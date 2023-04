Rausschmiss eines eigenmächtig handelnden Betriebsratsvorsitzenden

17.4.2023 – Wer mit Unterstützung seines Arbeitsgebers an einem Kongress teilnimmt und diesen aus privaten Gründen eigenmächtig vorzeitig verlässt, darf fristlos entlassen werden. Das hat das Arbeitsgericht Lüneburg mit Urteil vom 5. April 2023 entschieden (2 BV 6/22).

Ein Betriebsrats-Vorsitzender war im November 2022 mit drei weiteren Betriebsratsmitgliedern zu einem mehrtägigen Kongress gereist war. Die Reise- und Hotelkosten wurden von seinem Arbeitgeber übernommen.

Lange hielt es der Mann bei dem Kongress nicht aus. In seinem Arbeitszeitnachweis hatte er zwar angegeben, auch am zweiten von drei Veranstaltungstagen Betriebsratsarbeit geleistet zu haben. In Wahrheit hatte er den Kongress jedoch schon nach dem ersten Tag aus privaten Gründen verlassen.

Außerordentliche Kündigung des Betriebsratsvorsitzenden

Als sein Arbeitgeber davon erfuhr, wollte er den Mann fristlos entlassen. Der Betriebsrat des Unternehmens verweigerte dem Unternehmen jedoch die dafür erforderliche Zustimmung.

Der Arbeitgeber beantragte daher beim Lüneburger Arbeitsgericht eine ersatzweise gerichtliche Zustimmung zu der beabsichtigten außerordentlichen Kündigung. Mit Erfolg: Das Gericht gab dem Antrag statt.

Schwerwiegender Vertrauensverstoß des Beschäftigten

Für das Gericht stand es, dass der Betriebsratsvorsitzende den Kongress spätestens am Vormittag des zweiten Tages eigenmächtig verlassen und bis zum Schluss auch nicht mehr an ihm teilgenommen hat. In diesem Verhalten liege ein schwerwiegender Verstoß des Beschäftigten.

Darüber hinaus bestehe der dringende Verdacht, dass er seinen Arbeitgeber in seinem Arbeitszeitnachweis bewusst getäuscht habe. Denn seine Erklärungen hätten im Widerspruch zu jenen Aussagen gestanden, die er nach seiner Rückkehr an seinen Arbeitsplatz gegenüber den mitgereisten anderen Betriebsratsmitgliedern gemacht habe.

Vertrauen in die Redlichkeit des Mannes erschüttert

Der Beschäftigte habe eigenmächtig und vorzeitig den Kongress zu verlassen, um privaten Interessen nachzugehen. Gleichzeitig bestehe der Verdacht einer zumindest versuchten Täuschung des Arbeitgebers des Betriebsrats-Vorsitzenden.

Beides zusammengenommen hielt das Gericht für so gravierend, dass dadurch das Vertrauen in seine Redlichkeit erschüttert worden sei. Ein derartiges Verhalten rechtfertige daher den Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung.