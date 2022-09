Schöne neue Homeoffice-Welt? Ein Leben ohne Arbeit erscheint vielen möglich

28.9.2022 – Der Wert von Arbeit nimmt ab. Beschäftigte brauchen keine Vollzeitstelle mehr, würden sogar für weniger Einsatz auf Geld verzichten und gerade Jüngere streben eine stärkere Work-Life-Balance an. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle „HDI Berufe-Studie 2022“. Die Untersuchung zeigt auch, dass Dauer-Homeoffice-Angebote keine Lösung darstellen.

Die Coronakrise verändert nicht nur die Arbeitswelt radikal, sondern auch die Einstellungen und Wünsche der Beschäftigten. Das belegt die „HDI Berufe-Studie 2022“ deutlich. Gerade Jüngere ordnen sich vorgegebenen Strukturen am Arbeitsplatz nicht mehr unter. Die Digitalisierung wird mittlerweile von den Mitarbeitern eher geschätzt als gefürchtet.

Die Berufe-Studie hat der HDI jetzt zum vierten Mal durchgeführt (VersicherungsJournal, 15.12.2020, 11.2.2020). Für die aktuelle Auswertung befragte die Yougov Deutschland GmbH im Auftrag des Versicherers bundesweit 3.891 Erwerbstätige ab 15 Jahren in den Monaten Juni und Juli.

Die Pandemie verändert die Perspektive auf Arbeit

Die Coronakrise beeinflusst alle Lebensbereiche. Das hatte bereits die Vorgängerstudie belegt, die insbesondere die Einstellung zum mobilen Arbeiten und zum Homeoffice beleuchtet hatte (3.9.2021). Hier zeigten sich bereits Ermüdungserscheinungen der Arbeitnehmer: Heimarbeit wurde nicht mehr als Heilsbringer gesehen, der Arbeitsplatz im Büro gewann für viele Beschäftigte wieder an Attraktivität.

Christopher Lohmann (Bild: HDI)

In der diesjährigen Auswertung geht es auch um Bindung und Identifikation mit dem Beruf. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die Bedeutung des Arbeitslebens abnimmt. Gerade jungen Beschäftigten ist eine bessere Work-Life-Balance wichtig. War 2020 für 69 Prozent der Berufstätigen unter 25 Jahren „ein Leben ohne Beruf nicht vorstellbar“, sind es jetzt 58 Prozent.

Der Aussage „ich würde so schnell wie möglich mit meinem beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte“, stimmen in der aktuellen Befragung 56 Prozent der Teilnehmer zu. 2019 war es nur jeder dritte Beschäftigte. Dazwischen liegen aber knapp drei Jahre Erfahrungen mit der Pandemie.

„Besonders junge Berufstätige in Deutschland streben den Ergebnissen unserer Studie zufolge vehement nach mehr Freiräumen im Beruf. […] Ihre Vorstellungen weichen dabei deutlich von den tradierten Arbeitsmodellen ab. Die Corona-Erfahrungen haben diese Einstellungen offenbar stark befördert“, lässt sich Dr. Christopher Lohmann, Vorstandschef der HDI Deutschland AG, dazu zitieren.

76 Prozent finden eine Vier-Tage-Woche prima

Die veränderten Perspektiven der Arbeitnehmer spiegeln sich auch in den Aussagen zur Arbeitszeit und zum Gehalt wider. Eine 40-Stunden-Woche macht die Mehrheit nicht mehr glücklich. Drei Viertel der Beschäftigten würde die Einführung einer Vier-Tage-Woche bei ihrem Arbeitgeber begrüßen (76 Prozent).

Knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) würde von einer Vollzeitstelle gerne in Teilzeit wechseln, wenn das Unternehmen zustimmen würde. In der Industrie sind es sogar 86 Prozent, jeder Vierte würde hier für kürzere Arbeitszeiten sogar auf Lohn verzichten.

Auch der Digitalisierung kommt laut HDI-Studie seit der Pandemie ein neuer Stellenwert zu. 60 Prozent bewerten die Möglichkeiten in der neuen, digitalen Arbeitswelt besser als vorher. 41 Prozent meinen, dass mobiles Arbeiten auch bessere Ergebnisse liefert.

Bei der aktuellen Studienausgabe verzichtete der HDI bewusst auf einen Branchenfokus, wie der Versicherer auf Nachfrage erklärte. Daher liegen bisher auch keine Ergebnisse zur Versicherungswirtschaft vor.

Arbeitgeber müssen Mitarbeiter aus dem Homeoffice locken

Allerdings sind die Veränderungen durch die Coronakrise auch an den Finanzdienstleistern nicht spurlos vorübergegangen. In der Assekuranz hat die absolute Mehrheit (90 Prozent) in den ersten 18 Monaten der Corona-Pandemie zu Hause gearbeitet, so die Aussage des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) (15.1.2021).

Arbeitgeber und Belegschaften haben hier von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitiert. Nur lassen sich die Heimarbeit-Optionen jetzt nicht mehr so leicht wieder einschränken.

Denn es sei „kein leichtes Unterfangen“, die Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder in die Hauptverwaltungen zurückzuholen, wie Ulrich Leitermann, Vorstandschef der Signal Iduna Versicherungen (16.2.2022) im Februar betonte.

Der HDI-Konzern regelte vergangenen September die Rückkehr ins Büro gemeinsam mit dem Konzernbetriebsrat neu (13.9.2022). Die Beschäftigten können künftig frei wählen, ob sie teilweise mobil arbeiten möchten. Dies ist an bis zu 60 Prozent der Arbeitstage im Kalenderquartal in Abstimmung mit der Führungskraft möglich.

Ich bin davon überzeugt, dass Vertrauen, Zusammenhalt und Identifikation mit dem Unternehmen vor allem durch persönliche Begegnungen geschaffen werden. Dr. Christopher Lohmann, Vorstandschef der HDI Deutschland

Homeoffice mindert die Bindung an den Arbeitgeber

Mehr Zeit am heimischen Schreibtisch bedeutet auch weniger Bindung an den Arbeitgeber. „Meine Sorge ist, dass wir über das hundertprozentige Homeoffice langfristig eine Belegschaft von Söldnern erziehen. Denen es irgendwann egal ist, für wen sie arbeiten. Die Coronakrise macht alle Unternehmen gleich“, erklärte Norbert Rollinger, Vorstandschef der R+V Versicherungen, Ende 2021 in einem Interview (13.12.2021).

Mit dieser Sorge steht der Manager nicht alleine da. Auch andere halten den Wert des persönlichen Austauschs hoch, so auch HDI-Deutschlandchef Lohmann.

„Ich bin davon überzeugt, dass Vertrauen, Zusammenhalt und Identifikation mit dem Unternehmen vor allem durch persönliche Begegnungen geschaffen werden. Ihren Einfluss auf den Geschäftserfolg dürfen wir in New-Work-Modellen nicht unterschätzen. Als Arbeitgeber – aber vor allem auch als Mensch – liegt mir der soziale Kit unserer Teams am Herzen“, so der Vorstandsvorsitzende.