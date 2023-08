So geht Personal-Recruiting heute

2.8.2023 – Laut einer Umfrage spüren acht von zehn Versicherungs-Gesellschaften den Fachkräftemangel. Der auf die Versicherungswirtschaft spezialisierte Personalberater Axel Schwartz stellt fest, dass sich viele Arbeitgeber aus der Branche noch nicht an die neuen Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt angepasst haben. Die Einstellungsverfahren dauern zu lang. Die Wechselbereitschaft ist gering. Unternehmen kämpfen stärker um den Verbleib abwanderungswilliger Mitarbeiter. Der Experte fordert unter anderem mehr Schnelligkeit und Transparenz im Bewerbungsprozess.

WERBUNG

Der Fachkräftemangel ist in der Versicherungswirtschaft angekommen. Nach einer Studie von Willis Towers Watson (WTW) aus dem vergangenen Jahr stieg der Anteil der befragten Finanzdienstleister, die eine verschärfte Situation sehen, von 27 auf 61 Prozent (VersicherungsJournal 26.4.2022)..

Inzwischen spüren laut einer Umfrage des Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) acht von zehn Versicherungs-Gesellschaften den Fachkräftemangel.

Was Personalberater beobachten

Axel Schwartz (Bild: Claudia Fahlbusch)

„Seit rund zwei Jahren nehmen die Rekrutierungsaufträge der Unternehmen massiv zu – Tendenz deutlich steigend“, beobachtet Axel Schwartz, Geschäftsführer der auf die Versicherungswirtschaft spezialisierten Personalberatung Axel Schwartz People Management GmbH. „Das Gewinnen und Halten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird zu einer unternehmens-strategischen Frage.“

Die Situation wird sich weiter verschärfen, so die Prognosen, denn in den nächsten Jahren werden weiterhin viele Babyboomer in den Ruhestand gehen. Darauf muss die Versicherungsbranche reagieren. „Wir stellen nicht selten fest, dass Einstellungsprozesse in den Unternehmen – sofern überhaupt vorhanden – noch nicht auf die neuen Marktgegebenheiten angepasst worden sind.“

Die Zustandsbeschreibung von Personalberater Schwartz: „Bewerberinnen und Bewerber warten auf die Vereinbarung eines Erstgespräches. Sie erhalten keine Zwischenstände und müssen sich diese selbst erfragen. Im Einstellungsprozess werden immer wieder neue (Video-) Gesprächsrunden gedreht, bis auch die letzte Instanz der Einstellung zustimmt. Dies dauert alles viel zu lange!“

WERBUNG

Geringe Wechselbereitschaft der Älteren

Laut einer Studie des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. stellen 52 Prozent der Personalberatungen spätestens seit 2022 tendenziell eine geringere Wechselbereitschaft von Beschäftigten fest.

„Wir merken dies insbesondere bei den Älteren. Sie sind oft fest in ihren Jobs etabliert und lassen sich ohne Not ungern auf das „Abenteuer Jobwechsel“ ein. Die gerade gegenüber der Generation Z deutlich höhere Arbeitgeberloyalität ist zwar positiv zu bewerten, bedeutet aber für das Recruiting: Sie brauchen gute Argumente“, beschreibt auch Schwartz die aktuelle Situation.

Halten oder gehen lassen?

Ein weiteres Ergebnis der BDU-Studie: 55 Prozent der Personalberatungen beobachten, dass die Ablehnung von Vertragsangeboten deutlich zunimmt. Ein Grund hierfür: Unternehmen kämpfen stärker um den Verbleib abwanderungswilliger Mitarbeiter. Axel Schwartz stellt zudem häufiger als früher „Test-Bewerbungen“ fest, um zum Beispiel eine Gehaltserhöhung beim jetzigen Arbeitgeber durchzusetzen.

Was tun? Nachgeben und halten, oder gehen lassen und neu rekrutieren? Ein echtes Dilemma. Der Experte rät: „Auf jeden Fall sollten Sie das Gespräch suchen und ausloten, ob es vielleicht eine kluge individuelle Lösung zum Beispiel in Richtung Weiterbildung und Karriereförderung gibt. Unsere Empfehlung: Überlegen Sie gut, wie Sie vorgehen.“

Vier To-dos

Axel Schwartz empfiehlt allen Arbeitgebern der Branche:

Die Generation Y und Z ernst nehmen und gezielt auf deren Bedürfnisse eingehen. Nutzen Sie eine eng auf die Zielgruppe abgestimmte Kommunikation. Passen Sie Ihre Karriereseite, die Stellenanzeigen und Ihre Social Media-Posts an.

Die Älteren zusätzlich im Blick halten und durch ehrliche und gute Argumente für sich gewinnen. Wichtig ist es hier, die richtigen Kommunikationskanäle zu eruieren, um diese spannende Zielgruppe zu erreichen. Auch hier müssen Sie die Kommunikation anpassen.

Das hohe Selbstbewusstsein von Bewerbern erkennen und hierauf eingehen, allerdings nicht um jeden Preis. Hier sollten Sie für Ihr Unternehmen eine Strategie und Haltung entwickeln, damit Sie einheitlich auftreten und agieren.

Schnelligkeit und Transparenz im Bewerbungsprozess als entscheidende Erfolgsfaktoren erkennen und hiernach konsequent handeln. Schaffen Sie ein von Anfang an einfaches, effizientes und vor allem auch begeisterndes Bewerbungsverfahren. An jedem Touchpoint haben Sie die Chance, die Bewerber für sich zu gewinnen.

An gutem Rat fehlt es nicht

Viele Personalberater analysieren auf ihrer Homepage die veränderte Situation am Arbeitsmarkt. Die Techminds GmbH beispielsweise folgert in einem Artikel mit dem Titel „Generation Y in der Arbeitswelt: So gehen Sie mit anspruchsvollen Arbeitnehmern um“ unter anderem:

Millennials wollen mitgestalten und mitentscheiden.

In der Arbeitswelt wollen sie Vorgesetzte auf Augenhöhe.

Weiterbildungs-Möglichkeiten sind für sie eine Selbstverständlichkeit.

Ein kollegiales Arbeitsklima und ein harmonisches Team gehören für die Generation Y zu den entscheidenden Kriterien bei der Wahl eines Arbeitgebers.

Deshalb lautet ein Tipp für das Recruiting: Back to the roots. Bewerber sollten in die eigenen Räumlichkeiten eingeladen werden. Dort können die Wählerischen die beste Vorstellung darüber entwickeln, ob sie zum Unternehmen passen könnten. Interviews oder Assessment-Center via Bildschirm sparen zwar Zeit und Geld, können aber nicht faszinieren.