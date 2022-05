So haben sich die Gehälter in der Versicherungsbranche entwickelt

31.5.2022 – Die tariflichen Vergütungen sind zwischen Januar und März 2022 mit (ohne) Sonderzahlungen um 4,0 (1,1) Prozent gestiegen. Die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister liegen in der Betrachtung inklusive Sonderzahlungen deutlich unter dem Schnitt, ohne diese leicht darüber. Dies geht aus aktuellen Destatis-Daten hervor.

Im ersten Quartal 2022 sind die durchschnittlichen monatlichen Tarifverdienste in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,0 Prozent gestiegen. Dies gab das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag bekannt.

Zu den Tarifverdiensten zählt das Amt tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.

Die Entwicklung für die Verdienste ohne Sonderzahlung gaben die Statistiker mit 1,1 Prozent an. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 5,8 Prozent, so Destatis weiter.

Sonderzahlungen führten zu deutlichen Steigerungen

Überdurchschnittliche Steigerungsraten der Tarifverdienste inklusive Sonderzahlungen gab es beispielsweise in den Segmenten „Erziehung und Unterricht“ (plus 5,0), „Land- und Forstwirtschaft; Fischerei“ (plus 4,9 Prozent) sowie „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung“ (plus 4,6 Prozent).

In diesen Bereichen hätten sich insbesondere „die Corona-Prämien bemerkbar [gemacht], die sowohl die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder als auch die meisten Landes- und Kommunalbeamten im ersten Quartal 2022 erhielten“. Ohne die Sonderzahlungen habe es in den drei Segmenten deutlich niedrigere Erhöhungen zwischen 0,3 und 1,6 Prozent gegeben, erläutert das Amt.

Eine klar unterdurchschnittliche Zuwachsrate war im Wirtschaftszweig „Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen“ zu beobachten. Inklusive Sonderzahlungen ging es hier nur um 1,3 Prozent bergauf. Ohne Sonderzahlungen fiel das Plus mit 1,2 Prozent hingegen leicht überdurchschnittlich aus.

Verdienstentwicklung: Assekuranz über dem Schnitt

Weiterführendes Datenmaterial von Destatis gibt Aufschluss darüber, wie sich der Verdienst in den einzelnen Wirtschaftszweigen seit Anfang 2020 entwickelt hat. So ist der tarifliche Monatsverdienst (ohne Sonderzahlungen) in der Gesamtwirtschaft im Betrachtungszeitraum auf einen Wert von 102,0 gestiegen (2020 = 100).

Der höchste Indexwert von fast 106 wird für das Segment „Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau“ ausgewiesen. Vergleichsweise hoch sind die Werte auch in den Bereichen „Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“ (104,6) sowie „Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien“ (104,5). Überdurchschnittlich schnitten auch die Versicherer und Pensionskassen mit 102,6 ab.

Die niedrigsten Werte stehen für die Segmente „Herstellung von elektronischen Ausrüstungen“, „Luftfahrt“, „Metallerzeugung und -bearbeitung“ sowie „Sonstiger Fahrzeugbau“ zu Buche (jeweils 100,1).

Letzte Tariferhöhungen bei bis zu zwei Prozent

Die Gehälter der Versicherungs-Angestellten im Innendienst sind zuletzt zum 1. Juni 2021 um 2,0 Prozent gestiegen (2.12.2019). Nach dem Anfang April erzielten Tarifabschluss wird im Mai eine Einmalzahlung von 550 Euro geleistet. Am 1. September werden dann die Löhne um drei Prozent erhöht (4.4.2022).

Die Angestellten im Außendienst erhielten zuletzt zum 1. November 2021 – je nach Länge der Unternehmens-Zugehörigkeit – 1,20 oder 1,40 Prozent mehr. Zum 1. November 2022 wird die nächste Erhöhung fällig (7.7.2020). Bei den Beschäftigten bei Versicherungsagenten und -maklern wurden die Vergütungen im September 2019 um 1,3 Prozent angehoben (13.8.2018).