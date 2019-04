Nicht nur Personaler, sondern auch Bewerber googlen

1.4.2019 – Für den Ausbau ihres Vertriebes setzt die Swiss Life Deutschland seit einiger Zeit auch digitale Rekrutierung sowie die Mitarbeitergewinnung in den sozialen Netzwerken ein. Ein dabei nicht zu unterschätzender Vorteil ist die Ansprache jüngerer Kandidaten, erklärt Garvin Kersting, Abteilungsleiter „Digital Experience“ der deutschen Gruppe, im Interview. – Der Beitrag ist ein Auszug aus dem VersicherungsJournal Extrablatt 1|2019 „www – Vertriebsturbo Internet“, das seit dem 25. März online auch als Download zur Verfügung steht.

VersicherungsJournal Extrablatt: Bei der Suche nach Vermittlern setzen Sie auf Influencer Marketing und Social Media. Was bedeutet das genau?

Garvin Kersting: Die sozialen Netzwerke spielen beim Recruiting eine wichtige Rolle. Stichwort „Digital Reassurance“: Wenn sich ein Bewerber für einen Arbeitgeber interessiert, googelt er nicht mehr nur das Unternehmen, sondern schaut sich zusätzlich die sozialen Kanäle an, bis hin zu den Social Media Accounts des zukünftigen Chefs oder Kollegen. So holt er sich quasi eine „digitale Rückversicherung“ ein, ob das Unternehmen auch wirklich zu ihm passt und ob sein Eindruck im ersten Kontakt tatsächlich der Realität entspricht.

An genau dieser Stelle setzen wir an: Alle Finanzvertriebe verfügen über eigene Social-Media-Profile. Zusätzlich bilden wir unsere Finanzberater darin aus, sich online souverän zu präsentieren. Sowohl vor Interessenten, als auch vor Kunden und Bewerbern. Bei sehr Social-Media-affinen Finanzberatern und Führungskräften gehen wir noch einen Schritt weiter und möchten sie zu „Micro Influencern“ entwickeln. Diese „Micro Influencer“ haben eine kleine bis mittlere Anzahl an Followern – jedoch mit einem sehr hohen Interesse an den dargestellten Themen. Neben professionellen Schulungen erhalten diese Finanzberater zukünftig auch Zuschüsse für die Bewerbung ihrer Posts.

VersicherungsJournal Extrablatt: Und mit welchen Ergebnissen?

Kersting: Mit den bisherigen Ergebnissen und vor allem dem extrem hohen und begeisterten Engagement unserer Berater sind wir so zufrieden, dass wir auch mit weiteren sozialen Netzwerken wie Instagram starten werden. Unser Engagement kommt an: Bei der aktuellen Storyclash-Hitliste der Top 15 Versicherungen in Deutschland standen wir im Dezember auf Platz neun und haben uns damit um neun Plätze im Vergleich zum Vormonat verbessert (VersicherungsJournal Medienspiegel 17.1.2019).

Garvin Kersting (Bild: privat)

VersicherungsJournal Extrablatt: Wie stellen Sie sicher, dass die Darstellungen und Äußerungen auch immer ins Gesamtkonzept der Gruppe passen?

Kersting: Seit wir in den sozialen Netzwerken aktiv sind, schulen wir unsere Finanzberater systematisch im Umgang mit dem Social Web. Neben Schulungen, Video-Tutorials, gemeinsamen Arbeitsgruppen, Social Media Guidelines und klaren Weisungen erstellen wir demnächst auch Podcasts. Trotz aller systematischen Schulung gehört es allerdings auch zum Wesen des Social Web, dass hier nicht alles kontrollierbar ist. Bei mehreren Tausend Kolleginnen und Kollegen kann es natürlich immer mal einen geben, der auch im Social Web über die Stränge schlägt. Das passiert aber tatsächlich erstaunlich selten.

VersicherungsJournal Extrablatt: Wie sieht das mit den rechtlichen Spielregeln im Internet aus? Was muss beachtet werden?

Kersting: Wir achten sehr genau darauf, alle rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Diese liegen den Vermittlern auch in Form unserer Social Media Guidelines vor. Typische Stolperfallen sind beispielsweise das Urheberrecht, das Recht am eigenen Bild oder auch datenschutzrechtliche Bestimmungen. Bei Fragen stehen wir mit unserer Rechtsabteilung den Vertriebspartnern zur Verfügung

VersicherungsJournal Extrablatt: Wie viel Aufwand haben Ihre Vermittler denn bei ihrer digitalen Suche nach Mitarbeitern? Was kostet die Vermittler das?

Kersting: Social Media ist nur einer von vielen Kanälen, der für das Recruiting eingesetzt wird. Wir stellen derzeit fest, dass es einige Berater und Führungskräfte gibt, die Facebook & Co. sehr erfolgreich in der Suche nach neuen Mitarbeitern einsetzen. Dafür müssen sie allerdings sehr Social-Media-affin sein, sonst ist es nicht glaubwürdig und authentisch – das merken auch Bewerber. Und das kostet natürlich Zeit, das muss jedem bewusst sein.

Neben einem professionellen Auftritt in den sozialen Netzwerken, helfen aber auch unsere digitalen Beratungs-Tools – und zwar nicht nur im Beratungsprozess, sondern auch im Recruitingprozess! So können wir sehr gut zeigen, wie modern wir ausgerichtet sind – ein nicht zu unterschätzender Vorteil in einer Branche, die in vielen Teilen überaltert und Nachwuchssorgen hat.

Darüber hinaus können sich die Finanzberater über die von uns angelegten „Berater Websites“ ihren potenziellen Kunden professionell im Netz präsentieren. Zusätzlich machen die Bewertungen der einzelnen Finanzberater durch Kunden deren Arbeit sehr transparent. Und natürlich sind wir auch beim Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu vertreten.

Auch wenn momentan noch mehr über die klassischen Kanäle rekrutiert wird, sind wir der festen Überzeugung, dass digitales Recruiting sowie Mitarbeitergewinnung in den sozialen Netzwerken in den kommenden Jahren stark zunehmen wird.

