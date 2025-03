So haben sich die Gehälter in der Versicherungsbranche entwickelt

3.3.2025 – Die tariflichen Vergütungen sind 2024 mit Sonderzahlungen um 4,8 Prozent gestiegen. Die Finanz- und Versicherungsdienstleister liegen mit 2,7 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Auch die Lohnentwicklung seit 2020 fiel bei den Versicherern und Pensionskassen schlechter aus als in der Gesamtwirtschaft, wie aus aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Allerdings stehen Tarifverhandlungen unmittelbar vor der Tür.

Im vergangenen Jahr sind die durchschnittlichen monatlichen Tarifverdienste in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,8 Prozent gestiegen. Dies teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.

Verdienste stärker gestiegen als Verbraucherpreise

Zum Vergleich: 2023 hatte das Plus bei 3,7 Prozent gelegen (VersicherungsJournal 4.3.2024), 2022 bei 2,2 Prozent (VersicherungsJournal 3.3.2023), im Jahr davor sogar auf einem Zehnjahrestief von 1,3 Prozent (2.3.2022).

Zu den Tarifverdiensten zählt das Amt tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.

Die Verbraucherpreise erhöhten sich gleichzeitig um 2,2 Prozent. Anders als in den drei Vorjahren kam es unter dem Strich damit nicht zu Kaufkraftverlusten.

Hintergründe zur Entwicklung der Tarifverdienste

Die Steigerung ohne Sonderzahlungen bezifferte das Amt auf 4,3 Prozent, nach 2,4 Prozent vor Jahresfrist und jeweils 1,2 Prozent in den beiden Jahren davor. Ein weiteres Jahr zuvor waren die Gehälter inklusive (ohne) Sonderzahlungen um 2,0 (2,4) Prozent nach oben gegangen (2.3.2021).

Der deutlich stärkere Anstieg der Tarifverdienste mit Sonderzahlungen sei hauptsächlich auf die Zahlungen von Inflationsausgleichsprämien (17.1.2025) sowie höhere Tarifabschlüsse zurückzuführen, so die Statistiker zum Hintergrund.

Finanz- und Versicherungsbranche ganz weit hinten

Eine besonders kräftige Steigerungsrate der Tarifverdienste inklusive Sonderzahlungen gab es den Destatis-Daten zufolge in den Wirtschaftsabschnitten „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz“ (plus 9,0 Prozent) sowie „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“ (plus 5,4 Prozent).

Hingegen fiel die Zunahme insbesondere im Bereich „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ (plus 2,7 Prozent), aber auch in den Segmenten „Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ (plus 2,9 Prozent) und „Information und Kommunikation“ (plus 3,0 Prozent) deutlich unterdurchschnittlich aus.

Mittelfristige Verdienstentwicklung: Assekuranz unter dem Schnitt

Weiterführendes Datenmaterial von Destatis gibt Aufschluss darüber, wie sich der Verdienst in den einzelnen Wirtschaftszweigen seit Anfang 2020 entwickelt hat. So ist der tarifliche Monatsverdienst (mit Sonderzahlungen) in der Gesamtwirtschaft im Betrachtungszeitraum auf einen Wert von 112,4 gestiegen (2020 = 100).

Ein deutlich überdurchschnittlicher Indexwert von 127 wurde für das Segment „Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften“ ausgewiesen. Bei über 122 liegt der Wirtschaftsabschnitt „Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien“, bei über 121 das Gastgewerbe.

Versicherer und Pensionskassen schneiden mit einem Wert von 110,6 nur unterdurchschnittlich ab. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass der Gehaltstarifvertrag erst Ende März ausläuft und die Tarifverhandlungen (6.2.2025) noch bevorstehen.

Am unteren Ende findet sich der Bereich „Reisebüros, -veranstalter und sonstige Reservierungen“ mit einem Indexwert von 103,4. Ebenfalls deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt sind die Werte für die Wirtschaftszweige „Werbung und Marktforschung“ sowie für die Schifffahrt.