Servicevalue: Ein Versicherer führt die Liste der beliebtesten Dienstleistungs-Arbeitgeber an

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, wird gerade in Krisenzeiten zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Aber nur wenige Unternehmen profilieren sich im Kampf um Fachkräfte. Wer in der Versicherungsbranche zu den Gewinnern zählt, zeigt ein aktuelles Ranking. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Viele Arbeitgeber haben sich mit dem Gedanken, dass ihre Beschäftigten nicht mehr täglich im Büro sitzen, arrangiert. Über 60 Prozent meinen sogar, dass Heimarbeit die Leistung der Belegschaft positiv beeinflusst. Aber es gibt auch kritische Stimmen, die die Rückkehr in den Betrieb fordern. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Der Arbeitsmarkt hat sich stark geändert. Bewertungen und Weiterempfehlungen von Mitarbeitern und Kandidaten entscheiden über die künftige Personalplanung von Unternehmen. Wer in der Versicherungswirtschaft punkten kann, zeigt ein aktuelles Ranking der Zeit. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

26.5.2023 –

Spitzenverdiener in Deutschland sind nach wie vor Ärzte und Anwälte. Doch Digitalisierung und Globalisierung haben neue Berufe mit hohen Einkommen etabliert. Welche Positionen zu den Spezialkräften in der Versicherungsbranche zählen und was die Unternehmen für sie ausgeben. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...