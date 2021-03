So haben sich die Gehälter in der Versicherungsbranche entwickelt

2.3.2021 – Nur in wenigen Wirtschaftszweigen haben sich die tariflichen Vergütungen seit 2015 schwächer entwickelt als bei den Versicherungs-Dienstleistern. Im Schlussquartal sowie im Gesamtjahr 2020 lag die Branche immerhin auf Durchschnittsniveau.

Im vierten Quartal 2020 sind die durchschnittlichen monatlichen Tarifverdienste in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent gestiegen. Seinerzeit hatte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit 3,3 Prozent die dritthöchste Steigerungsrate seit Ende 2014 vermeldet (VersicherungsJournal 4.3.2019).

Zu den Tarifverdiensten zählt das Amt tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.

Einfluss der Corona-Prämien auf Anstieg der Tarifverdienste

Besonders stark bergauf (jeweils plus um die vier Prozent) ging es im Berichtszeitraum laut Destatis in den Bereichen „Wasserversorgung und Entsorgung“, „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung“ sowie „Kunst, Unterhaltung und Erholung“. In diesen Wirtschaftszweigen seien zwischen Oktober und Dezember Corona-Prämien gezahlt worden, so das Amt zum Hintergrund.

„Durch die Corona-Prämien lag der Anstieg der Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen auch im vierten Quartal 2020 insbesondere in den Bereichen über dem Durchschnitt, in denen der öffentliche Dienst eine hohe Bedeutung hat“, erläutert Destatis weiter.

Den Anstieg ohne Sonderzahlungen für das Schlussquartal 2020 gaben die Statistiker am Montag mit 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. Ein niedrigerer Wert wurde in den zurückliegenden 20 Quartalen nur einmal verzeichnet. Zwischen April und Juni 2016 waren es nur 1,6 Prozent.

Im Schnitt gut zwei Prozent mehr

Auf das Gesamtjahr gesehen stiegen die Tarifverdienste inklusive Sonderzahlungen um 2,1 (ohne: 2,4) Prozent, teilte Destatis weiter mit. Die Verbraucherpreise hätten sich im gleichen Zeitraum nur um 0,5 Prozent erhöht.

Ein Blick auf die einzelnen Wirtschaftszweige offenbart deutliche Unterschiede. Einschließlich Sonderzahlungen war im vergangenen Jahr insbesondere im verarbeitenden Gewerbe (plus 0,7 Prozent) eine deutlich unterdurchschnittliche Steigerung zu beobachten. Dies führen die Statistiker vorrangig darauf zurück, dass in der Metall- und Elektroindustrie für das Jahr 2020 wegen der Coronakrise keine prozentuale Tariferhöhung vereinbart worden sei.

Auch das Baugewerbe blieb mit plus 1,0 Prozent klar unter dem Schnitt. Hier sei in den Tarifverhandlungen 2020 vereinbart worden, dass die Tariferhöhungen erst 2021 in Kraft treten.

Die Entwicklung bei den Finanz- und Versicherungs-Dienstleistern lag anders als oftmals in der Vergangenheit auf dem Niveau des Durchschnitts. Zuletzt gehörte diese Branche meist zu denen mit den niedrigsten Erhöhungsraten (1.12.2020, 2.3.2020, 4.3.2019).

Verdienstentwicklung: Assekuranz deutlich unter dem Schnitt

Weiterführendes Datenmaterial von Destatis gibt Aufschluss darüber, wie sich der Verdienst in den einzelnen Wirtschaftszweigen seit 2015 entwickelt hat. So ist der tarifliche Monatsverdienst (ohne Sonderzahlungen) in der Gesamtwirtschaft im Betrachtungszeitraum auf einen Wert von 113,6 gestiegen (2015 = 100).

Ein deutlich überdurchschnittlicher Indexwert von über 121 ist einzig für das Segment „Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien“ ausgewiesen. Dahinter folgen mit Werten von jeweils um die 116 die Bereiche „Telekommunikation“, „Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften“ sowie „Erziehung und Unterricht“.

Die Beschäftigten aus der Kategorie „Versicherungen und Pensionskassen“ landen mit deutlich unterdurchschnittlichen 109,8 ziemlich weit unten in der Auflistung des Statistischen Bundesamts. Noch niedrigere Werte stehen nur für wenige Wirtschaftszweige zu Buche. Hierzu gehören mit Werten von jeweils 109 die Segmente „Schifffahrt“, „Kohlebergbau, Gewinnung von Erdöl und Erdgasen“ sowie „Verlagswesen“.

Letzte Tariferhöhungen lagen bei fast drei Prozent

Die Gehälter der Versicherungs-Angestellten im Innendienst sind zuletzt zum 1. April 2020 um 2,8 Prozent gestiegen. Die nächste Erhöhung erfolgt zum 1. Juni 2021 (plus 2,0 Prozent; 2.12.2019).

Die Angestellten im Außendienst erhielten zuletzt zum 1. November 2020 – je nach Länge der Unternehmens-Zugehörigkeit – 1,71 oder 1,90 Prozent mehr (7.7.2020). Bei den Beschäftigten bei Versicherungsagenten und -maklern wurden die Vergütungen zuletzt im September 2019 um 1,3 Prozent angehoben (13.8.2018).

Beim Verdienst ist das Versicherungsgewerbe klar über dem Schnitt

Destatis veröffentlicht regelmäßig auch Daten zum durchschnittlichen Monatsverdienst. Dabei schneiden die Versicherungs-Angestellten – anders als bei den oben aufgeführten Indexwerten – allerdings deutlich überdurchschnittlich ab.

So lag der durchschnittliche Monatsverdienst (ohne Sonderzahlungen) von Vollzeitbeschäftigten im Versicherungsgewerbe im Jahr 2019 mit 5.059 Euro um mehr als ein Viertel über dem der Gesamtwirtschaft von 3.994 Euro (26.3.2020).