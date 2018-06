So (un)beliebt sind Versicherer als Arbeitgeber

27.6.2018 – Versicherungs-Unternehmen gehören nur selten zu den Wunscharbeitgebern von (examensnahen) Studierenden. Noch am ehesten trifft dies auf die Fachrichtungen Wirtschafts- und Naturwissenschaften zu. Allerdings sucht man auch hier die Versicherer vergeblichauf den vordersten Plätzen, wie das Absolventenbarometer von Trendence zeigt.

Versicherungs-Mitarbeiter verdienen nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) deutlich mehr als der Durchschnitts-Arbeitnehmer (VersicherungsJournal 25.6.2018). Auch hinsichtlich der Ausbildung zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen braucht sich die Assekuranz nicht zu verstecken.

Nach der aktuellen Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütung, die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) jedes Jahr Anfang Januar veröffentlicht, gehört die Versicherungswirtschaft zum oberen Viertel, was die Azubi-Vergütung im Westen betrifft. In den neuen Ländern reicht es sogar zur vierten Position (VersicherungsJournal 9.1.2018).

Nachwuchsprobleme

Dennoch bleibt ein nicht zu vernachlässigender Teil der Ausbildungsplätze unbesetzt oder wird vorzeitig abgebrochen. Dies zeigen die aktuellen Ausbildungsumfragen des Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) (VersicherungsJournal 26.7.2017) sowie des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. (VersicherungsJournal 28.11.2017, 5.12.2017, 12.12.2017)

Die Branche sieht sich mit einer ausgewiesenen Ausbildungsquote von sieben Prozent als besonders engagiert an. Dies muss nach Ansicht von Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund allerdings relativiert werden, so der Vertriebsexperte gegenüber dem Branchendienst Versicherungsmagazin (VersicherungsJournal Medienspiegel 18.12.2017).

Das Nachwuchsproblem dürfte auch mit dem schlechten Image vor allem des Vertriebs zusammenhängen, dass der Assekuranz in gleich mehreren Umfragen bescheinigt wird (VersicherungsJournal 25.8.2017, 22.3.2018). Diese Probleme sind allerdings nach Meinung von Leserinnen und Lesern aus der Branche zumindest zum Teil hausgemacht (VersicherungsJournal 28.8.2017, 30.8.2017, 26.3.2018, 21.6.2018).

Lichtblick Naturwissenschaftler

Vor diesem Hintergrund erscheint es wenig verwunderlich, dass die Versicherer nicht zu den attraktivsten potenziellen Arbeitgebern von (examensnahen) Studierenden gehören. Dies hat eine großangelegte Befragung von mehreren Zehntausend Studierenden von Universum Deutschland genauso ergeben wie die diesjährigen Absolventenbarometer der Trendence Institut GmbH.

Siegel für Arbeitgeber (Bild: Trendence)

Je nach Fachrichtung der Studierenden gibt es allerdings kleine Lichtblicke. Während im Ingenieurswesen in beiden Erhebungen kein Versicherungs-Unternehmen unter den Top 100 auftaucht, sieht es bei den Wirtschafts-Wissenschaftlern etwas besser aus (VersicherungsJournal 27.4.2018).

Angehende Naturwissenschaftler finden hingegen überproportional viele Versicherer relativ attraktiv. In der Universum-Umfrage schafften es immerhin die Allianz Deutschland AG und die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) unter die Top 50. Währenddessen landeten die Axa Konzern AG und die Generali Deutschland AG um den 90. Platz herum (VersicherungsJournal 13.12.2017).

Im kürzlich veröffentlichten Trendence-Absolventenbarometer der Naturwissenschaftler landete die Allianz sogar an 28. Stelle. Fast jeder 40. der 3.600 Befragungsteilnehmer – Mehrfachnennungen waren möglich – nannte Deutschlands größten Versicherungskonzern als Wunscharbeitgeber. Die Munich kam auf einen Anteil von 1,4 Prozent, was für den geteilten 51. Rang reichte. Die Ergo Group AG liegt auf Position 99.

Flaute bei den Informatikern

Bei den Informatikern ist wie bei den Ingenieuren aus Sicht der Assekuranz eher Flaute angesagt. Hier kommt in beiden Untersuchungen nur die Allianz unter die einhundert am häufigsten genannten Unternehmen. Allerdings war der Anteil an den 6.000 Nennungen mit 0,8 Prozent, was Platz 66 bedeutet, nicht allzu hoch.

Das Absolventenbarometer von Trendence ist nach Unternehmensangaben eine repräsentative Studie unter 55.000 abschlussnahen Studierenden von 196 Hochschulen in Deutschland über ihre Wunscharbeitgeber und Karrierepläne.

Die Rankings, die einzeln nach Fachrichtungen veröffentlicht werden, sind „ein Indikator dafür, welche Arbeitgeber und Branchen mit zunehmendem Fachkräftemangel zu kämpfen haben und welche Branchen aus einem vollen Pool an Bewerbern schöpfen und die für sie passenden Talente herausfiltern können“, so Trendence.