, dafür aber 1.900 mehr als noch 2012.

Die Zahl der Rechtswissenschaftler in der Assekuranz hat trotz Stagnation im vergangenen Jahr auf kurze Sicht zwar zugenommen (plus 400 auf 6.600 seit 2019). Im Vergleich zu 2012 ging die Anzahl allerdings um 1.400 Juristen zurück.

Deutlich nach oben zeigt hingegen die Kurve bei den Informatikern. Deren Zahl hat sich im Vergleich zu 2012 auf 5.300 mehr als verdreifacht. Darüber hinaus beschäftigt die Versicherungswirtschaft aktuell 2.200 Ingenieure. Zuletzt war die Zahl dreimal rückläufig. 2012 waren noch 500 Personen aus dieser Fachrichtung mehr in der Branche beschäftigt.

Akademikerquote im Vergleich zu 2012 deutlich gestiegen

Da die Zahl der Akademiker im Betrachtungszeitraum klar zugenommen und die Gesamtbeschäftigung deutlich abgenommen hat, ist auch die Akademikerquote gestiegen (von 20,6 auf 23,7 Prozent).

Weit mehr als jeder dritte davon ist dem Lager der Wirtschafts-Wissenschaftler zuzurechnen. Etwas über beziehungsweise unter jeder siebte ist Mathematiker beziehungsweise Jurist und jeder neunte Informatiker. Dem Ingenieurswesen zuzurechnen ist weniger als jeder 20. Akademiker aus der Assekuranz.

Anteil der Informatiker hat am stärksten zugelegt

Am stärksten zugelegt hat zwischen 2012 und 2022 der Anteil der Informatiker (plus 7,5 Prozentpunkte), was in etwa einer Verdreifachung entspricht. Der Anteil der Wirtschafts-Wissenschaftler erhöhte sich um immerhin fast fünf Prozentpunkte. Der Vorsprung auf die Juristen, der 2012 noch 16 Prozentpunkte betrug, liegt mittlerweile bei 24 Punkten.

Um mehr als einen Prozentpunkt auf unter fünf Prozent verminderte sich der Anteil der Ingenieure. Am deutlichsten vermindert hat sich im Beobachtungszeitraum der Anteil sonstigen (Fach-) Hochschulabsolventen (von über 24 auf unter 19 Prozent Anteil)