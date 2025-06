So viel Urlaubsgeld zahlt die Versicherungsbranche

4.6.2025 – Nicht einmal jeder zweite Beschäftigte in der Privatwirtschaft hat Anspruch auf Urlaubsgeld: Das zeigt eine Auswertung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Das Versicherungsgewerbe platziert sich bei der Höhe des Urlaubsgelds-Anspruchs im oberen Mittelfeld der Branchen.

In der Privatwirtschaft haben lediglich 44 Prozent aller Beschäftigten einen Anspruch auf Urlaubsgeld. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Internetportals lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung betrieben wird.

Für die Analyse wurden Angaben von mehr als 67.000 Beschäftigten aus dem Zeitraum von Anfang Mai 2024 bis Ende April 2025 ausgewertet. Die Umfrage sei nicht repräsentativ, erlaube aber aufgrund der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die Arbeitswelt, führen die Autoren der Studie aus.

Gegenüber der letztjährigen Auswertung ist die Zahl der Anspruchsberechtigten sogar zurückgegangen. 2024 hatten noch 46 Prozent der Befragten bejaht, dass sie Urlaubsgeld erhalten (VersicherungsJournal 12.6.2024).

Urlaubsgeldanspruch abhängig von Tarifbindung und Betriebsgröße

Ob ein Anspruch auf Urlaubsgeld besteht, hängt laut WSI von mehreren Faktoren ab – allen voran von der Tarifbindung. In tarifgebundenen Unternehmen erhalten 72 Prozent der Beschäftigten Urlaubsgeld, in Betrieben ohne Tarifvertrag dagegen nur 34 Prozent.

Darüber hinaus nennt das WSI weitere strukturelle Merkmale, die die Wahrscheinlichkeit für Urlaubsgeld beeinflussen:

Betriebsgröße: In großen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten erhalten 59 Prozent der Mitarbeiter Urlaubsgeld, in kleineren Betrieben mit unter 100 Beschäftigten sind es nur 36 Prozent.

Region: Es besteht weiterhin ein deutliches Ost-West-Gefälle. In Westdeutschland erhalten 46 Prozent Urlaubsgeld, in Ostdeutschland lediglich 33 Prozent.

Geschlecht: Frauen haben mit 39 Prozent seltener Anspruch auf Urlaubsgeld als Männer, von denen 48 Prozent eine entsprechende Zahlung erhalten. „Dies lässt sich im Wesentlichen auf eine für Frauen ungünstige Verteilung der Beschäftigtenzahlen nach Betriebsgrößen und Berufsgruppen zurückführen“, führt das WSI hierzu aus.

Urlaubsanspruch nach Branchen: mittlere Vergütungsgruppe betrachtet

Das WSI hat zudem untersucht, wie das Urlaubsgeld in einzelnen Branchen tariflich geregelt ist.

Zur besseren Vergleichbarkeit greift es auf eine einheitliche Bezugsgröße zurück: die „mittlere Vergütungsgruppe“. Damit ist in der Regel die Entgeltgruppe gemeint, die für Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung beim Berufseinstieg vorgesehen ist, wie das WSI auf Nachfrage erläutert.

Bei den Versicherern entspricht dies der Entgeltgruppe III – analysiert wird jeweils die Endstufe, also das Gehaltsniveau nach mehreren Jahren Berufserfahrung innerhalb dieser Gruppe. Hier wird ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen zugrunde gelegt. Zulagen und Sonderzuschläge wurden nicht berücksichtigt.

In den meisten Branchen wird das Urlaubsgeld auf Basis des Tarifentgelts berechnet. Es gibt jedoch auch Bereiche, in denen stattdessen ein fester Pauschalbetrag gezahlt wird, erläutern die Forscher. Solche Festbeträge seien häufig in klassischen Niedriglohnbranchen verbreitet – und fielen entsprechend niedrig aus.

