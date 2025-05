So macht man Mitarbeitern bei Aufschieberitis Mut

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

26.3.2025 – Welche GKV-Akteure eine sehr gute Kundenorientierung bieten und wer in acht Teilkategorien überzeugen konnte, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Marktforscher. Auf den Rängen hinter dem Erst- und dem Zweitplatzierten gab es mehrere Positionswechsel. (Bild: Pixabay CC0) Welche GKV-Akteure eine sehr gute Kundenorientierung bieten und wer in acht Teilkategorien überzeugen konnte, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Marktforscher. Auf den Rängen hinter dem Erst- und dem Zweitplatzierten gab es mehrere Positionswechsel. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

17.1.2025 – Private Krankenversicherer sorgten zuletzt mit Beitragsanpassungen für Schlagzeilen. Für ihre Kunden zählt aber auch, wie fair sie agieren. Wie die subjektiv empfundene Fairness beurteilt wird, zeigt eine Studie. Acht Top-Unternehmen schaffen es immer wieder in die Spitzengruppe. (Bild: Hilmes) Private Krankenversicherer sorgten zuletzt mit Beitragsanpassungen für Schlagzeilen. Für ihre Kunden zählt aber auch, wie fair sie agieren. Wie die subjektiv empfundene Fairness beurteilt wird, zeigt eine Studie. Acht Top-Unternehmen schaffen es immer wieder in die Spitzengruppe. (Bild: Hilmes) mehr ...

18.1.2024 – Welche Produktanbieter in Sachen Service und Beratung als besonders fair bewertet werden, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage ermittelt. Zehn Akteure schnitten mit „sehr gut“ ab. Im Vergleich zum Vorjahr gab es drei Aufsteiger in die Spitzengruppe und zwei Absteiger. (Bild: Wichert) Welche Produktanbieter in Sachen Service und Beratung als besonders fair bewertet werden, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage ermittelt. Zehn Akteure schnitten mit „sehr gut“ ab. Im Vergleich zum Vorjahr gab es drei Aufsteiger in die Spitzengruppe und zwei Absteiger. (Bild: Wichert) mehr ...

22.3.2023 – In 2022 zeigte sich die ALH-Gruppe 2022 wachstumsstark. Die Gründe dafür nannte der Vorstand bei der Vorlage der Bilanzen. Nach Tausenden verlorenen Vollversicherten meldet der Krankenversicherer die Wende. Auch die Leben-Sparte vergrößerte ihren Bestand deutlich. (Bild: Ullrich) In 2022 zeigte sich die ALH-Gruppe 2022 wachstumsstark. Die Gründe dafür nannte der Vorstand bei der Vorlage der Bilanzen. Nach Tausenden verlorenen Vollversicherten meldet der Krankenversicherer die Wende. Auch die Leben-Sparte vergrößerte ihren Bestand deutlich. (Bild: Ullrich) mehr ...

20.1.2023 – Welche Produktanbieter in Sachen Service und Beratung als besonders fair bewertet werden, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage ermittelt. Neun Gesellschaften schnitten mit „sehr gut“ ab. Im Vergleich zum Vorjahr gab es zwei Neueinsteiger in die Spitzengruppe und zwei Absteiger. (Bild: Wichert) Welche Produktanbieter in Sachen Service und Beratung als besonders fair bewertet werden, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage ermittelt. Neun Gesellschaften schnitten mit „sehr gut“ ab. Im Vergleich zum Vorjahr gab es zwei Neueinsteiger in die Spitzengruppe und zwei Absteiger. (Bild: Wichert) mehr ...

21.1.2022 – Welche Produktanbieter in Sachen Service und Beratung als besonders fair bewertet werden, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage ermittelt. Neun Gesellschaften schnitten mit „sehr gut“ ab. Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Neueinsteiger in die Spitzengruppe und einen Absteiger. (Bild: Wichert) Welche Produktanbieter in Sachen Service und Beratung als besonders fair bewertet werden, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage ermittelt. Neun Gesellschaften schnitten mit „sehr gut“ ab. Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Neueinsteiger in die Spitzengruppe und einen Absteiger. (Bild: Wichert) mehr ...