1.12.2025 – Eine Weihnachtsfeier ist weder ein Arbeitsmeeting noch ein Mitarbeitergespräch. Die Ansprache des Chefs sollte ohne staatstragende Worte oder Kritik auskommen. Wichtig ist, die Arbeit des Teams zu würdigen, persönliche Töne zuzulassen und die Mitarbeiter auf das kommende Jahr einzustimmen.

Während der Weihnachtsfeier ist irgendwann der Zeitpunkt für die Rede des Chefs oder der Chefin eines Vermittlerbüros. Wenn er oder sie sich vorher zu wenig Gedanken macht, verliert sich die Ansprache in weihnachtlichen Floskeln und Höflichkeitsformeln. Oder dauert zu lange und langweilt die Mitarbeiter.

Damit das nicht passiert, kommen hier sechs Tipps für eine gelungene Weihnachtsrede.

Tipp eins: eingängige Bilder finden

Eine gute Rede produziert ein Kino im Kopf. Eine Ansprache ist gut, wenn die Mitarbeiter gespannt lauschen. Sie ist besser, wenn der Arbeitgeber die Zuhörer mit seinen Worten bewegt und sie in den Bann zieht.

Die Weihnachtsfeier ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, alle zu erreichen, eine Geschichte zu erzählen. Damit alle Mitarbeiter die Worte spüren, Bilder sehen und Botschaften schmecken. Denn: In der heutigen Erlebnisgesellschaft wollen Zuhörer bei einer Rede etwas erleben.

Tipp zwei: keine Floskeln, sondern Highlights rauspicken

Die Weihnachtsrede ist eine Festrede. Die Rede sollte positiv und gehaltvoll sein. Für Kritik an Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten ist kein Platz.

Vermeiden sollte der Chef jedoch Formulierungen von der Stange, wie: „Schön, dass wir alle zusammen sind“. Es hilft, zwei bis drei „kleine“ Highlights aus den vergangenen zwölf Monaten herauszupicken, von denen keiner der Mitarbeiter denkt, dass der Chef sie bemerkt hat. Zum Beispiel, dass jemand immer für frische Blumen im Eingang sorgt.

Tipp drei: persönlich werden

Mitarbeiter wollen ihren Chef erleben, deshalb sollte er über die Dinge sprechen, die ihm am Herzen liegen. Über etwas berichten, das er im Büro mit seinen Mitarbeitern erlebt hat, und das in „Ich-Botschaften“ verpacken.

„Ich freue mich, dass unser Unternehmen bei den Kunden gut ankommt, und ich danke, dass Sie deren Weihnachts- und Neujahrskarten sichtbar aufstellen. Denn sie sind ein Zeichen für die Wertschätzung der Kunden und sie sind unser Erfolg.“

Tipp vier: Zurück- und vorausschauen

Die Weihnachtsrede ist eine gute Gelegenheit, sowohl zurück als auch in die Zukunft zu schauen. Wie hat sich der Betrieb entwickelt, welche Schwierigkeiten haben alle zusammen gemeistert, wie hat sich das Team in einem konsolidierten Markt behauptet?

Lob ist im Rückblick gut und wird gerne angenommen. Wichtig ist zudem, vorauszuschauen: Welche Vorhaben stehen für 2026 an und welche Strategie soll im kommenden Jahr umgesetzt werden?

Tipp fünf: sich kurz fassen

Fassen Sie sich kurz. Fünf bis zehn Minuten sollten für eine Rede vollkommen ausreichen.

Die Weihnachtsfeier bietet die Gelegenheit. Akzente zu setzen. Allerdings soll eben vor allem gefeiert werden und die Mitarbeiter sollen miteinander sprechen können.

Tipp sechs: häufige Fehler

Manche Chefs verwechseln die Weihnachtsfeier mit einem Meeting. Es geht darum, die Früchte des Jahres zu ernten und nicht eine stramme Rede zur Motivation zu halten. Das Handy ist natürlich ausgeschaltet.

Da man während des Essens links und rechts immer die selben Nachbarn hat, lassen Sie den Abend entspannt an der Bar ausklingen. Da ergeben sich immer neue Gesprächskonstellationen.