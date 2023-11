So führen Sie schwierige Mitarbeitergespräche

13.11.2023 – Chef-Sein hat viele angenehme Seiten. Die Personalführung gehört nicht immer dazu. Wenn Mitarbeiter nicht die erwartete Leistung erbringen und das Geschäft belasten, ist der Unternehmer als Arbeitgeber gefragt. Vier Tipps helfen dabei.

So schön es ist, ein eigenes Vermittlerbüro zu führen, manchmal gibt es weniger erfreuliche Situationen. Etwa, wenn Mitarbeiter hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben und Ziele kaum noch erreichbar scheinen. Dann sind plötzlich andere Qualitäten als Inhaber gefragt. Wie gibt man seinen Mitarbeitern ein Feedback, das sie motiviert und sie zu mehr oder besserer Leistung anspornt?

Zunächst ist es wichtig, dass der Chef für sich seine Rolle definiert. Folgt er der „Mach-halt-Strategie“ und delegiert die Verantwortung an seine Mitarbeiter? Dann ist er scheinbar fein raus.

Wenn beispielsweise eine Zielvereinbarung und die Anzahl der aktuellen Versicherungsabschlüsse voneinander abweichen, kann er die Mitarbeiter darauf hinweisen und sie auffordern, sich mehr anzustrengen und endlich zu performen: Mitarbeiter müssen funktionieren.

Arbeitsklima kann sich unter Umständen verschlechtern

Für den Vorgesetzten ist es sehr bequem, den Druck schlicht zu erhöhen. Kurzfristig könnte das Ergebnis sogar besser werden. Mittelfristig wird sich das Arbeitsklima allerdings verschlechtern.

„Tatsächlich wären dabei ganz andere Strategien sinnvoll“, sagt die Kommunikationstrainerin Andrea Ranscht. Erfolge kann man erzielen, wenn die Mitarbeiter Wertschätzung vom Chef erfahren und merken, dass er sich für sie interessiert und sie unterstützt, statt nur zu fordern. Dann ziehen alle gemeinsam an einem Strang und die Guten bleiben im Unternehmen.

Gemeinsam die Situation analysieren

Natürlich: Chefs, die sich auf ihre Mitarbeiter einlassen und gemeinsam die Situation analysieren, haben einen höheren Aufwand. Sie benötigen mehr Zeit und mehr Energie und sie bringen sich mit ihrer gesamten Persönlichkeit ein.

„Solche Menschen stellen sich ihrer Verantwortung als Führungskraft und gehen wirklich in den Kontakt mit ihren Mitarbeitern, um langfristig besser Ergebnisse zu erzielen“, resümiert Ranscht, die in der Versicherungsbranche Führungskräfte und Verkäufer trainiert. Dazu gehört die Bereitschaft, die unterschiedlichen Reaktionen auf Kritik anzunehmen, also Widerstand, Verärgerung oder Verletzt-sein.

Dazu gehört ebenfalls, zu erfahren, was Mitarbeiter hindert, ihren Job besser zu machen, und was sie benötigen – also zu unterstützen und zu fördern. Wichtig ist, eigenes Wissen und eigene Erfahrungen weiterzugeben, ohne dabei besserwisserisch das eigene Erfolgsrezept aufzudrücken. Auch sollte geprüft werden, ob eine Führungskraft mehr fordert, als der Markt aktuell hergibt.

Trainerin Ranscht gibt Arbeitgebern die vier nachfolgenden Tipps an die Hand.

Erstens: Loben Sie Ihre Mitarbeiter

Gerade wenn Kritik der Fokus des Gesprächs werden soll, sollten Sie mit überzeugendem Lob für die Mitarbeiter einsteigen. Denn es geht darum, eine Person zu unterstützen und sie in ihr Potenzial zu bringen, und das mit sachlichen Rückmeldungen. Schenken Sie Ihren Gesprächspartnern Wertschätzung und bieten Sie ihnen „Entwicklungs-Möglichkeiten“.

Verzichten Sie aber auf die Sandwich-Methode: Lob, Kritik und ein „So schlimm ist es nicht“, um in Ihrer Aussage klar zu bleiben. Die „Drei-W-Methode“ hilft dabei: Wahrnehmung äußern, Wirkung beschreiben und den Wunsch formulieren, was und wie etwas verändert werden soll. Diese Klarheit zu halten, ohne die Situation zu verwässern, ist eine Kunst.

Zweitens: Haben Sie Verständnis

Ihr Gegenüber sieht die Sache anders. Er ist verärgert oder fühlt sich ungerecht behandelt.

Zeigen Sie, dass Sie Verständnis für seine Sicht auf die Dinge haben, und bleiben Sie gleichzeitig bei Ihrem Standpunkt. Holen Sie Ihren Mitarbeiter emotional ab und bleiben Sie zudem in der Sache eindeutig.

Drittens: Sorgen Sie für „Chancengleichheit“

Wenn Sie ein Mitarbeitergespräch führen wollen und genaue Vorstellungen davon haben, was Sie anders möchten, geben Sie Ihrem Mitarbeiter Zeit für seine Vorbereitung. „Überfallen“ Sie ihn nicht ad hoc.

Für eine funktionierende Lösung braucht es immer eine Vereinbarung, die beide tragen können und ein Commitment, das eingehalten werden kann. Damit Ihr Mitarbeiter ein entspanntes Wochenende genießen kann – und Sie auch – empfiehlt es sich, einen Termin während der Woche anzukündigen und zu planen.

Viertens: Nicht anklagen

Wenn Sie als Führungskraft Ihre Mitarbeiter „anklagen“, dann ziehen diese sich wahrscheinlich in ihr Schneckenhaus zurück und verteidigen sich nur.

Wenn das Thema des Gesprächs klar ist, lassen Sie ihnen den ersten Zug etwa mit der Frage: Wie zufrieden bist Du mit den aktuellen Zahlen? Die Mitarbeiter sind sich in aller Regel bewusst, wo sie stehen, und fühlen sich in ihrer Situation unwohl. Ihre Frage kann die aufgestaute Anspannung lösen, denn endlich ist das Thema auf dem Tisch.