Die Branchen mit dem höchsten Urlaubsgeld

Das höchste tarifliche Urlaubsgeld für Beschäftigte der mittleren Vergütungsgruppe wird in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie in Westdeutschland gezahlt – mit 2.820 Euro im Tarifbezirk Westfalen-Lippe. Deutlich geringer fällt der Anspruch in Ostdeutschland aus. Dort liegt das Urlaubsgeld bei lediglich 1.766 Euro.

Auf dem zweiten Platz folgt die papierverarbeitende Industrie. Hier erhalten westdeutsche Beschäftigte 2.639, ostdeutsche 2.453 Euro. Den dritten Rang belegt die Metallindustrie West mit 2.477 Euro, während im Osten 2.199 Euro gezahlt werden.

Auf den Plätzen vier und fünf folgen die Druckindustrie mit bundeseinheitlich 2.127 Euro sowie das Kfz-Gewerbe West mit 2.078 Euro.

Das Versicherungsgewerbe platziert sich im vorderen Mittelfeld

Das Versicherungsgewerbe zahlt für die mittlere Vergütungsgruppe das sechsthöchste Urlaubsgeld unter den 17 ausgewerteten Branchen. Der Tarifvertrag gilt bundesweit, so dass in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen 1.750 Euro gezahlt werden. Das Urlaubsgeld beträgt hierbei 50 Prozent des tariflichen Monatsentgelts.

Gegenüber früheren Jahren ist der Urlaubsgeldanspruch in der Versicherungswirtschaft gestiegen. 2022 lag das tarifliche Urlaubsgeld noch bei bundeseinheitlich 1.617 Euro (7.6.2022), im Jahr 2023 bei 1.666 Euro (7.6.2023) und 2024 bei 1.699 Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund acht Prozent innerhalb von drei Jahren.

Weitere Wirtschaftszweige

Dahinter platzieren sich der Einzelhandel (West: 1.561 Euro, Ost: 1.538 Euro) und das Bauhauptgewerbe (West: 1.503 Euro, Ost: 1.475 Euro) auf den Rängen sieben und acht.

Das niedrigste tarifliche Urlaubsgeld erhalten ostdeutsche Arbeitnehmer in den Branchen Landwirtschaft (186 Euro), Hotel- und Gaststättengewerbe (195 Euro) sowie Süßwarenindustrie (267 Euro).

Tarifliches Urlaubsgeld 2025 in der mittleren Gruppe (Bild: WSI)

Sonderauswertung Versicherungskaufleute

Das WSI legt regelmäßig Sonderauswertungen zu einzelnen Berufsgruppen vor. Im Mai 2024 veröffentlichte das Institut einen Bericht für Kaufleute im Beruf „Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen“ mit dreijähriger Ausbildung.

Ein Ergebnis der Auswertung: Die Tarifbindung ist im Finanz- und Versicherungssektor insgesamt hoch. In den Finanzdienstleistungen liegt sie bei 91 Prozent, im klassischen Versicherungsgewerbe – also bei Versicherern, Rückversicherern und Pensionskassen – bei immerhin 88 Prozent.

Deutlich niedriger fällt sie dagegen mit nur 28 Prozent in den mit Versicherungsdienstleistungen verbundenen Tätigkeitsfeldern aus, wozu das WSI auch den Vertrieb über Versicherungsmakler zählt.

Tarifbindung entscheidend für höhere Ansprüche

Die Sonderauswertung verdeutlicht, dass auch in der Versicherungsbranche die Tarifbindung entscheidend für den Urlaubsgeldanspruch ist. Von 1.766 Befragten hatten 86 Prozent der angestellten Versicherungskaufleute mit Tarifvertrag Anspruch auf Urlaubsgeld, hingegen nur 27 Prozent ohne Tarifbindung (ohne Beschäftigte im öffentlichen Dienst).

Beschäftigte mit Tarifvertrag verdienten im Mittel ein Monatsgehalt, das um 34 Prozent höher lag als das von Beschäftigten ohne Tarifbindung. Im ersten Berufsjahr betrug das Durchschnittsgehalt – unabhängig von der Tarifbindung – 2.890 Euro monatlich, nach zehn Jahren Berufserfahrung stieg es auf 3.670 Euro. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2023.