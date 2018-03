16.3.2018 – Im Durchschnitt haben die Vorstandsvorsitzenden der Dax-Unternehmen im vergangenen Jahr ihre Direktvergütung um fast sieben Prozent gesteigert. Sie verdienten laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Willis Towers Watson im Schnitt 5,9 Millionen Euro im Jahr 2017. Bei Allianz-Chef Oliver Bäte sank die Gesamtvergütung um vier Prozent von 6,2 auf 5,9 Millionen Euro.

WERBUNG

Im Durchschnitt haben die Vorstandsvorsitzenden der Dax-Unternehmen im vergangenen Jahr ihre Direktvergütung um 6,9 Prozent auf im Schnitt 5,9 Millionen Euro gesteigert. Diese Werte errechnete die Unternehmensberatung Willis Towers Watson GmbH (WLTW) auf der Basis der veröffentlichten Zahlen von 22 der 30 Dax-Unternehmen.

12,9 Millionen Euro erhielt der Vorstandsvorsitzende von SAP. Trotz einem Minus von 8 Prozent blieb Bill McDermott damit der Top-Verdiener. Volkswagen-Chef Matthias Müller bekam dank einer Steigerung um 38 Prozent 10,8 Millionen Euro. Auf Platz 3 folgt ebenfalls ein Autobauer: Daimler-Chef Dieter Zetsche verdiente 8,8 Millionen Euro, ein Plus von 3 Prozent.

Gesamtvergütungen (erwartete Direktvergütung + Nebenleistungen + Altersversorgung) für Vorstandsvorsitzende, die 2017 ganzjährig im Amt waren. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Willis Towers Watson)

Allianz-Chef ist eher unterbezahlt

Im Durchschnitt belief sich die Gesamtvergütung auf 6,9 Millionen Euro nach 6,4 Millionen Euro im Jahr 2016. In der Studie „Vorstandsvergütung im Dax 2017“ wird sie errechnet beziehungsweise hochgerechnet aus den Komponenten erwartete Direktvergütung, Nebenleistungen und Altersvorsorge.

Berücksichtigt werden dabei nur ganzjährig im Amt befindliche Chefs, weshalb die Münchner Rückversicherung 2017 fehlt.

Bei Allianz-Chef Oliver Bäte sank die Gesamtvergütung um 4 Prozent von 6,2 auf 5,9 Millionen Euro. Auch mit einer erwarteten Direktvergütung in Höhe von 5,3 Millionen Euro liegt Bäte unter dem Schnitt von 5,9 Millionen Euro.

In Beziehung gesetzt zum Unternehmensgewinn vor Steuern war er eher unterbezahlt.

Wir stellen einen klaren Trend zu einer langfristigen Orientierung fest. Frank Hoyck und Ralph Lange, WLTW

WERBUNG

Langfristig variable Vergütungselemente gewinnen an Bedeutung

Frank Hoyk (Bild: Ullrich)

Zu den typischen Vergütungselementen eines Dax-Vorstandsvorsitzenden gehören die Grundvergütung, der Bonus (sofort ausbezahlt oder aufgeschoben) und die langfristig variable Vergütung.

„Über die letzten zehn Jahre stellen wir einen klaren Trend zu einer langfristigen Orientierung fest“, erläuterten die beiden WLTW-Referenten Frank Hoyck, Leiter Talent & Rewards, und Ralph Lange, Manager Executive Compensation, bei der Vorstellung der Studie.

So sank der Anteil des an ein Jahresziel geknüpften Bestandteils „Bonus“ von 47 Prozent auf 32 Prozent. Im Gegenzug stieg die meist an vier oder mehr Jahre gebundene variable Vergütung von 20 auf 38 Prozent.

Die Bedeutung der festen Vergütung ging seit der Finanzkrise von 33 auf 24 Prozent zurück.

Versicherungen und Banken müssen bei ihrem Führungspersonal auch die Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) beachten. Darin wird für Boni verlangt, dass diese teilweise an die nachhaltige Entwicklung der Unternehmen geknüpft werden müssen und erst zeitlich verzögert ausgezahlt werden dürfen (VersicherungsJournal 5.1.2010).

Insgesamt haben die Vergütungsniveaus in den USA noch immer einen großen Abstand zu den deutschen Werten. Ralph Lange, WLTW

Dax-Vorstände verdienen nicht schlechter als ihre europäischen Kollegen

Ralph Lange (Bild: Ullrich)

Die Vergütung deutscher CEOs liegt im Rahmen anderer europäischer Vergleichsunternehmen. Die Direktvergütung der deutschen Dax-Vorstandsvorsitzenden liegt im Schnitt auf dem europäischen Niveau im „DJ STOXX Europe 50“ (knapp 6,2 Millionen Euro).

Die Dax-Spitzenverdiener liegen allerdings weiterhin deutlich unter dem Direktvergütungsniveau ihrer Kollegen in den Vereinigten Staaten. „Insgesamt haben die Vergütungsniveaus in den USA noch immer einen großen Abstand zu den deutschen Werten“, führte Experte Ralph Lange aus.

Weibliche Vorstandsvorsitzende: Fehlanzeige

Weibliche Vorstandsmitglieder verdienen zwar genauso viel wie ihre männlichen Kollegen. Allerdings gibt es nur wenige. „In sämtlichen Dax-Vorständen ist der prozentuale Anteil der Frauen mit 13,4 Prozent moderat gestiegen. Im Vorjahr waren es noch 11,5 Prozent“, so Hoyck.

Weiblich besetzt sind die Vorstände von 21 Dax-Unternehmen. Mit zwei Frauen gehört die Allianz zu den fünf Vorreitern in Sachen Frauenanteil.

Acht der 26 Vorstandsfrauen sind dabei für das typisch weibliche Ressort „Personal“ zuständig. Einen weiblichen CEO gibt es jedoch bislang in keinem Dax-Unternehmen. Einen ausländischen Pass haben aktuell 30 Prozent der Dax-Chefs.

Der Druck zur Transparenz wird weiter steigen. Ralph Lange, WLTW

Trend zur Vereinfachung der Vergütungssysteme

WLTW geht davon aus, dass die Unternehmen weiterhin ihre Vergütungssysteme vereinfachen werden. „Der Anteil aufgeschobener Zahlungen geht zurück. Auch die Performance-Kriterien werden vereinfacht“, beobachtete Hoyck.

„Mit der bis 2019 notwendigen Umsetzung der Aktionärsrechte-Richtlinie in deutsches Recht wird der Druck zur Transparenz weiter steigen“, schloss sich WLTW-Kollege Lange an.

Vieles sei zwar gegenwärtig noch offen. Sicher zu erwarten ist aber ein stärkeres Einbinden der Aktionäre in die Vergütungspolitik und ein Erhöhen der Transparenz.