So haben sich die Gehälter in der Assekuranz entwickelt

31.8.2021 – Die tariflichen Monatsverdienste (inklusive tariflich festgelegter Sonderzahlungen) haben sich zwischen April und Juni im Schnitt um 1,9 Prozent erhöht. Ohne Sonderzahlungen ging es um 2,4 Prozent hinauf. Die Entwicklung verlief bei den Finanz- und Versicherungs-Dienstleistern deutlich unterdurchschnittlich.

Die durchschnittlichen monatlichen Tarifverdienste in Deutschland sind im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,9 Prozent gestiegen. Dies gab das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag bekannt.

Zu den Tarifverdiensten zählt das Amt tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.

Die Entwicklung für die Verdienste ohne Sonderzahlung gaben die Statistiker mit 1,4 Prozent an. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 2,4 Prozent, so Destatis weiter.

Energieversorgung und Gastgewerbe mit deutlichen Steigerungen

Deutlich überdurchschnittliche Steigerungsraten der Tarifverdienste mit Sonderzahlungen gab es insbesondere im Wirtschaftszweig „Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“ und im „Verarbeitenden Gewerbe“ (jeweils plus 2,8 Prozent) sowie im Baugewerbe (plus 2,5 Prozent).

„Der Anstieg im Verarbeitenden Gewerbe lässt sich vor allem auf die in der Metall- und Elektroindustrie im Juni 2021 gezahlte Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro zurückführen. Bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen machte sich neben regulären Tariferhöhungen vor allem die Angleichung der Entgelte im Osten an die des Westens im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung bemerkbar“, erläutert das Amt zum Hintergrund.

Klar unterdurchschnittliche Zuwachsraten waren unter anderem in den Segmenten „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“ (plus 1,0 Prozent) und „Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen“ (plus 1,1 Prozent) zu beobachten. Der letztgenannte Zweig hatte im Vorquartal noch eine durchschnittliche Entwicklung zu verzeichnen (VersicherungsJournal 1.6.2021).

Verdienstentwicklung: Assekuranz im unteren Mittelfeld

Weiterführendes Datenmaterial von Destatis gibt Aufschluss darüber, wie sich der Verdienst in den einzelnen Wirtschaftszweigen in der Zeitreihe entwickelt hat. Hierzu teilte das Amt Folgendes mit: „Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des vierteljährlichen Index der Tarifverdienste für das erste Quartal 2021 fand die turnusmäßige Umstellung auf das neue Basisjahr 2020=100 statt.

Hierfür wurden alle monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Zeitreihen des Tarifindex ab Anfang 2020 unter Verwendung eines aktualisierten Wägungsschemas neu berechnet und veröffentlicht. Weiter zurückliegende Werte wurden lediglich umbasiert. Die Veränderungsraten für diesen Zeitraum sind rundungsbedingt angepasst.“

Vor diesem Hintergrund betrachtet, fallen die Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen nicht so deutlich aus wie in den letzten Veröffentlichungen des VersicherungsJournals, als das Basisjahr noch 2015 war.

(Bild: Destatis)

Die von Destatis veröffentlichten Indexwerte (ohne Sonderzahlungen) liegen zwischen 100,0 im Bereich „Herstellung von elektrischen Ausrüstungen“ und 104,1 im Segment „Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften“. Für die Gesamtwirtschaft wird ein Wert von 101,4 genannt. Der Wirtschaftszweig „Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen“ schneidet mit 101,1 leicht unterdurchschnittlich ab.

Letzte Tariferhöhungen bei zwei Prozent

Die Gehälter der Versicherungs-Angestellten im Innendienst sind zum 1. Juni 2021 um 2,0 Prozent gestiegen (2.12.2019).

Die Angestellten im Außendienst erhielten zuletzt zum 1. November 2020 – je nach Länge der Unternehmens-Zugehörigkeit – 1,71 oder 1,90 Prozent mehr (7.7.2020). Bei den Beschäftigten bei Versicherungsagenten und -maklern wurden die Vergütungen im September 2019 um 1,3 Prozent angehoben (13.8.2018).