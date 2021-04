So kann die Testpflicht im Vermittlerbetrieb umgesetzt werden

26.4.2021 – Die Regelungen zu Homeoffice und Prävention in den Unternehmen wurden in das Infektionsschutzgesetz übernommen. Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten jetzt zwei Mal in der Woche Corona-Tests ermöglichen. Vermittlerverbände unterstützen die Betriebe mit zeitnahen Informationen.

Bereits Mitte April hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die „Sars-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung“ (PDF, 321 KB) um eine zweite Verordnung (PDF, 171 KB) ergänzt. Sie schreibt eine Testpflicht der Arbeitgeber vor; die bisher geltenden Regelungen wie die Entsendung der Mitarbeiter ins Homeoffice sind bis Ende Juni verlängert (VersicherungsJournal 15.4.2021).

Homeoffice kann nicht ohne triftigen Grund abgelehnt werden

Hubertus Heil hat vergangene Woche noch mal nachgelegt. Beschäftigte können sich der Heimarbeit nicht ohne Angabe von triftigen Gründen entziehen. Das sind beispielsweise die Störung durch Dritte im Homeoffice oder ein fehlender adäquater Arbeitsplatz.

Die Regelungen zur Arbeit zu Hause „werden nachgeschärft und in das Infektionsschutzgesetz übernommen“ und parallel in der Sars-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung gestrichen, erklärte der Bundesarbeitsminister.

Die Vorgaben zur Heimarbeit sollen zusammen mit den anderen Neuerungen des Infektionsschutz-Gesetzes wie der „Notbremse“ in Kraft treten, die der Bundestag beschlossen hat. Der Bundesrat stimmte der Vorlage Ende vergangener Woche zu.

Zwei Test pro Woche und Mitarbeiter

Maklerbetriebe und Agenturen bewegen sich hier auf unsicherem Gelände, wie andere Arbeitgeber auch. Zum Thema „Testen der Beschäftigten“ gibt es noch keine Rechtsprechung durch die Arbeitsgerichte. Die Frage, wie Unternehmen mit Testverweigerern in der Belegschaft umgehen sollen, wurde bisher zum Beispiel noch nicht beantwortet.

Erste Orientierungshilfen geben die Vermittlerverbände AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. und der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK). Der AfW hat Mitgliedern in seiner Rundmail zum Thema Coronatest-Angebot klare Handlungsempfehlungen gegeben.

Auf die Frage wie viele Tests angeboten werden müssen, schreibt der Verband: „Zwei Tests pro Woche müssen den Mitarbeitern mindestens zur Verfügung gestellt werden.“

Testpflicht im Betrieb umsetzen

Der Arbeitsgeber habe zwar die Pflicht, Tests anzubieten. Die Beschäftigten könnten aber frei entscheiden, ob sie die Offerte annehmen, schreibt der Verband. Die Kosten für die Corona-Tests trägt der Arbeitgeber. Zur Umsetzung gibt der Verband in seiner Mail eine klare Handlungsempfehlung, die lautet:

Tests kaufen. Kauf dokumentieren, Kaufbeleg reicht. Mitarbeiter informieren und Tests allen zur Verfügung stellen – in der Firma oder nach Hause senden.

Der BVK informiert seine Mitglieder auf einer speziellen Corona-Landing-Page über die aktuellen arbeitsschutzrechtlichen, wirtschaftlichen und präventiven Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie. „Wenn Mitglieder darüber hinaus einen Informationsbedarf haben, können sie sich an unsere Rechtsanwälte wenden“, bietet der Verband an.

AOK legt Corona-Auswertung vor

Die Dax-Konzerne und andere Großunternehmen gehen einen Schritt weiter und rüsten sich, die eigenen Belegschaften zu impfen (16.4.2021). Zu entsprechenden Plänen äußerten sich bereits die Allianz SE, die Zurich Gruppe Deutschland, die Generali Deutschland AG und die R+V Versicherungen (23.3.2021, Medienspiegel 10.3.2021). Ab Juni sollen die rund 12.000 Betriebsärzte impfen dürfen.

Gründe für diese Bemühungen wie auch die neuen Arbeitsschutz-Verordnungen des Bundesarbeitsministers liegen auf der Hand. Eine Zwölf-Monats-Bilanz mit den Arbeitsunfähigkeits-Daten von AOK-Mitgliedern zwischen März 2020 und Februar 2021 zeigt, dass 2,6 Prozent der Erwerbstätigen im Zusammenhang mit Covid-19 am Arbeitsplatz gefehlt haben.

Acht Prozent der Erkrankten mit Nachweis des Coronavirus mussten im Krankenhaus behandelt werden. 2,6 Prozent dieser stationär Behandelten sind auf den Stationen gestorben. Das belegt eine Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido).

Homeoffice und Tests anbieten

„Die Rate der Hospitalisierungen unter den Erwerbstätigen ist in der zweiten Welle ab Oktober noch einmal gestiegen. Unternehmen sollten so weit wie möglich darauf hinwirken, dass ihre Beschäftigten im Homeoffice arbeiten“, lässt sich Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des Wido, zu den Ergebnissen zitieren.

Wo Heimarbeit nicht möglich sei, sollten Arbeitgeber auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen im Betrieb achten und ihren Beschäftigten die Möglichkeit zu Selbsttests anbieten.

Hinweise zu speziellen Arbeitsschutzmaßnahmen während der aktuellen Corona-Pandemie enthalten auch die Webportale der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und der unterschiedlichen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.