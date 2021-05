Rauschmiss nach Belästigung einer Kollegin

27.5.2021 – Wer eine Kollegin oder einen Kollegen gegen den ausdrücklichen Willen der Person küsst, darf fristlos entlassen werden. Das geht aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln vom 1. April 2021 hervor (8 Sa 798/20).

Der Kläger hatte sich in eine junge Kollegin verguckt. Als in einem Hotel eine zweitägige Teamklausur stattfand, sah er seine Chance gekommen. Doch seine mehrfachen Annäherungsversuche in der Hotelbar wurden von der Frau zurückgewiesen. Das veranlasste schließlich auch eine andere Mitarbeiterin, den Mann dazu aufzufordern, damit aufzuhören.

Er schien die Aufforderungen jedoch nicht ernst zu nehmen. Denn auf dem Rückweg von der Bar zu den Hotelzimmern verfolgte er seine Kollegin und zog sie schließlich zu sich heran. Sein Versuch, sie zu küssen, gelang ihm schließlich trotz Widerstand und der eindeutigen Ansage der Bedrängten, das zu unterlassen.

Fristlose Entlassung nach Übergriffhandlung

Der Frau gelang es schließlich, sich in ihr Zimmer zu retten und die Tür von innen zu verschließen. Ihr Verfolger versuchte zwar, den Vorfall zu verharmlosen, indem er ihr eine Whatsapp-Botschaft schrieb. Darin brachte er zum Ausdruck, er hoffe, dass sie ihm nicht böse sei. Das vermochte die Frau jedoch nicht daran zu hindern, ihren Vorgesetzten über den Vorfall zu informieren.

Der Kläger wurde daraufhin ohne eine vorherige Abmahnung fristlos entlassen. Doch anstatt Ruhe zu geben, reichte er eine Kündigungsschutzklage ein.

Verstoß gegen Interessen des Arbeitgebers

Damit hatte der Man keinen Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Kölner Arbeitsgericht wie auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Landesarbeitsgericht der Domstadt hielten die Kündigung für gerechtfertigt.

Wer während einer Dienstreise oder anderer betrieblicher Belange eine Kollegin oder einen Kollegen gegen deren ausdrücklichen Willen küsst, verletze in erheblicher Weise seine Pflicht, auf die berechtigten Interessen seines Arbeitgebers im Sinne von § 241 Absatz 2 BGB Rücksicht zu nehmen. Ein Arbeitgeber sei nach einem derartigen Zwischenfall daher dazu berechtigt, die entsprechende Person fristlos zu entlassen.

Mitarbeiter vor sexuellen Belästigungen schützen

In dem entschiedenen Fall habe es keiner Abmahnung bedurft. „Denn für den Kläger sei erkennbar gewesen, dass er mit der sexuellen Belästigung seiner Kollegin eine rote Linie überschritten habe, die eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für die Beklagte, deren Verpflichtung es sei, ihre Mitarbeiter vor sexuellen Belästigungen zu schützen, unzumutbar gemacht habe“, so das Gericht.

Das Landesarbeitsgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.