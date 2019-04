Nicht immer ist Gesundheitsvorsorge im betrieblichen Interesse

8.4.2019 – Maßnahmen eines Arbeitgebers für die Gesundheitsvorsorge der Belegschaft, die keinen Bezug zu berufsspezifischen Gesundheits-Beeinträchtigungen aufweisen, sind als Arbeitslohn zu betrachten, der versteuert werden muss. Mit diesem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 21. November 2018 (VI R 10/17) hat der Bundesfinanzhof eine gleichlautende Entscheidung der Vorinstanz bestätigt.

Dem Urteil lag die Klage eines Arbeitgebers zugrunde, der seinen Beschäftigten ein einwöchiges Seminar zur Vermittlung grundlegender Erkenntnisse über einen gesunden Lebensstil spendiert hatte. Die Teilnehmer besuchten auf freiwilliger Basis unter anderem Kurse zu den Themen gesunde Ernährung, Bewegung, Körperwahrnehmung, Stressbewältigung, Herz-Kreislauf-Training, Achtsamkeit, Eigenverantwortung und Nachhaltigkeit.

Steuerfreies Geschenk?

Die Kosten für die Teilnahme an der Seminarwoche in Höhe von rund 1.300 Euro pro Mitarbeiter übernahm der Arbeitgeber. Seine Mitarbeiter hatten lediglich die Fahrtkosten selbst zu tragen. Als Eigenleistung mussten sie außerdem einen Teil ihres Zeitguthabens beziehungsweise Urlaubstage einbringen.

Der Arbeitgeber betrachtete die „Sensibilisierungswoche“ als steuerfreies Geschenk gemäß § 3 Nummer 34 EStG. Danach sind zusätzlich zum geschuldeten Lohn erbrachte Leistungen steuerfrei, die zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken und zur Förderung der Gesundheit in Betrieben dienen, solange sie nicht einen jährlichen Betrag von 500 Euro übersteigen.

Voraussetzungen nicht erfüllt

Das Finanzamt hingegen betrachtete die Aufwendungen des Arbeitgebers als zu versteuernden Arbeitslohn. Als Argument diente ihm, dass es sich bei den Kursen um allgemeine gesundheitspräventive Maßnahmen gehandelt habe, die nicht unter die Bestimmungen des zitierten Paragrafen fallen würden.

Zu Recht, urteilten sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Finanzgericht als auch der Bundesfinanzhof. Steuerfrei seien nur Vorteile, die keinen Arbeitslohncharakter besäßen und im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt würden. Diese Voraussetzungen sahen die Richter in dem entschiedenen Fall als nicht erfüllt an.

Fehlender berufsspezifischer Bezug

Bei der Sensibilisierungswoche habe es sich nämlich um eine allgemeine gesundheitspräventive Maßnahme auf freiwilliger Basis gehandelt, die keinen Bezug zu berufsspezifischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufwies. Dadurch seien die Arbeitnehmer vor allem privat bereichert worden.

Gegen ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse der Klägerin spreche auch, dass die Teilnahme der Arbeitnehmer an der Sensibilisierungswoche nicht als Arbeitszeit zählte und sie die Fahrtkosen selbst zahlen mussten.

Eine gesunde, leistungsbereite und leistungsfähige Arbeitnehmerschaft liege im Übrigen stets im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers. Daraus folge aber nicht, dass dieses Interesse an der Gesunderhaltung der Arbeitnehmer es von vornherein ausschließt, eine Zuwendung an die Arbeitnehmer zur Gesundheitsförderung als Arbeitslohn zu qualifizieren.