Protest gegen Zeiterfassung per Fingerabdruck

27.8.2020 – Arbeitnehmer sind nur in Ausnahmefällen dazu verpflichtet, eine Erfassung ihrer Arbeitszeit per Fingerabdruck zu dulden. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 4. Juni 2020 hervor (10 Sa 2130/19).

Geklagt hatte ein Angestellter einer radiologischen Praxis. Jahrelang hatte er seine Arbeitszeit von Hand selbst erfasst. Dann führte sein Arbeitgeber für den Betrieb ein Zeiterfassungssystem per Fingerabdruck-Scanner ein.

Das System verarbeitete nur die Fingerlinien-Verzweigungen (Minutien) und nicht den Fingerabdruck als Ganzes. Dennoch weigerte sich der Kläger, das neue System zu nutzen. Denn er sah in dessen Einführung einen Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung.

Wiederholte Abmahnung durch den Arbeitgeber

Nachdem der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter wegen dessen Weigerung zweimal abgemahnt hatte, zog dieser vor Gericht. Dort verlangte er, dass die Abmahnungen aus seiner Personalakte zu entfernen seien.

Ohne den Beschäftigten selbst zu beschuldigen, verteidigte sein Chef die Einführung des Scanners vor Gericht damit, dass es in dem Konzern in der Vergangenheit wiederholt zu Arbeitszeitbetrug gekommen sei. Dem könne mit der neuen Art der Zeiterfassung ein wirksamer Riegel vorgeschoben werden.

Diese Argumentation vermochte das Gericht nicht zu überzeugen. Es gab der Klage des Beschäftigten statt.

Verstoß gegen Datenschutz-Grundverordnung

Nach Ansicht der Richter ist eine Verarbeitung von Daten, die durch einen Fingerabdruck-Scanner erfasst werden, gemäß Artikel 9 Absatz 2 DSGVO nur in Ausnahmefällen statthaft. Das gelte zum Beispiel für Zugangskontrollen zu Geschäftsräumen, in denen sensible Daten aufbewahrt werden oder in denen es um Geschäfts-, Entwicklungs- und Produktionsgeheimnisse geht. Von derartigen Tatbeständen sei bei der Erfassung der Arbeitszeit jedoch nicht auszugehen.

Der Arbeitgeber dürfe die biometrischen Daten des Klägers daher nur mit dessen Zustimmung erfassen. Da der Beschäftigte diese aus rechtlich nicht zu beanstandenden Gründen verweigert habe, müssten die Abmahnungen aus seiner Personalakte entfernt werden.

Eine Revision gegen ihre Entscheidung zum Bundesarbeitsgericht ließen die Richter nicht zu.