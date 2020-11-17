So hoch sind die Einstiegsgehälter in der Versicherungsbranche

26.1.2026 – In der Versicherungsbranche lag das Durchschnittsgehalt von Berufseinsteigern, die maximal ein Jahr Berufserfahrung vorweisen konnten, 2025 bei 51.094 Euro. Damit platziert sich die Branche im aktuellen Kununu-Gehaltscheck auf Rang drei der höchsten Einstiegsgehälter – nur Energie und Recht schnitten besser ab.

Die Kununu GmbH hat mit ihrem „Gehaltscheck 2026“ einen umfangreichen Vergleich der Gehälter in verschiedenen Berufen und Branchen veröffentlicht. Grundlage sind 1,13 Millionen Gehaltsangaben aus Arbeitgeberbewertungen auf der Plattform, davon rund 615.000 aus dem Jahr 2025. Erfasst werden ausschließlich Gehaltsangaben von Vollzeitbeschäftigten.

Versicherungsbranche zahlt zweithöchstes Jahresgehalt

Für den Branchenvergleich wurden ausschließlich die im Jahr 2025 gemeldeten Gehälter ausgewertet. Dabei belegt die Versicherungswirtschaft mit einem durchschnittlichen Jahresbruttogehalt von 62.636 Euro Rang zwei und liegt nur knapp hinter dem Bankensektor mit 63.013 Euro (VersicherungsJournal 13.1.2026).

Unter „Versicherungen“ wurden dabei nicht nur Erst- und Rückversicherer als Arbeitgeber erfasst. Die Übersicht auf der Kununu-Webseite umfasst beispielsweise auch Krankenkassen, große Maklerhäuser sowie Verbände wie den Verband der Ersatzkassen e.V. (VDEK).

Um Verzerrungen durch besonders hohe oder niedrige Gehälter zu vermeiden, berücksichtigt die Studie ausschließlich Angaben innerhalb eines zuvor definierten Gehaltsbandes. Werte außerhalb dieser Spanne fließen erst dann in die Auswertung ein, wenn sie durch weitere Angaben bestätigt werden.

Energiebranche zahlt höchstes Gehalt an Berufseinsteiger

Der Gehaltscheck zeigt auch, in welchen Branchen Berufseinsteiger die höchsten Durchschnittsgehälter erzielen. Grundlage sind Angaben von Beschäftigten mit maximal einem Jahr Berufserfahrung.

Wie bereits im Vorjahr liegt die Energiebranche an der Spitze. Dort verdienen Berufseinsteiger im Schnitt 54.707 Euro brutto im Jahr – ein Plus von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (14.1.2025).

Auf den folgenden Rängen gibt es jedoch Bewegung: Die Rechtsbranche belegt nun mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 51.094 Euro Rang zwei. Im Vorjahr war sie noch nicht unter den Top Ten vertreten.

Versicherungsbranche belegt dritten Rang bei Einstiegsgehältern

Auch die Versicherungsbranche macht einen deutlichen Sprung nach vorne und landete auf Rang drei. Für sie wird derselbe Durchschnittswert ausgewiesen. Da die Angaben gerundet sind, dürfte das tatsächliche Gehalt der juristischen Berufseinsteiger allerdings leicht darüber liegen.

Im letzten Jahr lag das Versicherungsgewerbe mit 47.739 Euro noch auf dem siebten Rang – ein Anstieg um rund sieben Prozent.

Dahinter platzierten sich auf den Rängen vier bis sieben die Bankenbranche, Beratung/Consulting, Maschinenbau und IT. Hier liegen die Einstiegsgehälter zwischen 50.871 Euro und 49.874 Euro.

Versicherungswirtschaft bei Karriere-Aussichten nur auf Rang acht

Kununu zeigt in seinem Gehaltsreport auch die „Karriere-Aussichten“. Dabei wird das Gehalt nach Erfahrungsspanne ausgewertet: Die erste Gruppe umfasst Beschäftigte mit null bis drei Jahren Berufserfahrung, die zweite solche mit sechs bis zehn Jahren. Der ausgewiesene Anstieg in Prozent gibt an, wie viel höher das Durchschnittsgehalt der erfahrenen Gruppe im Vergleich zur Einstiegsgruppe ist.

Beim prozentualen Gehaltsanstieg liegt die Versicherungswirtschaft auf Rang acht der Branchen. Beschäftigte mit sechs bis zehn Jahren Berufserfahrung verdienen im Schnitt 65.335 Euro – das entspricht einem Anstieg von rund 28 Prozent gegenüber der Einstiegsgruppe.

In der IT-Branche lässt sich Gehalt besonders schnell steigern

Spitzenreiter in dieser Wertung ist die IT-Branche. Beschäftigte mit sechs bis zehn Jahren Berufserfahrung verdienen im Schnitt 67.622 Euro – rund 36 Prozent mehr als Berufseinsteiger. Auf Rang zwei liegt die Bankenbranche. Mit einem Plus von 34 Prozent erzielt die erfahrene Gruppe hier ein Durchschnittsgehalt von 68.098 Euro.

Die Internetbranche folgt auf Rang drei mit einem Gehaltsplus von 32 Prozent und umfasst Onlineplattformen, E-Commerce und digitale Services. Die Telekommunikation liegt auf Platz vier mit einem Plus von 31 Prozent.

Die Rubrik „Karriere-Aussichten“ bewertet den prozentualen Gehaltsanstieg, nicht die Höhe des Gehalts nach sechs bis zehn Jahren Berufserfahrung. Zwar steigen die Gehälter in der Internet- und Telekommunikationsbranche besonders schnell, dennoch liegen sie mit 62.170 Euro beziehungsweise 56.361 Euro unter dem Durchschnittsgehalt der Versicherungsbranche in dieser Erfahrungsgruppe.

Einen detaillierten Einblick in die Studie und die Gehaltsübersichten der Branchen bietet die Kununu-Webseite unter diesem Link.