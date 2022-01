So viel verdienen Versicherung-Azubis

26.1.2022 – Angehende Kaufleute für Versicherungen und Finanzen erhalten nach aktuellen Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung derzeit im Schnitt 1.135 Euro pro Monat. Dies bedeutet den elfthöchsten Wert in der bundesweiten sowie westdeutschen Rangliste der bestbezahlten Ausbildungen. In den neuen Bundesländern reichte es sogar für den zweiten Platz.

Im vergangenen Jahr (Stand 1. Oktober 2021) hat ein Auszubildender im Bundesdurchschnitt brutto 987 Euro pro Monat verdient. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor, als es um 2,6 Prozent aufwärts ging (VersicherungsJournal 15.1.2021).

Dies geht aus der aktuellen Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütung hervor, die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) jedes Jahr im Januar veröffentlicht. Für die aktuelle Untersuchung wurden die durchschnittlichen Vergütungen für 173 Berufe in den alten und 115 Berufe in den neuen Bundesländern herangezogen.

Im Westen betrug der Zuwachs 2,5 Prozent auf im Schnitt 989 Euro, in Ostdeutschland 2,8 Prozent auf durchschnittlich 965 Euro. Die Vergütungen Ost lagen damit bei 98 (Vorjahre: 97; 96) Prozent des Westniveaus.

Auswirkungen der Corona-Pandemie Nach Angaben des Instituts werden seit dem Frühjahr 2020 „viele Bereiche des Arbeits- und Ausbildungsmarktes von der Corona-Pandemie beeinflusst.“ Teilweise seien Tarifverhandlungen verschoben worden. Zudem hätten in vielen Fällen die Beschäftigungssicherung und die Abmilderung der Folgen der wirtschaftlichen Einschränkungen stärker im Blickpunkt gestanden als Lohnsteigerungen. Dies habe eine dämpfende Wirkung auf die Höhe der Tarifabschlüsse gehabt. „Zugleich kam es durch den Rückgang bei der Zahl der Neuabschlüsse von Ausbildungsverträgen 2020 zu Verschiebungen in der Zahl der Auszubildenden in den einzelnen Ausbildungsjahren sowie zwischen weniger und stärker von der Pandemie betroffenen Branchen. Bei der Durchschnittsberechnung über alle Ausbildungsjahre haben daher zum Beispiel Auszubildende im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein höheres Gewicht als in den Vorjahren“, erläutert das BIBB zum Hintergrund.

Bundesweit auf Platz elf

Auszubildende zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen verdienen vergleichsweise sehr gut. Sie liegen der BIBB-Auswertung zufolge deutlich über dem Bundesdurchschnitt der aufgeführten Berufsbilder. Die Assekuranz bezahlt ihren Lehrlingen im Schnitt über alle drei Ausbildungsjahre 1.135 (2020: 1.105) Euro brutto pro Monat. Dies entspricht unverändert Rang elf.

Die höchste Vergütung bekommen mit durchschnittlich 1.251 Euro Zimmerer. Dahinter folgen relativ dicht beieinander Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer sowie Stuckateure. In diesen Ausbildungsberufen gibt es im bundesweiten Schnitt über alle drei Lehrjahre Saläre zwischen 1.198 und 1.190 Euro.

Am Ende der Rangliste finden sich Orthopädieschuhmacher wieder. Sie erhalten im Schnitt 637 Euro monatlich. Unter 700 Euro liegen ansonsten nur noch Friseure, Bodenleger und Parkettleger.

Im Westen in der Spitzengruppe

Angehende Kaufleute für Versicherungen und Finanzen zählen zu den wenigen Berufsbildern, in denen es keine gravierenden Unterschiede zwischen der Vergütung in den alten und den neuen Ländern gibt. Im Westen belegen die Assekuranz-Azubis Platz 13 mit 1.135 Euro.

An der Spitze liegen Zimmerer mit im Schnitt über alle Ausbildungsjahre 1.275 Euro Azubi-Vergütung. Dahinter folgen Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer sowie Rohrleitungs- und Straßenbauer mit zwischen 1.221 und 1.208 Euro.

Am niedrigsten entlohnt werden im Westen Azubis zum Orthopädieschuhmacher mit 632 Euro. Vergleichsweise wenig erhalten auch Friseure (660 Euro), Bodenleger (686 Euro) und Parkettleger (688 Euro).

Im Osten an zweiter Stelle

In den neuen Bundesländern befinden sich die Assekuranz-Azubis, wie in den Vorjahren (30.1.2020, 10.1.2019), deutlich weiter oben in der Rangliste der Brutto-Ausbildungsvergütungen.

1.128 Euro (im Schnitt über alle Ausbildungsjahre) bedeuten zusammen mit den Sozialversicherungs-Fachangestellten die zweithöchste Entlohnung im Osten. An der Spitze in den neuen Bundesländern liegen Bankkaufleute mit 1.134 Euro. Die Reihenfolge auf den ersten drei Positionen hat sich nicht verändert.

Am anderen Ende der Rangliste finden sich angehende Friseure wieder. Sie bekommen im Schnitt über alle Ausbildungsjahre hinweg nur 415 Euro. Vergleichsweise niedrige Beträge weist die BIBB-Statistik auch für Parkett- und Bodenleger (jeweils 688 Euro) sowie Raumausstatter (698 Euro) aus.

Hinter Bank-Azubis

Angehende Bankkaufleute kommen den BIBB-Daten zufolge bundesweit auf eine Durchschnittsvergütung von 1.138 Euro. Dadurch liegt der Banker-Nachwuchs in der Statistik nur noch drei Euro vor den Assekuranz-Auszubildenden. Im Vorjahr betrug der Rückstand noch sieben Euro, davor sogar über 40 Euro.

In der Rangliste bleibt der Versicherungs-Nachwuchs sowohl vor den angehenden Sozialversicherungs-Fachangestellten (1.115 Euro) als auch den angehenden Immobilienkaufleuten (1.082 Euro).

Je nach Berufsverband abweichende Vergütungen

Bei der Interpretation der berufsspezifischen Durchschnittswerte muss laut BIBB beachtet werden, dass für den einzelnen Beruf in der Regel keine einheitliche Ausbildungsvergütung existiert. Dies wird auf branchenspezifische und regionale Unterschiede zurückgeführt.

„Im Rahmen der BIBB-Datenbank Tarifliche Ausbildungsvergütungen werden auf Grundlage der unterschiedlichen Vereinbarungen aus rund 500 bedeutenden Tarifbereichen Deutschlands Vergütungsdurchschnitte pro Beruf ermittelt. Im individuellen Fall kann die tatsächlich gezahlte Vergütung erheblich vom tariflichen Durchschnittswert des betreffenden Berufs abweichen“, so das Institut.

Dies wird auch am Beispiel der Assekuranz deutlich, in der die Ausbildungsvergütung vom jeweiligen Berufsverband abhängig ist. So lag der monatliche Azubi-Lohn für Mitglieder im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) zum Stichtag 1. Oktober 2021 bei 693 Euro im ersten, 754 Euro im zweiten und 824 Euro im dritten Lehrjahr.

Bei den Mitgliedern des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) beträgt die Vergütung seit dem 1. Juni 2021 1.070 Euro im ersten, 1.145 im zweiten und 1.230 Euro im dritten Lehrjahr. Zuvor waren es jeweils 30 Euro weniger (2.12.2019). Künftige Anhebungen sind Teil der aktuellen Tarifverhandlungen, die am heutigen Mittwoch in die erste Runde gehen (26.1.2022).