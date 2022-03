So haben sich die Gehälter in der Versicherungsbranche entwickelt

2.3.2022 – Die tariflichen Vergütungen sind zwischen 2021 mit (ohne) Sonderzahlungen um 1,3 (1,4) Prozent gestiegen. Die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister liegen mit 1,0 (1,3) Prozent unter dem Niveau des Durchschnitts. Die Lohnentwicklung seit 2020 fiel bei den Versicherern und Pensionskassen hingegen besser aus als in der Gesamtwirtschaft. Dies geht aus aktuellen Destatis-Daten hervor.

Im vergangenen Jahr sind die durchschnittlichen monatlichen Tarifverdienste in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent gestiegen. Dies entspricht dem niedrigsten Zuwachs seit Beginn der Zeitreihe vor über einem Jahrzehnt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.

Zu den Tarifverdiensten zählt das Amt tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.

Einfluss der Corona-Prämien auf die Entwicklung Tarifverdienste

Die Steigerung ohne Sonderzahlungen bezifferte das Amt auf 1,4 Prozent. Im Vorjahr waren die Gehälter inklusive (ohne) Sonderzahlungen um 2,1 (2,4) Prozent nach oben gegangen (VersicherungsJournal 2.3.2021). Die Verbraucherpreise erhöhten sich laut Destatis im Jahr 2021 um 3,1 (Vorjahr: 0,5) Prozent.

Nach Angaben der Behörde war die Tarifentwicklung im vergangenen Jahr „in den meisten Wirtschaftszweigen schwächer als in den Vorjahren“. Als Ursachen nennen die Statistiker einerseits, dass 2020 in vielen Bereichen Corona-Prämien gezahlt worden seien, die es im Jahr 2021 nicht gegeben habe. Andererseits seien einige neue Tarifabschlüsse verzögert erzielt worden und teilweise niedriger ausgefallen als in Vorjahren.

WERBUNG

Unterdurchschnittliche Steigerung bei Versicherungs-Dienstleistungen

Tariferhöhungen in den Branchen. Zum Vergrößern Bild

klicken. (Bild: Destatis)

Eine überdurchschnittliche Tariferhöhung war vor allem im Bereich Arbeitnehmerüberlassung (sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen) zu beobachten. Das Plus von 2,6 Prozent führt Destatis neben regulären Tariferhöhungen insbesondere darauf zurück, dass die Entgelte im Osten an die im Westen angeglichen worden seien.

Als weitere Beispiele nennt das Statistische Bundesamt das Bau- und das Gastgewerbe mit jeweils rund zwei Prozent Erhöhung. Letzteres begründet die Behörde insbesondere mit „Entgelterhöhungen in der Systemgastronomie und im Hotel- und Gaststättengewerbe aus, die bereits vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie vereinbart wurden“.

Der Wirtschaftszweig „Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen“ agierte mit einer Steigerung von 1,0 Prozent (inklusive Sonderzahlungen) beziehungsweise 1,3 Prozent (ohne) jeweils unterdurchschnittlich.

Schlechter schnitten im Vergleich dazu nur wenige Branchen ab. So betrug das Plus ohne Sonderzahlungen im produzierenden Gewerbe nur 0,8 Prozent. Im verarbeitenden Gewerbe lag es sogar lediglich bei 0,5 Prozent.

Verdienstentwicklung: Assekuranz über dem Schnitt

Weiterführendes Datenmaterial von Destatis gibt Aufschluss darüber, wie sich der Verdienst in den einzelnen Wirtschaftszweigen seit Anfang 2020 entwickelt hat. So ist der tarifliche Monatsverdienst (ohne Sonderzahlungen) in der Gesamtwirtschaft im Betrachtungszeitraum auf einen Wert von 101,6 gestiegen (2020 = 100).

Ein deutlich überdurchschnittlicher Indexwert von über 104 wird einzig für das Segment „Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften“ ausgewiesen. Vergleichsweise hoch sind die Werte auch bei den Rundfunkveranstaltern (103,0) sowie im Baugewerbe (102,9). Klar überdurchschnittlich schnitten auch die Versicherer und Pensionskassen mit 102,6 ab.

Die niedrigsten Werte stehen für Bereiche aus dem verarbeitenden Gewerbe zu Buche. Schlusslichter sind hier „Herstellung von elektrischen Ausrüstungen“ und „Möbelherstellung; Installation von Maschinen“ (100,0).

Letzte Tariferhöhungen bei bis zu zwei Prozent

Die Gehälter der Versicherungs-Angestellten im Innendienst sind zuletzt zum 1. Juni 2021 um 2,0 Prozent gestiegen (2.12.2019). Derzeit befinden sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in neuen Tarifverhandlungen. Die Positionen liegen aber nach der zweiten Runde noch weit auseinander (25.2.2021, 21.2.2022)

Die Angestellten im Außendienst erhielten zuletzt zum 1. November 2021 – je nach Länge der Unternehmens-Zugehörigkeit – 1,20 oder 1,40 Prozent mehr. Zum 1. November 2022 wird die nächste Erhöhung fällig (7.7.2020). Bei den Beschäftigten bei Versicherungsagenten und -maklern wurden die Vergütungen im September 2019 um 1,3 Prozent angehoben (13.8.2018).