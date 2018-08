Rausschmiss nach Videobeweis

24.8.2018 – Wird ein Beschäftigter im Rahmen einer offenen rechtmäßigen Videoüberwachung eines Diebstahls von Firmeneigentum überführt, so kann er sich im Fall einer Kündigung nicht darauf berufen, dass diese unrechtmäßig sei, weil sein Arbeitgeber die Aufzeichnungen nicht zeitnah ausgewertet habe. So hat das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil vom 23. August 2018 (2 AZR 133/18) entschieden.

Geklagt hatte eine Beschäftigte, die als 450-Euro-Kraft in einem Tabak- und Zeitschriftenhandel mit angeschlossener Lottoannahmestelle tätig war.

Um sich vor Straftaten sowohl von Kunden als auch von Angestellten zu schützen, hatte ihr Arbeitgeber eine offene Videoüberwachung installiert, von welcher die Klägerin auch wusste.

Griff in die Kasse

Nachdem dem Arbeitgeber im dritten Quartal 2016 bei einer Stichprobenkontrolle ein Fehlbestand an Tabakwaren aufgefallen war, ließ er im August des Jahres die Aufzeichnungen der Überwachungskamera durch eine Angestellte auswerten. Dabei stellte sich heraus, dass die Klägerin an zwei Tagen im Februar 2016 vereinnahmte Gelder nicht in die Registrierkasse gelegt hatte. Sie wurde daraufhin fristlos entlassen.

Mit ihrer daraufhin eingereichten Kündigungsschutzklage hatte die Frau sowohl beim Arbeitsgericht als auch beim Landesarbeitsgericht Erfolg. Die Richter beider Instanzen schlossen sich der Meinung der Klägerin an, dass die Videoaufzeichnungen einem Verwertungsverbot unterlegen hätten. Denn der Arbeitgeber wäre dazu verpflichtet gewesen, die Aufzeichnungen zeitnah auszuwerten und sie danach unverzüglich zu löschen.

Kein Verwertungsverbot

Doch dem wollten sich die Richter des von dem Arbeitgeber in Revision angerufenen Bundesarbeitsgerichts nicht anschließen. Sie hoben das Urteil der Vorinstanz auf und wiesen die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück.

Das muss zunächst klären, ob die Videoüberwachung rechtmäßig war, denn das konnte das Bundesarbeitsgericht nach den bisherigen Feststellungen der Vorinstanz nicht beurteilen.

Sollte die offene Videoüberwachung rechtmäßig gewesen sein, so wäre die Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den Arbeitgeber nach Ansicht der Bundesrichter auch dann rechtmäßig gewesen, wenn sie nicht zeitnah erfolgte.

Der Arbeitgeber habe nämlich mit der Auswertung so lange warten dürfen, bis er hierzu einen berechtigten Anlass sah. Die die Klägerin belastenden Aufzeichnungen würden damit keinem Verwertungsverbot unterliegen und sie auch nicht in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gemäß Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes verletzen.

Kein Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz

Die Verarbeitung und Nutzung der Bildsequenzen habe auch nicht gegen die zum Zeitpunkt des behaupteten Verstoßes geltenden Bestimmungen des Bundesdatenschutz-Gesetzes verstoßen, in denen es in § 32 Absatz 1 Satz 1 in der bis zum 25. Mai 2018 geltenden Fassung heißt:

„Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke des Beschäftigungs-Verhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungs-Verhältnisses oder nach Begründung des Beschäftigungs-Verhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist.“

Dem steht nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts auch die seitdem geltende Datenschutz-Grundverordnung im weiteren Verfahren nicht entgegen.